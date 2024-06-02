Иноагентам путь закрыт. Самые интересные моменты сессии АрхГорДумы

В Архангельской городской Думе сегодня был горячий день – СЕССИЯ. Что сделано и принято…

Одним из первых вопросов рассматривался запрет на участие в муниципальных выборах лицам, имеющим статус иноагента (финансируемых или попавших под влияние враждебного зарубежья). Есть и нюанс – лицо, уже обладающие полномочиями и получившее такой статус, автоматически дисквалифицируется.

Наши наблюдатели навскидку пытались вспомнить, кто из жителей областной столицы на данный момент «увенчан» званием «иноагент»… но так и не смогли этого сделать. Решено считать, что прозорливые народные избранники заранее приняли превентивные меры.

Комментарий Максима Хохулина:

- Очень правильно, что закон ограничивает возможность быть иноагентам главой города или депутатом. Недопустимо лоббирование интересов другого государства при осуществлении муниципальной политики. Ведь такие люди могут принимать важные решения в интересах другого государства. Кроме того, используя служебное положение, могут вовлекать в эту деятельность других людей. Это может вести к расколу обществу и государственности. Изменениями в Устав мы вносим запрет на участие иноагентов в общественно-политической жизни города. Теперь мы можем говорить о чистоте наших рядов, и что на муниципальные органы власти не оказывается какое-либо влияние из-за рубежа.

Парламентарии поддержали инициативу главы Архангельска Дмитрия Морева о безвозмездном выделении политическим партиям помещений для деятельности.

На это будут иметь право все парламентские партии (а не только «Единая Россия», как муссировалось в интернете), но с обязательным условием активного участия в социальных программах и помощи бойцам СВО.

И это совсем не приватизация… то есть, у партий появляется дополнительный стимул держаться на политическом плаву – иначе с вещами на улицу.

Первой таким правом воспользуется «Единая Россия». Почему? Объясняет Сергей Чанчиков:

- В своей деятельности «Единая Россия» выполняет важные социальные задачи, которые ставит перед ней общество. Например, во время пандемии коронавируса, когда все люди ушли на «удалёнку», на площадке партии был открыт волонтёрский центр. В нём собиралась гуманитарная помощь, проводились прямые эфиры с профильными специалистами, координировалась работа волонтёров. Когда началась СВО, здесь собирали грузы со всего региона для отправки нашим бойцам на фронт. Кроме того, в рамках работы Центра поддержки и защиты граждан проводятся безвозмездные юридические консультации. На постоянной основе оказывается помощь и поддержка общественным объединениям. Это всё способствует развитию гражданского общества.

Но за коммуналку придется и дальше платить отдельно из собственного кармана (партийной кассы).

Также депутаты оценили прошедший отопительный сезон и текущую подготовку к грядущему. Напомним, первый затянулся в связи с сюрпризами северного климата, а для второго создан специальный оперативный штаб, уже разрабатывающий план мероприятий. И это в обстоятельствах, когда в народе деятельность «ТГК-2» в основном поминается отнюдь не в парламентских выражениях.

Но народные избранники не теряют оптимизма.

Михаил Иванов:

- Все работы по подготовке к отопительному периоду проходят планово на основании графиков планово-предупредительного ремонта. К началу отопительного периода можно будет точнее сказать, какой процент работ выполнен. Сейчас идет активная стадия реализации мероприятий. Надеюсь, что к началу отопительного периода все мероприятия будут выполнены и сезон 2024-2025 года пройдет в штатном режиме.

Депутатским решением Архангельск украсит памятная доска заслуженному строителю Владимиру Павловичу Сезонову, кавалеру орденов «Трудового Красного Знамени» и Знак Почета, чьими руками и мыслью возведены 3-я очередь Архангельского ЦБК, 3-я очередь Котласского ЦБК, Архангельская нефтебаза, Маймаксанский ЛДК, троллейбусное депо, Уемская птицефабрика, пансионат «Беломорье» и прочая, и прочая.

Мнение Александра Гурьева:

- Доска будет размещена на фасаде здания по адресу Набережной Северной Двины, д. 87, все замечания по самому тексту и внешнего облику доски учтены, и депутаты приняли решение согласовать её установку. Наш долг и прямая обязанность сохранять память о людях, вносящих столь значительный вклад в развитие Архангельской области и Архангельска!

Закончим наш обзор словами «рулевого» городской Думы Ивана Воронцова:

- Формально, сейчас депутаты уходят на каникулы. Но при этом они продолжат активную работу в своих округах. Сейчас идёт самая главная пора ремонтных работ. Восстанавливают дороги, благоустраивают общественные территории, проводят капремонты в социальных учреждениях. Роль депутатов в контроле над этими работами, чтобы иметь возможность своевременно реагировать на внештатные ситуации и затягивание сроков.