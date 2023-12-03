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Рато-Наволок

У населённых пунктов бывают «говорящие» имена. Они могут отражать особенности местности, характеристики жителей, род их занятий, церковные праздники и даже исторические события. Впрочем, и вводить в заблуждение названия тоже умеют, скрывая порой за вроде бы понятной слуху формой иной смысл. Постичь подлинный иногда можно лишь добравшись через времена к изначальному звучанию имени. И потому отправимся из настоящего в прошлое.

Если во «всезнающей» Википедии набрать Рато-Наволок, получим: «Погост (Зачачьевское сельское поселение, Ратонаволок) Прежние названия Ратонаволоцкий погост, Калитинская. Население 12 человек (2010) Находится в центральной части Архангельской области на расстоянии приблизительно 2 км на запад-юго-запад по прямой от села Емецк на правом берегу реки Ваймуга. Деревня входит в группу деревень Ратонаволок. Известна с 1691 года, когда здесь была построена первая Никольская церковь. В конце XIX века здесь уже было три церкви, причем одна каменная (Никольская). До 2015 года входила в Зачачьевское сельское поселение, с 2015 по 2022 в Емецкое сельское поселение до его упразднения.. Достопримечательности: Храмовый комплекс Ратонаволоцкого погоста».

Кроме Погоста к «ратонаволоцкому кусту» (поселению) относятся деревни (в скобках число жителей по переписи 2010 года): Часовня (7), Горка Рудаковская (49), Фатеевы (22), Семёновы (3), Заборье (3 ), Чащевка (0) и Карчево (0).

Таким образом, согласно данным переписи 2010 года в деревнях ратонаволоцкого поселения проживали 84 постоянных жителя. Наиболее населённой (49 человек) в 2010 году была деревня Горка Рудаковская.

Год 1920 -й

В изданном в 1922 году «Списке населённых мест Архангельской губернии», на страницах 39 - й приведены некоторые статистические данные по Ратонаволоцкому обществу Емецкого уезда. После названий населённых пунктов в скобках указаны названия некогда самостоятельных деревень, ставших их частью. В дальнейшем путешествии в прошлое они будут иметь большое значении для идентификации того или иного населённого пункта. Затем приводится количество дворов и людей в них живущих:

Бабинская (Горка) – 10 дворов и 32 человека,  Бельковская (Фатеевы) – 34 и 161, Вороновская (Красный Яр) – 20 и 103, Даниловская (Макары) – 19 и 66, Заборская – 21 и 113, Ивано-Петровская (Задворы) – 19 и 74, село 8 Ивачевская (Ивачевский Погост, Ивановская Надозеро и Ратнаволоцкий Погост) – 39 и 159, Карголицкое (Рудаковы, Фатеевы) – 17 и 65, Карчевская – 8 и 40, Новомешковская (Семеновы) – 16 и 74, Новомонастырская (Село) – 8 и 29,

Семушинская (Часовня) – 23 и 78,Тенюховская (Новая деревня) – 15 и 62, Филинская (Горка) – 8 и 33, Чухотская (Чухча) – 15 и 46, Шабунинская (Чащевка) – 12 и 67.

 Всего в Ратонаволоцком обществе 15 деревень и одно село (Ивачевская), в которых в 284 дворах проживали 497 представителей мужского пола и 705 женского. Заметное преобладание женщин, возможно, является одним из последствий недавних мировой и гражданской войн. Наиболее населёнными были: деревня Бельковская (Фатеевы) – 161 чел., село Ивачевская – 159 чел и деревня Вороновская (Красный Яр) – 103 чел. Всего в ратонаволоцком обществе учтены 1202 жителя. Что на 1106 человек, или в 12,5 раз больше, чем в 2010 году.

