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Танцуй пока молодой, Архангельск. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Кроме животрепещущей сессии, завершившей политическое полугодие, народные избранники столицы Поморья активно занимались подготовкой к 440-летию любимого города. Вот лишь некоторые моменты…

Депутаты поздравили с вековым юбилеем достойную жительницу Северного округа Марию Зуеву.

Мария Дмитриевна прожила всю жизнь в Архангельской области, родилась в деревне Щелье Красноборского округа. В начале войны помогала взрослым на складе леса в колхозе, снабжая фронт лесоматериалами. Имеет статус «труженица тыла».

 В 1943 году она же поступила в фабрично-заводское училище, а после окончания Великой Отечественной войны переехала в Архангельск и проработала всю жизнь на рабочих специальностях. Награждена юбилейными медалями.

А еще у Марии Дмитриевны очень большая семья - за свою жизнь вырастила 2 сыновей,3 внуков, 5 правнуков и 3 праправнуков. 

От всего городского парламента юбиляра поздравили (конечно, с подарками и цветами) Иван Воронцов и Денис Лапин, пожелали крепкого здоровья, долгих лет, неутомимой энергии, любви и заботы близких!

Председатель городской Думы Иван Воронцов принял деятельное участие в Собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России. Там он и принимал поздравление от коллег с юбилеем родного города.

Уже в рабочем процессе была представлена разработка мастер-плана Архангельской агломерации, заслушан отчет о продвижении цифровизации городского хозяйства "Умный город".

Впечатлениями делится спикер:

- Данное событие достаточно важное и крупное для нашего города. Особенно радует, что общее Собрание проходит накануне празднования 440-летия нашего Архангельска. Главы городов Центра и Северо-Запада смогут познакомиться с жизнью города, посмотреть достопримечательности, побывать на праздничных мероприятиях.

Как раз в эти дни в Архангельске идет интенсивный ремонт тротуарного покрытия. В этом сезоне предстоит отремонтировать или обустроить «с нуля» 14 км асфальтированных пешеходных дорожек. Да, для пешеходов есть некоторые неудобства, но придется потерпеть ради будущей красоты.

Часть тротуаров попала в перечень работ по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Пояснение дает депутат Сергей Чанчиков:

- Например, вдоль пр. Ломоносова. По отдельному контракту в нашем округе будут восстанавливать пешеходные пути на участках ул. Северодвинская от дома № 31 до пр. Новгородского, 32 к.1 и на пр. Ленинградский в районе пешеходного перехода на перекрестке с ул. Галушина.

Еще раз напоминаем – в воскресенье Архангельск гуляет и танцует (список праздничных мероприятий здесь). Не поленитесь и присоединяйтесь. Вполне возможно, что там вы встретите тех, за кого голосовали прошлой осенью. А куда они денутся… такие же горожане, как и все.

29 июнь 10:35 | : Горячая тема / Политика

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