Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Станция «Юрьевский Рубеж» - место обязательное к посещению

Утром 3 ноября 2024 года наш спец. состав (3 вагона) прибыл на станцию Северной Железной Дороги - «Юрьевский рубеж».

 Этот полустанок всего в нескольких километрах от известной станции и соответствующего поселка Обозерская. На станции «Юрьевский рубеж» останавливаются только поезда местного следования. Стоянка на ней всего 3 минуты. Появилась она недавно, на ней сделан небольшой аккуратный перрон. Остановка эта специально для тех, кто решил посетить музейную экспозицию под открытым небом.

 «Юрьевский рубеж» — название не случайное, а в честь полка РККА, который остановил здесь интервентов и белогвардейских частей, наступавших вдоль железной дороги. В связи с этим сам фронт 1918-1920 гг. носил название «железнодорожный». Сплошного фронта на Севере, времен Гражданской войны, никогда не было, бои шли по рекам, дорогам и ж/д путям.

 С поезда в этот день высадились более 200 человек. Много молодежи — в том числе кадетские классы в красивой форме и представители других молодежных патриотических организаций. Не мало было и взрослых: историки, музейщики, архивисты, учителя и преподаватели, региональные депутаты и, конечно, сами создатели музея и молодые ветераны — участники СВО.

На перроне нас встречал военный оркестр и Красное знамя! Приятно и то, что со Знаменем стоял мой бывший студент-историк, давно завершивший учебу, но не забывший историю нашей страны.

 Понятно, что все происходящее задумывалось к дню 4 ноября, но как-то само собой вышло, что в итоге праздновали советский праздник - 7 ноября – День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Эти даты, хоть и условно, объединила идея борьбы с интервентами в «смутное время» и время Революции.

 Основная тропа-дорожка названа громко - «проспектом имени П. Ф. Виноградова». Можно считать, что этот проспект достойно заменил тот, что в советские времена украшал центральную часть Архангельска.

 Вдоль «проспекта Павлина Виноградова» друг против друга стоят два больших стенда с плакатами противников. Интересно, что на «рубеже» представлены в основном красные войска и войска интервентов, а белые части вроде бы и вовсе отсутствовали в этом районе, однако это, конечно, не так. Белогвардейцы активно участвовали в боях на Севере России.

 На площадке в лесном конце недлинного проспекта состоялся митинг. Выступили прежде всего создатели мемориала и те, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи на фактах истории начала XX в.

Были подняты и три флага: государственный российский, советский и Архангельской области. Надо сказать, что сочетание этих трех знамен ныне нечастое явление, хотя в Питере на историческом событии такое было недавно: красный и российский на высоких флагштоках.

 «Отцы» музейного комплекса на плакате, но они были там главными лицами и живьем. Это их детище. Средств было на комплекс затрачено было не много и очень многие парни и девушки работали и помогали им создавать его на чистом энтузиазме и на комарах, трудились, как в давнее время Павка Корчагин на строительстве железной дороги, что, безусловно радует. Молодые северяне помнят и чтут героическую историю своей малой Родины.

 Сегодня символом музейного комплекса «Юрьевский Рубеж» является Красная Звезда РККА, что безусловно верно, так как именно Рабоче-Крестьянская Красная Армия отстояла социальные завоевания Великого октября 1917-го, Свободу и независимость Русского Севера от интервентов и их белогвардейских прихвостней! От себя лично искренне советую посетить этот замечательный музей под открытым небом.

Андрей Репневский, доктор исторических наук, профессор САФУ, член Архангельского отделения РУСО


12 ноябрь 10:00 | : Горячая тема / Общество

Главные новости


Как крипта станет устойчивой «расчётной единицей» в торговле
Болоты разчищать. Камни продавать. И другие советы на ноябрь из 1780 года

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2024 (154)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20