 Год 1894 – й

В изданном в 1894 году «Кратком историческом описании приходов и церквей Архангельской епархии», в первом выпуске на страницах 361– 363 приводятся сведения о Ратонаволоцком приходе Третьего благочиния Холмогорского уезда. Выдержка из описания:

Ратонаволоцкий приход состоит из 15 деревень; из них шесть находятся на правом берегу Емцы и одна – на левом, а остальные по р. Ваймуге и на полуострове, образуемом означенными реками. Жителей на 1 января 1894 г. было 501 м.п. и  597 ж.п. Приходские храмы находятся в дер. Ивачевской на правом берегу р.Ваймуги в 171 версте от г. Архангельска, в 100 – от г. Холмогор, в 5-ти верстах от Емецкой церкви и в 8 – от Меландовской. Время образования прихода достоверно неизвестно; но возможно предполагать, что до 1691 г. Ратонаволоцкие жители, подобно жителям Зачаческого прихода, были прихожанами Никольской церкви монастырского (Антониево-Сийского) села Шарапова на Емецком остроге. 

Год 1888 – й

В «Атласе Архангельской Епархии за 1888-й год» в разделе «Подробное описание в IV-м благочинии Архангельского уезда приходов и населения» приведена таблица и карта с информацией о 15-ти деревнях Ратонаволоцкого прихода. В 167 домах проживают 1093 души. Из них 52 мужского и 69 женского пола отнесены к числу «духовных и военных». Вероятнее всего они являлись представителями духовенства и членами их семей. Одна каменная и две деревянные церкви находились в деревне Ивачевской.

 Год 1859 - й

В 1861 году в Санкт-Петербурге издан сборник «Архангельская губерния по сведениям 1859 года», в котором размещены «Списки населённых мест». Начиная со страницы 74 - й и ещё на нескольких далее приводятся сведения о ратонаволоцких деревнях и селе. По числу жителей (151 чел.) лидирует село Ивачевское (Ратонаволоцкое).

 Год 1785 – й

В «Статистическом Описании крестьянских хозяйств Архангельской губернии по состоянию на 1785 год» в числе волостей Холмогорской округи под номером 26 значится Ратонаволоцкая волость. Ниже приведены некоторые данные из Описания.

Число деревень в волости – 24

Число домов – 157

Мужчин – 554, женщин – 567, всего – 1121 чел.

Число дворов с грамотными – 9

Число учащихся – 5

Площадь обрабатываемой земли (десятин) – 899. В том числе: пашня – 335, покос – 564

Под посевом ржи – 103, ячменя- 124

Сбор хлеба в лучшие годы (сам сколько): ржи – 7, ячменя - 5

Собирается копен сена – 33065

В волости: коров – 298, быков- 209, овец – 314, лошадей – 178

Дворов: без коров – 32, с одной коровой – 25, с двумя -67, с тремя – 21, с четырьмя и более – 17

Дворов: без лошадей – 42, с одной лошадью – 76, с двумя – 34, с тремя и более – 9

В волости ветряных мельниц – 4

Поскольку северные земли не всегда и не всех крестьян могли прокормить, приходилось им заниматься и другими, приносящими хоть какие-то доходы местными и отхожими промыслами. Дворов, не занимающихся ими, в волости не указано.

Виды промыслов и количество участвующих в них дворов:

Батраки и казаки – 40. По этому показателю волость на первом месте в Холмогорской округе.

Смолокурение - 16

Заготовка строит. матер. (бревна, слеги, лес) - 3

Заготовка дубильной коры – 1

Морское рыболовство – 3

Пресноводное рыболовство – 28. Первое место по этому показателю в Холмогорской округе.

Лесная охота - 6

Тесальщики теса - 1

Производство купорной посуды – 2

Производство: сох – 1, берд - 1

Кузнецы – 2

Портные – 2

Плотники (и топорники) – 5

Ремесленно–кустарное производство - 1

Извоз вообще – 1

Работа на галиотах и других судах – 1

Извозчики на карбасе (в разные места) - 1

Торговцы на рыбных складах – 2

Скупщики сала и говядины – 1

Квартирмейстеры – 1. Один на Холмогорскую округу.

