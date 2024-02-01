Малые большие дела. Депутаты АрхГорДумы за неделю

По регламенту городской парламент распущен на летние каникулы. Но это не значит, что народные избранники столицы Поморья так взяли и забили на повседневные дела.

В марте этого года в Архангельске открыл свои двери для пациентов новый корпус детской областной клинической больницы имени Выжлецова. Он оборудован по последнему слову техники и отвечает последним тенденциям оказания медицинской помощи детям.

Однако требуется не только медицинская техника, но и бытовая последнего поколения. Разве кому-то надо объяснять, что операционная – это, прежде всего, стерильная чистота?

К депутату Аркадию Пороховнику, в обычной жизни - руководителю компании НК-Флот, врачи больницы обратились за содействием в приобретении «умной» моющей техники. Парламентарий их услышал.

Аркадий Пороховник:

- Наша компания давно для себя выбрала направление поддержки молодого поколения северян. Это, прежде всего, детский спорт и здоровье. Не так давно мы также вручили необходимую медтехнику отделению хирургии 1-й городской больницы. Сегодняшний вклад нашей компании, конечно, несоизмерим с тем, что мы увидели в рамках федеральной поддержки. Но хорошие и добрые начинания для наших детей нужно обязательно продолжать.

В Архангельске произведен запуск в эксплуатацию трех автоматизированных газовых котельных, которые повсеместно приходят на смену устаревшим угольным. Инженерная сеть длиной 39 километров проходит от ГРС «Рикасиха» до станции Исакогорка.

Запуск прошел под символическую передачу факела «Эстафеты газа».

О значимости произошедшего рассказал депутат Владимир Хотеновский:

- Котельные обеспечат теплом и горячей водой более 4700 жителей округов, 8 объектов социальной сферы, а также коммунально-бытовые, промышленные и иные объекты. Это результат реализации Программы развития газоснабжения и газификации Архангельской области на 2021-2025 годы. И это - про развитие и перемены к лучшему, что не может не радовать.

В САФУ им. Ломоносова, слегка штормящего после смены ректора, началась подготовка программистов будущего.

Студенты 2-3 курсов смогут освоить востребованные IT-компетенции, включая Python и jаvascript, работу с API-сервисами, объектно-ориентированное программирование и многое другое.

Депутат Сергей Сорокин от души порадовался и за студентов, и за преподавателей:

- Также будет организован курс для ассистентов и преподавателей Университета, на котором они смогут ознакомиться с практиками гибридного и онлайн-образования, интерактивными методиками обучения. Отмечу, что новые курсы не только поднимут уровень образования в стране, но и будут способствовать развитию ИТ-индустрии в регионах.