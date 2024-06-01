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Утраченные чудеса Поморья. Шенкурский собор Михаила Архангела

В 1914 году в Санкт-Петербурге издан иллюстрированный альбом Архангельской губернии «Северный край». В альбом включены фотоснимки природных и архитектурных памятников, которыми гордилась губерния. На странице 65 приведены снимки Шенкурского собора (фото над текстом) и его царских врат.

Собор Михаила Архангела в Шенкурске возведён в 1675–1681 годах. Крупный центрический деревянный храм на высоком подклете подражал формам пятиглавых каменных церквей XVII века. С запада храм имел обширный притвор, в который вело крыльцо 1805 года, заменившее первоначальные три крыльца с севера, юга и запада.

В Архангельских епархиальных ведомостях 1888 года (№15-18, ч. неофиц., с.148-157) о соборе говорится: «Храм этот, стоя на высоком правом берегу Ваги, бывает виден за 12 в. от Шенкурска (по московскому тракту), — и в солнечный летний день блестя своими девятью главами (обложенными английской жестью) и обрисовываясь на ясной синеве неба готическими стрельчатыми полукуполами (устроенными над главным алтарем и приделами), привлекает взоры зрителя своей красотою и величием. Но помимо своего внешняго вида, храм этот, в глазах любителя старины, приобретает особенную цену, как один из древнейших деревянных храмов в нашей епархии, как обращик нашей церковной архитектуры XVII и даже конца XVI века».

Храм сгорел в 1936 году. Основная версия пожара - удар молнии. Эх, восстановить бы такую красоту. Для начала хотя бы в форме виртуальной реконструкции. В некоторых российских субъектах имеется опыт подобного моделирования, в том числе и за счёт грантовой поддержки. Список утраченных уникальных памятников Архангельской области велик и потому работы даже по их виртуальному «воскресению» предстоят грандиозные. 

Всё получится, было бы желание. 

Александр Чашев

Предыдущая публикация из серии «Утраченные чудеса Поморья»: https://rusnord.ru/hot/63642-utrachennye-chudesa-pomorja-hramovyj-ansambl-sela-chekuevo.html 

02 июнь 11:16 | : Горячая тема / Культура

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