Артельщики – 1

Работает по найму- 4

Работники в городах – 2

Разные работы – 28

Черные работы- 2

Прочие виды промыслов - 2

Год 1676-й

В 1676 году проведена перепись населения. Её результаты отражены в составленных в 1678 году переписных книгах, хранящихся ныне в фондах Российского государственного архива древних актов (РГАДА). Итоги переписи ратонаволоцких деревень приведены в главе 87 («Волость Погоская сотня и Прилук», л. 622 - 629) переписной книги стольника Афанасия Денисовича Фонвисина да подьячего Федора Замятина. (Извлечения из переписных книг составленные Е.Е.Замысловским, выпуск первый. СПб., 1888).

Выражение тож в книге означает, что деревня известна и под другим названием, которое далее и приводится. Тогда переписывались только дворовладельцы - мужчины. Остальные члены семьи и жители дворов указаны как дети, братья, соседи, подсоседники и недоросли.

Выписка из дела (в современной транслитерации):

«Волость Погоская сотня и Прилук» (л. 622 – 629). В ней великого государя село Большое, на р. Емце. К селу же Большому черные деревни: …

 д. Карчевская, а Кардовская тож (л. 623)

 В главе 91 переписной книги перечисляются монастырские владения:

 Сийского же монастыря села и деревни старинные в разных станах и волостях:

 д. Ивана Петрушина и другой Наволок, тож на Терентьеве озере;

 поч. Карчевской на р. Емце;

 д. Дороховская, а Сысоевская тож, на р. Ваймуге;

 д. Ивачевская, а Завражье тож;

 д. Семушинская, на Семушине на волоке;

 д. Легуновская, а Семушинская тож;

 д. Белковская да д., что был поч. Бабин, припущен к деревне Белковской;

 д. Филинская, а Галашевская тож;

 д. Заборе;

 поч., что была д. Шобунинская, а Заборе малое тоже, на Ваймуге на волоке;

 поч. Карголина;

 поч. Чюхча, Чюхоцкой тож, на р. Емце;

 поч. Новой, на Мишкове бору, распахан во 175 году;

 Из 14-ти перечисленных деревень и починков лишь одна Карчевская относилась к «чёрным», «государевым» деревням. Остальными владел Сийский монастырь. Интересно уточнение места нахождения деревни Деревня Семушинской – «на Семушине на волоке».

 Год 1622 – й

Итоги первой большой переписи северных земель отражены в Писцовой книге Двинского уезда письма и меры Мирона Андреевича Вельяминова и подьячих Бажена Степанова и Антона Подольского 1621-1624 годов (РГАДА Ф.1209 Оп.1 Д.11). Сокращение в означает «во дворе». Выдержка из книги:

Волость «Погоская сотня и прилук» (л.56) а в ней государя царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии. Село и деревни черные:

 Деревня Карчевская а Карцовская тож в ней крестьян: В. Тренка Иванов сын Грибанов, В.Ермачко Онтонов сын Исаков, В.Дорофейко Григорьев да Тренка Фомин, В. Меншичко Харламов сын Корытов У него сын Тимошка

 Сёла и деревни Антониево-Сийского монастыря:

 На Ратаеве Наволоке деревня Дороховская а Сысоевская тож на реке на Ваймуге а в ней крестьян: В. Семко да Якимко Ивановы дети Спирова, В. Якушка да Дружинка Кузмины дети Павлова, В. Демка Данилов сын Золотово

 Деревня Ивачевская Завражье тож а в ней крестьян: В. Васка Ильин сын Зуев, В. Дружинка Михайлов сын Онаньин, В. Завьялко Первово сын Мыркин, В. Сидороко Родионов сын Юрьев

 Деревня Семушинская на Семушине наволоке а в ней крестьян: В. Семко Демидов сын Чюрляев, В. Кирьянко Давыдов сын Микитин, В. Поспелко Васильев сын Пантелеев У него ж племянники его Федоско Микитин да Макарко Григорьев

 Деревня Нигуновская Семушинская тож а в ней крестьян: В. Аврамко да Матюшка Яковлевы дети Окунева, В. Осташко Сидоров сын Ершов, В. Ивойлик Иванов сын Алимпеев

