Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская губерния на открытке 1856 года

В 1856 году издан набор открыток, посвященных губерниям Российской империи. На двух частях каждой из открыток приведены карта, герб и национальный костюм губернии, краткий список её основных городов, численность и национальный состав населения, описания климата и почв, перечень крупнейших рек и основных сфер хозяйства, природных богатств, достопримечательностей и важных исторических событий.

Открытка Архангельской губернии вышла под номером 66. На ней в качестве года основания Архангельска указан 1637-й. Должен быть 1584-й. «Обидели» составители город на 53 года. О причине «ошибки» можно размышлять гадательно.

Александр Чашев

12 июнь 08:00 | : Горячая тема / Будни

Главные новости


Путешествие в Исакогорку. Как отдыхали архангелогородцы в 1914 году
Эх, дороги… Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (131)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20