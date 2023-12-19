Номинанты на «Оскар» 2024 года. Полный список

96-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет как всегда в Лос-Анжелесе 10 марта.

Лидером по количеству номинаций стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана (13). Студия — Universal. Далее идут «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса (11) от Searchlight, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (10) от Apple Original Films и «Барби» Греты Гервиг (8) от Warner Bros.

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая операторская работа

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший международный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший дизайн костюмов

Лучший макияж и прически

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Лучший звук

Лучшие визуальные эффекты

Лучшая песня

Лучший саундтрек

Лучший документальный фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

«Азбука запрета на книги»

«Парикмахер из Литл-Рок»

«Остров посреди»

«Последняя ремонтная мастерская»

«Наи наи и Ваи По»

Лучший игровой короткометражный фильм

Лучший короткометажный анимационный фильм

Болеем за старину Скорсезе и его «Убийц цветочной луны»!

(по материалам https://www.kinopoisk.ru