 Деревня Белковская а в ней крестьян: В. Фадейко Харлампьев сын Калинин, В. Онцыфорко Петров. Бобылских дворов В. Васка Филипов, В. Онтонко Григорьев

 Деревня что был починок Бабин что был припущен к деревне Белковской а в ней крестьян В. Семачко Иванов сын Князев, В. Савка Кузмин сын Золотово

 Деревня Филинская Голашевская Кормозерская тож а в ней: В. крестьянин Минка Филипов сын Галашев, В. бобыль Исачко Дементьев

 Деревня Заборье а в ней В. крестьянин Тимошка Иванов сын Князев

 Пустошь что была деревня Бунинская а Заборье малое тож а в ней место дворовое.

 У Наволоцких же деревень животине на выпуск луг Левковской меж Семушины и Дороховские деревни на Ваймуге.

 Из восьми переписанных в 1622 году деревень ратонаволоцкой местности восемь принадлежали Сийскому монастырю. В писцовой книге приведены названия двух наволоков – Ратаев и Семушин. Возможно, речь идёт о разных именах одного наволока? Поскольку в документах последующих веков упоминания о Семушине наволоке отсутствуют.

 1586 – 1587 годы

В 1593 году издана Сотная (выписка) с писцовых книг князя В.Звенигородского 1586 – 87 годов на вотчину Антониева-Сийского монастыря (Архив ЛОИИ, ф. 5, оп. 1, ед. хр. 836). Выдержка из Сотной:

 В Заборье деревня Заборье: в. Деревяга Прокудин, в. Васка конной мастер.

 Сийского же монастыря деревни, которые прибыли после письма Ивана Петровича Заболотского, что им отписал Ондрей Толстой в 86 – м году в их деревень место в обмен.

 Дер. Ивачевская, Завражье тож: в. Осипко Дементьев, В. Федка Спиридонов, в. Самулко да Михалко Микитины.

 Дер. Шабунинская, а Заборье тож: в. Некраско Микитин.

 Дер. Лягуновская, Семушиньская тож на наволоке: в. Еремко, в. Якушко да девка Огафьица Яковлева.

 Дер. Белковская, да к ней припущен в пашню починок Бабин за полем: в. Якуш Федотьев, в. Бобыль Ефимко, в. Молчанко, в. Иванко Бабин.

 Дер. Филиньская, Галашевская, Кормозерьская тож: в. Федка, в. бобыль Ониска.

 Дер. Дороховская на реке на Ваймуге: в. Павлик Спирин, в. Васка Яковлев

 Дер. Семушинская на Семушине наволоке: в. Демидко Кирилов, в. Мартемьянко, в. Кирилко Давыдов, в. Петрушко Власов.

 Дер. Ивана Петрушина, а другой наволок тож: в. Иванко Хомутинин, в. Степанко Семенов, в. Оникейко Парфентьев, в. Гришка, в. вдова Марьица, в. Петрушка Семенов, в. бобыль Онкудинко, в. бобыль Тренка.

 Дер. Наволок, Часовенская тож Марьина: в. Митя Некрасов, в. брат его Федка.

 Дер Наволок Якова Остафьева: в. Ондрейко да сын его Третьячко, в. Олексейко Крюков, в. Сенка Некрасов.

 Год 1578 – й

Этим годом датируется Сотная Андрея Толстого на вотчину Антониева-Сийского монастыря (ЦГАДА, ф. 1196, оп. 3, д .4-а, лл. 6 об -18 об.). Выдержка из документа:

 Стан Емецкой.

 Дер. Шабунинская на Семушине наволоке: в. Нечайко Игнатов.

 Дер. Дороховская на реке на Ваймуге: в.Павлик Спирин, в.Васка Яковлев.

 Дер. Семушинская на Семушине наволоке над озером: в.Васка Пантелеев, в. брат его Власко, в. Мартинко Труфанов, в. Демка Чюрьев, в. Давыдко Микитин, в. Исачко Нефедов.

 Дер. Ивачевская в. Некраско.

 Дер. Лягуновская Павловская на Семушинском наволоке: в. Якуш Козмин, в. Еремка Кузмин.

