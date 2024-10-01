На службе людям. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Мы продолжаем свой еженедельный рассказ о больших и малых делах народных избранников столицы Поморья.

Которые, кстати, не стесняются сами постоянно учиться всему нужному и полезному. Прежде всего, служить людям и Отечеству, а не прислуживать тем, у кого власти или денег побольше.

Так, председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов завершил обучение по программе развития кадрового потенциала внутриполитического блока в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Этот курс собрал представителей исполнительной, законодательной и представительной власти со всей страны.



Ключевой идеей программы было, как раз, служение народу. Работать для людей, не кичась собственными заслугами и званиями. Эту мысль повторяли многие федеральные спикеры, включая первого заместителя руководителя Администрации президента Сергея Кириенко.

Рассказывает выпускник:

- Главный вывод, который я сделал: важно всегда развиваться. Мир меняется, и мы должны соответствовать ему. Программа дала мне множество новых инструментов и знаний, которыми я уже активно пользуюсь на практике. Опыт других муниципалитетов, который мы обсуждали, также был полезным и вдохновляющим. Хочу выразить благодарность Александру Витальевичу Цыбульскому за возможность пройти этот курс.

Стоит отметить, что Иван Александрович сам часто выступает в роли экскурсовода и лектора при посещении старшеклассниками кулуаров городского парламента. Есть кому передать полученные знания.

Несмотря на критические замечания в соцсетях и от ряда коллег-журналистов, архангельские парламентарии продолжают верить, что кампус «Арктическая звезда» будет построен.

На данный момент утверждена планировка зданий гостиниц, и аналогичные работы ведутся по научному и спортивному блокам. Параллельно осуществляется подготовка строительной площадки.



Основной задачей специалистов является перенос трубы водопровода. В настоящее время осуществляются поставки необходимых материалов, а сотрудники «РВК-Архангельск» активно занимаются подготовительными работами и готовы уложиться в сроки.

Перспективы этого строительства для города оценивает депутат Сергей Сорокин:

- Кампус „Арктическая звезда“ станет важнейшим центром притяжения талантливой молодежи и ведущих ученых со всей страны. Он будет способствовать созданию креативной среды для подготовки кадров и формированию научного потенциала для развития Арктики. Это будет "якорный" объект Архангельска, вокруг которого будет активно развиваться городская инфраструктур.

Впрочем, движуха в городе происходит по многим позициям. Компания РВК-Архангельск, отвечающая за снабжение столицы региона водой, украшает стрит-артом свои в прошлом неказистые здания водонасосных станций.

Недавно уличный художник Александр Волков раскрасил такой объект в стиле арктических фантазий по адресу Ленинградский проспект, 23.

И это не одноразовая акция. Городские власти при содействии "Росводоканал-Архангельск" предоставили молодым художникам возможность выразить себя, а насосные станции предприятия, в свою очередь, становятся неотъемлемой частью комфортного города и настоящими произведениями искусства.

Депутат Наталья Братина:

- Мы благодарим компанию за этот замечательный подарок нашему городу и за возможность самовыражения ещё одному молодому дарованию — талантливому уличному художнику Александру Волкову.

А там, где красиво, там и настроение хорошее.