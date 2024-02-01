Архангельская губерния на открытке 1856 года

В 1856 году издан набор открыток, посвященных губерниям Российской империи. На двух частях каждой из открыток приведены карта, герб и национальный костюм губернии, краткий список её основных городов, численность и национальный состав населения, описания климата и почв, перечень крупнейших рек и основных сфер хозяйства, природных богатств, достопримечательностей и важных исторических событий.

Открытка Архангельской губернии вышла под номером 66. На ней в качестве года основания Архангельска указан 1637-й. Должен быть 1584-й. «Обидели» составители город на 53 года. О причине «ошибки» можно размышлять гадательно.

Александр Чашев