 Дер. Белковская: в. Калинка Федотов , в. брат его Якуш. Да к той же деревне починок Бабин: в. Алешка, в. Иванко Нефедовы дети.

 Дер. Фили Галафеева на Семушине наволоке: в. Филя Галахтионов, в. Онашка Васильев.

 Дер. Ивачевская на Семушине наволоке: в. Фомка Юрьев, в. Самойлик Никитин, в. Ушачко Родионов, в. Онашка Спиров, в. Федка Мирко, в. Федка Кузмин.

 В Сотной 1578 года перечислены 8 деревень, состоящие из 24 дворов. Наиболее населённые деревни (по 6 дворов): «Семушинская на Семушине наволоке над озером» и «Ивачевская на Семушине наволоке». В остальных деревнях и починках от одного до двух дворов. Малодворность может свидетельствовать об относительно недавней истории появления указанных поселений. Вероятнее всего земли в ратонаволоцкой местности предлагались крестьянам для обработки и заселения набирающим силу и власть, основанным в 1520 году Антониево-Сийским монастырём. Исключением была черносошная, «государева» деревня Карчевская, в которой согласно переписи 1622 года записано 4 двора. Но и она едва ли древнее своих «монастырских» соседей, так как в датируемом 1552 – 1553 годами документе под названием «Сотная с писцовых книг И.П.Заболоцкого, выданная крестьянам Емецкого стана Двинского уезда» деревня Карчевская не упоминается.

 Таким образом, датой первого упоминания в официальных документах деревень ратонаволоцкого куста (поселения Ратонаволок) следует считать 1578-й год.

 Разумеется, речь в данном случае идёт о временах, связанных с пребыванием на здешней земле русских людей. До их прихода и вместе с ними в этих местах обитали представители иных народов. Материальные следы их жизни найдены археологом А.А.Куратовым. Выдержка из его книги «Археологические памятники Архангельской области» (Архангельск, 1978 г., стр. 68):

 «Усть-Ваймуга. Стоянка. II – I тысячелетия до н. э. Открыта А.А.Куратовым в 1969 г. на правом берегу р. Ваймуги, при ее впадении в р. Емцу. При ocмотре сравнительно высокой луговой террасы (2 м) установлен небольшой по мощности (5 см) культурный слой в толще супеси на глубине 0,75 м. В небольшой коллекции выделяются кремневый наконечник стрелы треугольной формы, скребки, три ножа, нуклеус и глиняное грузило.

 Ратонаволок, левый берег реки Ваймуги, в излучине реки, на пахотном поле перед деревней Ратонаволок. Каменные орудия. Вещи XVII в

 О местных названиях, их возможных авторах и значениях.

Память о предшественниках русских на емецкой земле осталась и в некоторых топонимах. По ним исследователи определяют национальность оставивших их народов.

 В писцовой книге 1676 года в числе прочих ратонаволоцких поселений называется починок «Чюхча, Чюхоцкой тож, на р. Емце», названный в «Списках населённых мест» 1859 года деревней Чухча. Возможно, деревня расположилась на месте бывшего глухариного токовища, поскольку чухч в переводе с саамского языка означает «глухарь».

 Для этимологизации основы вайм названия реки Ваймуги топонимисты предлагают несколько версий. В том числе: от финского, ижорского, карельского vaimo – «жена, супруга, женщина» и прасаамского vaimu – «сердце, мозг; нрав». При этом почему-то ими не берётся во внимание саамское vaim – «просека». Кстати, кроме впадающей в Емцу Ваймуги, имеются Ваймога – приток Уфтюги и Вайманьга – приток Ваги.

 Интересным для этимологизации является название, которое носит куст деревень – Ратонаволок. В «Списках населённых мест» 1859 года центральное для этой местности село Ивачевское в скобках именуется ещё и как Ратонаволоцкое.

 Основа рато в названии напоминает русское слово рать. Возможно, благодаря этому созвучию и появились «народные» этимологии (версии происхождения) топонима. В одной из них рать новгородцев билась в здешних землях с представителями чудского племени емь.

