Станция «Юрьевский Рубеж» - место обязательное к посещению

Утром 3 ноября 2024 года наш спец. состав (3 вагона) прибыл на станцию Северной Железной Дороги - «Юрьевский рубеж».



Этот полустанок всего в нескольких километрах от известной станции и соответствующего поселка Обозерская. На станции «Юрьевский рубеж» останавливаются только поезда местного следования. Стоянка на ней всего 3 минуты. Появилась она недавно, на ней сделан небольшой аккуратный перрон. Остановка эта специально для тех, кто решил посетить музейную экспозицию под открытым небом.



«Юрьевский рубеж» — название не случайное, а в честь полка РККА, который остановил здесь интервентов и белогвардейских частей, наступавших вдоль железной дороги. В связи с этим сам фронт 1918-1920 гг. носил название «железнодорожный». Сплошного фронта на Севере, времен Гражданской войны, никогда не было, бои шли по рекам, дорогам и ж/д путям.



С поезда в этот день высадились более 200 человек. Много молодежи — в том числе кадетские классы в красивой форме и представители других молодежных патриотических организаций. Не мало было и взрослых: историки, музейщики, архивисты, учителя и преподаватели, региональные депутаты и, конечно, сами создатели музея и молодые ветераны — участники СВО.

На перроне нас встречал военный оркестр и Красное знамя! Приятно и то, что со Знаменем стоял мой бывший студент-историк, давно завершивший учебу, но не забывший историю нашей страны.



Понятно, что все происходящее задумывалось к дню 4 ноября, но как-то само собой вышло, что в итоге праздновали советский праздник - 7 ноября – День Великой Октябрьской Социалистической Революции. Эти даты, хоть и условно, объединила идея борьбы с интервентами в «смутное время» и время Революции.



Основная тропа-дорожка названа громко - «проспектом имени П. Ф. Виноградова». Можно считать, что этот проспект достойно заменил тот, что в советские времена украшал центральную часть Архангельска.



Вдоль «проспекта Павлина Виноградова» друг против друга стоят два больших стенда с плакатами противников. Интересно, что на «рубеже» представлены в основном красные войска и войска интервентов, а белые части вроде бы и вовсе отсутствовали в этом районе, однако это, конечно, не так. Белогвардейцы активно участвовали в боях на Севере России.



На площадке в лесном конце недлинного проспекта состоялся митинг. Выступили прежде всего создатели мемориала и те, кто занимается патриотическим воспитанием молодежи на фактах истории начала XX в.

Были подняты и три флага: государственный российский, советский и Архангельской области. Надо сказать, что сочетание этих трех знамен ныне нечастое явление, хотя в Питере на историческом событии такое было недавно: красный и российский на высоких флагштоках.



«Отцы» музейного комплекса на плакате, но они были там главными лицами и живьем. Это их детище. Средств было на комплекс затрачено было не много и очень многие парни и девушки работали и помогали им создавать его на чистом энтузиазме и на комарах, трудились, как в давнее время Павка Корчагин на строительстве железной дороги, что, безусловно радует. Молодые северяне помнят и чтут героическую историю своей малой Родины.



Сегодня символом музейного комплекса «Юрьевский Рубеж» является Красная Звезда РККА, что безусловно верно, так как именно Рабоче-Крестьянская Красная Армия отстояла социальные завоевания Великого октября 1917-го, Свободу и независимость Русского Севера от интервентов и их белогвардейских прихвостней! От себя лично искренне советую посетить этот замечательный музей под открытым небом.

Андрей Репневский, доктор исторических наук, профессор САФУ, член Архангельского отделения РУСО



