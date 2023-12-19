«Чёрная дыра» школьных завтраков

Гражданское общество – это ни в коей мере не противники власти, а люди с активной жизненной позицией, которые как раз хотят работать на благо своего региона и своей страны. Наша цель – восстановить доверие гражданского общества к власти»

А.В. Цыбульский, Губернатор Архангельской области, на встрече с председателем Общественной палаты Архангельской области Юрием Сердюком, 5 мая 2023 г.

Да, доверие граждан тяжело заслужить.

Нам почти ежедневно показывают нашу борьбу с коррупцией- «летят» чиновники со своих мест, берут «за лапу» взяточников, ну и так далее. А коррупция остаётся. Никак её, проклятую, победить не могут. Но власти на высоте - борются и борются.

Нужно понимать, что мы живём в здоровом капиталистическом обществе, поэтому коррупция является атрибутом этого общественного строя (справедливости надо сказать, что и при социализме она была, только в гораздо меньшем масштабе).

Беда в том, что нет борьбы с механизмом коррупции, т.е. с причинами.

Поэтому хочу осветить некоторые, наиболее мне близкие направления коррупционной деятельности.

Начну с темы школьного питания (да и больничного).

31 декабря 2022 года, на самый Новый год, меня угораздило попасть в Первую городскую больницу Архангельска. Врачи там хорошие, подлечили быстро. Но меня поразила бедность и сверх экономичность больничного питания. Полное отсутствие «молочки» (молока, кефира, сметаны), отсутствие натуральных мясных продуктов (котлеты из сои к ним не относятся). А чай для нас, северян, напиток жизни, но не выдерживает никакой критики – немного чая, самого дешевого, и сода для придания «крепости».

Многие, проходящие лечение гурманы отказываются принимать такую пищу – для них заботливое руководство больницы сделало столовую, разумеется, частную.

Такое положение вещей относится не только к Первой городской больнице – везде так. Моя жена, года три назад попала на лечение в больницу им. Семашко, она очень трепетно относится к питанию, поэтому сразу отказалась от приёма такой пищи и бегала (благо было лето) в ближайшую столовую.

Так было не всегда – семнадцать лет назад я также был пациентом Первой городской. Тогда было все – и молоко, и мясо, и даже фрукты на полдник, чай был свежий и очень вкусный. Тогда питание было в руках самой больницы – все работники пищеблока были в штате. Продукты поступали на пищеблок и там всё готовилось.

Почему случилось так, что так все испортилось в этом добром деле питания в бюджетных организациях?

Ответ здесь очевиден – его передали в частные руки. Поводом такого решения стала якобы оптимизация расходов бюджета. Отдать всё «частнику», а он наведёт порядок, а бюджет будет экономить денежные средства.

Давайте разбираться, где варенье, а где, извините, мухи.

Идея в общем то хорошая, экономически целесообразная, но, если разобраться – полное враньё.

Смысл такого подхода – укрупнить логистику питания, снизить бюджетные расходы за счёт снижения расходов на приготовления пищи, убрать «лишних» поваров, кухонных рабочих, снизить социальные выплаты. Частнику легче нарушать права работников, он может не придерживаться параметров выплаты минимальной заработной платы и т.д.

Разумеется, предоставляются «экономические» выкладки такого решения, всё внешне выглядит довольно хорошо. За качеством продукции наблюдает Роспотребнадзор, вырабатывая разные там «меню». Показывают цифры экономии бюджета.

Поэтому, решение было найдено - организация крупных комбинатов питания, один для школ, другой для больниц, а также появление большого количества частников в этой сфере.

Сказано – сделано. Десять лет назад появляются такие коммерческие структуры, как ООО «Трест столовых», Учредитель - Федорова Юлия Николаевна (для справки, жена бывшего учредителя банка «Двина-траст», господина Фёдорова, «обувшего» сотни горожан и несколько крупных предприятий с вкладами в свой банк в 90 - е годы), осуществляющая поставки в больницы Архангельска и «Комбинат школьного питания «Дружба», учредитель Эрнест Белокоровин, депутат областного Собрания, вошедший, по некоторым данным, в списки «Форбс» как один из самых богатых архангелогородцев.