 В Сведениях о Ратонаволоцком приходе 1894 года приведена другая народная версия: «Название этого прихода, по преданию, произошло от лесной местности (наволок), где в смутное время стрельцы и Емчане сражались (ратовали) с поляками и литовцами, которые…были отражены стрельцами и Емчанами, засевшими в лесу».

 Красивые легенды. И вполне возможно, что не совсем безосновательные. Степень правомерности их существования должны определить археологи.

 Впрочем, «ратная» версия происхождения искомого имени исключается записью в писцовой книге 1622 года, в которой при перечислении вотчин Антониево-Сийского монастыря приводится иное название местности: «На Ратаеве Наволоке».

 Вторая, «наволоцкая» часть названия в прорезанной густой сетью рек северной Руси встречается повсеместно. Часть пути между водными объектами лодки приходилось «волочить», «тащить волоком». Это действие происходило «на волоке». От него получили названия десятки местностей и деревень. Кстати, в переписи 1676 года читаем: «д. Семушинская, на Семушине на волоке» и «поч., что была д. Шобунинская, а Заборе малое тоже, на Ваймуге на волоке».

 В Архангельской области так именуются 11 деревень, в Вологодской – 6. В северо-западных российских регионах это название носят 32 населённых пункта. Кроме того, термин «наволок» входит в состав 35 сложных топонимов, «наволоки» - 6 топонимов.

 Что означает в названии местности (наволока) слово Ратаев?

 Вероятнее всего родовое (семейное) прозвище. Следует сказать, что в допетровскую эпоху от переписчиков требовали, чтобы они записали «по именем с отцы и прозвищи». С 1718 по 1887 год для учёта лиц, облагаемых податями, существовали ревизские сказки. Переписи проводились в разных частях страны, по различным поводам, для отдельных сословий в разное время. И только в 1897 году была проведена всеобщая перепись российского населения, в процессе которой разнородные индивидуальные наименования приводились в официальную форму из трёх составляющих – имени, отчества и фамилии.

 И ещё. Становление фамилий - процесс, который длился не одно столетие. Не было «первых» фамилий. В них постепенно могли превратиться иные именования, в том числе отчества и дедичества. Установить из нашего времени, фамилия это («деревенская», «дворовая», «уличная») или отчество, дедичество, можно, только располагая документальными данными более трех поколений. Многие фамилий северных крестьян произошли от семейных прозвищ, которые, в свою очередь происходили от «уличного» прозвища того или иного члена семьи. Они фактически выполняли роль фамилий у крестьян в обиходной жизни до их массового закрепления в конце XIX века. Прозвища нередко давались в связи с какими-то особенностями внешности, телесными дефектами носителя. Примеры: Безноговы, Безруковы, Белоглазовы, Короткие, Тонкие, Пузановы, Носовы, Криворотовы, Кривошеевы и т.п. Или рода занятий носителя. Отсюда фамилии Кузнецовых, Портновых, Плотниковых, Токаревых и т.д.

Прозвище Ратаев, вероятнее всего,  из этого, «профессионального» ряда. Причём в двух возможных значениях.

 Ра́тай (от древнерусского глагола «орати», что означает пахать) — пахарь, человек, который вспахивает, взрыхляет, вскапывает землю, землепашец» В былине «О Вольге Святославгиче» читаем: «Орет в поле ратай, понукивает, сошка у ратая поскрипывает».

 Впрочем, имеется и «военное» значение слова: ратай — одно из названий воина в Древнерусском государстве, не принадлежавшего к княжеской дружине.

 В славянских странах фамилия Ратай является весьма распространённой. Много Ратаевых и в России.

 Какое из двух значений вложено в прозвище Ратаева, от которого получили название местность и наволок, не установить.

 Откуда пришёл Ратаев и почему его имя получил наволок?

