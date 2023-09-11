На Юрьевском рубеже прошел молебен в память павших воинов

На Юрьевском рубеже в Плесецком округе Архангельской области (это место боев Железнодорожного фронта Гражданской войны) помолились об упокоении павших воинов. Богослужение совершил епископ Плесецкий и Каргопольский Александр.

Владыка прибыл на мемориальное место вместе с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и многими другими северянами. Теперь Юрьевский рубеж доступен для всех желающих — открыта одноименная железнодорожная станция.

На этом рубеже 105 лет назад произошел решающий бой, в котором красноармейцы Юрьевского полка разгромили военных интервентов, не допустив их продвижения вглубь России. «Думаю, что ничуть не преувеличу, сказав, что это была решающая битва, во многом предопределившая дальнейшую судьбу страны», — написал на своей странице в соцсети Александр Цыбульский.

Благоустройством мемориала на Юрьевском рубеже занимаются участники историко-культурного общества «Победа». Археологи архангельской команды «Штык решает» сумели отыскать единственный в стране военно-исторический объект полевой фортификации периода Гражданской войны. Они и стали восстанавливать героический путь 15-го Юрьевского полка.

Полевые исследования на рубежах обороны Железнодорожного фронта 1918-1920 года начались в конце мая 2007 года. Археологические методы позволили прочитать историю фронтового быта по многочисленным находкам: котелкам, кружкам, сковородам, казанам, артефактам окопного творчества. До наших дней сохранились километры непрерывных траншей, убежища-дагауты, блиндажи, блокгаузы, взводные землянки, пулеметные гнезда, артиллерийские дворики, колючие заграждения на деревянных кольях и переносные противопехотные заграждения.

По архивным данным, территория укрепрайона 445-й версты за годы войны переходила из рук в руки четыре раза. В боях использовались химическое оружие, авиация и танки.

В 2010-2011 годах удалось обнаружить останки солдат и офицеров Белой и Красной армий, оставленные в разрушенных укреплениях боевых линий. Был совершен чин отпевания, и павших вновь предали земле с полным воинским церемониалом.

Сейчас на рубеже создан мемориальный комплекс. Восстановлена траншея, сохранены рельефы местности, свидетельствующие о размещении боевых орудий. На мемориале есть часовня в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Она построена на большой снарядной воронке от взрыва 155-мм фугаса.

По словам коменданта мемориала «Юрьевский рубеж» Алексея Сухановского, суть посвящения основанной в трагическом месте фронтовой часовни в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» удивительным образом созвучна радости обретения истин и чистого знания о нашем прошлом. По преданию, будущий римский император, воин Лев Марцелл, проходя рощей близ Константинополя, увидел слепого, нуждавшегося в помощи. Сердобольный воин отправился на поиски воды и нашел ее, расчистив заброшенный источник. Он принес слепцу воды, напоив его, измученного жаждой, и приложил к его глазам тину, отчего несчастный прозрел. «В этой легенде заключена очень понятная аллюзия Юрьевского рубежа, который открыл людям глаза на истинную историю предков, остановивших интервентов ценой многих жизней и защитивших Отечество от иноземного нашествия, спасая российскую государственность от гибели в молохе мирового конфликта, — отметил Алексей Сухановский. — Живоносный источник истории круглый год бьет на Юрьевском рубеже, давая нам чистый свет познания прошлого, ясное понимание настоящего и дерзновенную смелость в конструировании будущего России».

В группе «Северная железная дорога - филиал ОАО «РЖД»» ВКонтакте сообщается расписание пригородных поездов:

№ 7525 Обозерская – Пукса отправлением ежедневно в 11.48, Юрьевский рубеж – в 12.21

№ 7526 Пукса – Обозерская отправлением ежедневно в 15.33, Юрьевский рубеж – в 16.36

№ 6512 Емца – Вонгуда отправлением по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям в 7.18, Юрьевский рубеж – в 7.26.

В расписании возможны изменения. На сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» всегда можно найти актуальную информацию.

Фото: Андрей Глинский