Они, конечно, «отжали» бизнес поставок у господина Михаила Авалиани (так же депутата Областного собрания, уже многие-многие годы), который до этого, через своё предприятие «Торговый комплекс на Окружной», много лет поставлял продукты питания в больницы (его, конечно, не обидели – дали другие доходные направления, но это уже другая история).

Любой частный предприниматель «заточен» на прибыль в своей деятельности – это понятно. Но здесь наступает противоречие между задачей бюджетных организаций по здоровому питанию и частным способом его производства. Следствием чего и стало значительно ухудшение качества питания в больницах и школах. Причём это происходит при полном финансировании из бюджета города, области и федерального центра, а в школах – ещё и при оплате родителей питания своих детей.

Со школьным питанием всё тоже плохо, при переходе в частные руки оно подорожало на 30-50 %, качество тоже упало. Натурального молока вы нигде не увидите, количество мясопродуктов уменьшилось в разы, фрукты, практически, пропали.

Многие школьники, не желающие платить родительские деньги за такое питание, как в старые добрые времена берут питание из дома и едят свой паёк на переменках.

В городе большинство школ перешло на получение готовой пищи из комбината школьного питания, но в небольших школах на окраинах и пригородах, частники вошли в школы и наступил полный абсурд логики экономической целесообразности.

Быстро нашлись выгодоприобретатели в лице чиновников рангом поменьше, которые с большой энергией освоили это хозяйственное поле.

Если предпринимателям отдали производство в частную собственность, тот все издержки они должны оплачивать из собственного кармана. Но не тут-то было – издержки ресурсов продолжают оплачивать школы: тепло, горячую и холодную воду, электричество и канализацию, выставляя счета только за аренду площадей (правда, не везде). Получается, что частник, повышая цену за школьные обеды, снижая их себестоимость (качество), ещё и не платит за ресурсы. А это львиная доля расходов и оплата арендной платы за помещение – это просто смешно, при такой дороговизне ресурсов.

Особенно это касается горячей воды, которой моется посуда. Посудомоечных машин практически нигде нет, а они сильно экономят потребление горячей воды – предприниматели не «заморачиваются» с приобретением таких машин (зачем, если за ресурсы платить не надо).

Хочется отметить, что во время лечения в Первой городской больнице я заметил - они заботятся об экономии ресурсов. Там стоят посудомоечные машины (это меня так поразило!), спасибо Красильникову, удалось хоть что-то отстоять.

Поэтому, используя такие схемы, заинтересованные лица вводят предпринимателей в школы, минимизируя их расходы за счет бюджета, и дают получать маржу, т.е. доход от реализации школьного питания, и, конечно, получают «откат».

Особенно отмечу, что здесь хорошо осваиваются федеральные деньги, которые получают школы за питание учеников начальных классов.

А где тут контролирующие органы в лице Роспотребнадзора?

Они на месте, проводят проверки, прописывают «меню» доля школьных столовых, которые никто не соблюдает. Приходят они редко, с предупреждением за месяц. Соответственно, к ним успевают подготовиться, подготовить нужное меню, «наладить» отношения с контролёрами. Сами ревизоры подходят к делу формально. Не загружают себя проверкой стабильного качества, обращают больше внимание на «не подписанные правильно тазики» (на каждом тазике в столовой должно быть указано, где он должен использоваться).

Вот такая грустная история получается.

«Элита» приближённая к власти обогащается за счёт бюджета, а народ, школьники страдают.

Причём это все видят. Понимают. Но сделать ничего не могут.

Доверие к власти падает, а красивые кадры из телевизора об открытии новых школ, больниц воспринимают критически – сколько ещё своровали…

Выход из сложившегося положения видится в создании государственных, далёких от принципа коммерческой рентабельности комбинатов питания, благо опыт таких структур имелся ещё в советское время.

Качество пищи в бюджетной сфере должно быть гарантировано.

Необходимо всё проверить, просчитать экономическую целесообразность исходя из принципа – питание должно соответствовать всем установленным нормам ежедневно. Ну а для школ – это цена за обед по себестоимости продукции.

Сможет ли Общественная палата, исполнительная власть решить эту проблему – время покажет.

От этого и зависит доверие к власти и развитие нашего гражданского общества…

(фото с https://static.news.ru/photo/259ee5d2-dfbd-11e9-b8b3-fa163e074e61_1024.jpg)

Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord»