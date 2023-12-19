Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Номинанты на «Оскар» 2024 года. Полный список

96-я церемония вручения премии «Оскар» пройдет как всегда в Лос-Анжелесе 10 марта.

Лидером по количеству номинаций стал «Оппенгеймер» Кристофера Нолана (13). Студия — Universal. Далее идут «Бедные-несчастные» Йоргоса Лантимоса (11) от Searchlight, «Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (10) от Apple Original Films и «Барби» Греты Гервиг (8) от Warner Bros. 

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая операторская работа

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший международный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший дизайн костюмов

Лучший макияж и прически

Лучшая работа художника-постановщика

Лучший монтаж

Лучший звук

Лучшие визуальные эффекты

Лучшая песня

Лучший саундтрек

Лучший документальный фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

  • «Азбука запрета на книги»
  • «Парикмахер из Литл-Рок»
  • «Остров посреди»
  • «Последняя ремонтная мастерская»
  • «Наи наи и Ваи По»

Лучший игровой короткометражный фильм

Лучший короткометажный анимационный фильм

Болеем за старину Скорсезе и его «Убийц цветочной луны»!

(по материалам https://www.kinopoisk.ru

24 январь 08:41 | : Культура

Главные новости


Молодые педагоги не забыты. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Развод – дело государственное? Ликбез для Милонова

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2024 (240)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)



Деньги


все материалы
«    Январь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20