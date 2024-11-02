Последний плевок Байдена

Прекрасный воскресный вечер, а у меня 17 ноября был День рождения, и мы с женой решили никого не собирать, на следующий день был трудовой понедельник, провести его за ужином в ресторане «Почтовая контора». Но так как я был за рулем, открыли бутылку шампанского только дома. Успели выпить по бокалу, как ведущий программы «Вести» Дмитрий Кисилев сообщил срочную новость – газета «The New York Times», что сообщила о разрешении Президента Байдена направлять американские ракеты на территорию России в глубину до 300 километров. Да, вечер был испорчен…

Такое решение можно сравнить с Карибским кризисом 2.0., выбраться из которого можно будет с большим трудом, а «вкатиться» в новую мировую войну можно будет еще до католического Рождества.

Напомню историю.

Еще этим летом воинственный Макрон и его английский коллега премьер-министр Кир Стармер (я уже запутался от чехарды их постоянных переизбраний) заявили о своем решении дать разрешение на использование ракет дальность до 300 километров по территории России.

Хитрый Шольц, канцлер Германии, тогда отмалчивался, ожидая реакции США.

Поэтому в сентябре английский премьер полетел в Вашингтон, согласовать этот вопрос с Байденом.

Не тут-то было, Владимир Путин, находясь тогда в Петербурге, заявил -

(причем на весьма историческом месте, не знаю, обратил ли кто на это внимание, но я, как старый «конспиролог», обратил и посчитал это не случайным , а он находился в арке Генерального Штаба, откуда большевики штурмовали Зимний в октябре 1917 года, а летом следующего года как раз на этом месте был убит Председатель Петроградского ЧК Урицкий, что послужило началом «красного террора»)

дал интервью российскому телеканалу, где, по сути, сделал ультиматум всему Западу, заявив – «применение таких ракет против России, по сути означает объявлением войны против России, т.к. использовать их Украина сама по техническим причинам не может».

Вскоре Совет Безопасности РФ поменял ядерную доктрину России, заявив, что впредь Россия может применять ядерное оружие и против неядерных стран, если им помогают страны, обладающие ядерным оружием.

Вот и все, тогда проблему применения ракет в Вашингтоне при приезде английского премьер-министра просто не обсуждали.

Вопрос казался решенным, впрочем, до вчерашнего вечера.

Это серьезное решение, когда ракеты могут долететь со смертоносным грузом до российских городов, достигая самых крупных на западе России, включая Москву. Это уже война прийдет к нам в дом, это та «красная черта», после которой начнется война с НАТО.

Президент России не сможет не ответить на этот вызов, иначе его никто не поймет уже здесь, в России. А это мобилизация, объявление военного положения со всеми вытекающими последствиями. Что будет дальше – не сможет предсказать никто.

Впрочем, еще за два месяца до начала СВО, в декабре 2021 года, я интуитивно предположил весь ход развития событий («Если завтра война»), и когда это начнется, но немного ошибся с датой (не учел Олимпиады в Китае). Но сейчас опять на ум приходит эта роковая дата - 25 декабря – католическое Рождество, как предельно допустимая. Дальше уже будет поздно – там будет эпоха Трампа.

Какой будет ответ России – сбивать спутники, передающие информацию по ракетам, послать новые ракеты хуситам (которые они внезапно найдут в своих пещерах) или разместив ядерный зонтик в Северной Корее?

Навряд ли, все будет неожиданно, я думаю уже разработаны варианты ответов. Такие же замысловатые, как и это разрешение Байдена.

Например, будет «внезапно» поврежден трансатлантический оптико-волоконный кабель между Европой и США, который «случайно» зацепят на моторной лодке, типа «Казанка», с двумя аквалангистами на борту разгневанные хуситы или эфиопские пираты. Такой шаг вызвал бы коллапс всей экономики США и Европы не на один месяц. А она так уязвима.

Знал ли об этом решении Трамп? Ведь их первая-последняя встреча с Байденом в Белом доме прошла весьма радушно, может, это тайная игра «глубинного государства», когда будет развязан конфликт и Трамп уже фактически не сможет претворить мирный вариант?

Ведь кто-то из «команды» уже Трампа обмолвился - «мир с Россией через силовое воздействие». Реакции самого Трампа на вечер понедельника - нет.

Однако, есть публикация его сына, начинающего политика Дональда Трампа -младшего, где он отрицательно отнесся к этому решению Байдена, назвав всех принявших данное решение идиотами, правда, на американский лад - «имбицилами». Да и другие «выдвиженцы» назвали это решение идиотским.

Не срастается тут с заговором.

Днем приходит информация из Парижа. Газета «Фигаро» объявила - Макрон против решения о применении своих ракет дальнего радиуса действия на Украине.

Чуть позже пошла реакция Лондона – и они не дают разрешения о применении ракет! Вот так.

А тут и Олаф Шольц анонсировал еще один, будущий разговор с Путиным, решительно заявив – Германия против (да, у него земля шатается под ногами в парламенте, поэтому ему удастся остаются у власти, только если он станет миротворцем)!

Значит все дело - в самом старикашке Байдене.

Президент США уже в весьма преклонном возрасте, жизнь прожита, наверное, он решил уйти из этого мира, прихватив не один миллион американцев с собой на тот свет, и ввергнув мир в войну?

Может так, «насолить» Трампу в самом начале его карьеры? Развязав войну в течении этого месяца и оставив предшественнику ноль шансов на будущий мир?

Уже вечером в понедельник прошла информация, что Байден дал разрешение на использование таких ракет только в Курской области, против «северокорейских солдат» ...

Что это? Откат назад в своих решениях? Может вообще отказ? Официального ответа из Вашингтона пока нет.

Будем ждать развития событий.

Скажу честно, эти ракеты до Архангельска не долетят.

Однако ночью с воскресенье на понедельник украинские беспилотники долетели до Башкортостана, а это 1 200 километров… Да и в Архангельске уже что-то ловили…

Михаил Скоморохов