 В статье А.И. Копанева «Емецкие» (Крестьянство Русского Севера в XVI в., стр. 101, Л., 1978) содержится описание сделки с землёй своеземцев Емецких: «В 1549 г. три брата Емецких – Тимофей, Гордей и Андрей… дали в Антониево-Сийский монастырь пожню на Великом острове, образованном течением р. Емцы. После описания Заболоцкого Гордей и Тимофей заложили свою вотчинную деревню Мартыновскую Лариону Никитину Ратаеву. Позднее Ратаев поступился“ этой деревней вместе с закладной своему зятю Афанасию Андрееву Емецкому».

 В указанные времена Емецкие относились к числу богатых землевладельцев. Описание Заболоцкого осуществлялось в 1552 – 1553 годах. То есть к этим годам упомянутый в закладных участник сделки, тесть одного из Емецких - Ларион Никитин Ратаев, вероятнее всего, был тоже довольно обеспеченным своеземцем.

В Писцовой книге Двинского уезда письма и меры Мирона Андреевича Вельяминова и подьячих Бажена Степанова и Антона Подольского 1621-1624 годов в соседней с Ратонаволоком деревни встречается имя одного из его возможных потомков:

 «Деревня Малая Шилцова у Часовни. В. Тренка Кузмин сын Ратаев да племянник его Ивашка Ерофеев. Пашни паханые и с отхожею пашнею что на Великом и на Малом острову середние земли три чети без третника в поле а в дву потому ж Сена меж поль четыре копны Лесу непашенного десятина В живущем полчети и полчети выти».

 Кроме названной земли Тренка Кузмин сын Ратаев пахал наездом землю «пустого двора» и возле деревни Бораковской.

 И в той же переписи 1622 года вдруг прозвучало название куста деревень Антониево-Сийского монастыря: «На Ратаеве Наволоке…».

 Почему наволок стал зваться Ратаевым?

Может быть крестьянин Ратаев владел вместительным судном? Или содержал к тому же и зимнюю переправу? На противоположном берегу Ваймуги к 1622 году появились восемь деревень. Надо было как-то обеспечивать их «связь» с заречными деревнями и центральным селом Емецком.

 Разумеется, это всего лишь предположение. Известно одно: к 1622 году наволок стал Ратаевым. Знать, велики заслуги носителя имени.

 Почему в названии поселения сократили первую часть Ратаев?

 Известный топонимист В. А. Жучкевич, говоря о сокращении как одном из наиболее типичных явлений в топонимике, отметил: «Оно объясняется тем, что для разговора не требуется подробной характеристики называемого географического объекта, достаточно лишь общего и по возможности краткого его обозначения. Скорость сокращения зависти от частоты использования топонима. Так, город Ростов-на-Дону в устной речи называют Ростов-Дон или просто Ростов, Нижний Новгород – Нижний, Санкт-Петербург – Питер».

 Вспомним: Архангельск – Архара, Северодвинск – Севск и т.д. Добавим в этот ряд и находящийся к северу от Емецка Брин – Наволок, который в переписи 1676 года назывался Брилиным.

 Ленив порой человек. Вот и представители новых поколений куста деревень Ратаева Наволока, возможно, начали «глотать» в речи окончание ев и звук а заменили на о. В результате трансформации появился загадочный Ратонаволок.

 ***

Разумеется, на многие вопросы из прошлого славного русского поселения в кратком повествовании ответить невозможно. Автор серии очерков об истории холмогорских поселений при их подготовке и публикации пытается выполнить  более скромную задачу – обозначить основные вехи, ключевые даты истории местностей, сёл и деревень. Пусть другие исследователи напишут более точные и подробные истории семей, родов, мест родных. Хочется пожелать им в этом благородном деле удач и открытий.

 А пока из приведённых в данном очерке документов следует, что датой первого упоминания входящих в поселение Ратонаволок деревень следует считать 1578-й год.

С 445 – летием, Рато-Наволок!

 Александр Чашев

***

В качестве иллюстрации использован рисунок Степана Григорьевича Писахова «Погост (Ратонаволок). Церковь Петра и Павла», 1920 год. Из фондов Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера».

***

Предыдущая публикация из цикла «Читая страницы минувших веков»: https://rusnord.ru/hot/61745-kojdokurja-istorija-poselenija.html  

17 декабрь 10:00 | : Горячая тема / Культура

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