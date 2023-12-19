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Песни без слов. Эйтор Вилла-Лобос

В доинтернетовские времена собравшиеся в компании взрослые люди развлекали себя не только бодрящими напитками и беседами, но и простыми застольными играми. Одна из них – «в ассоциации». Для тех участников игры, кто регулярно слушал музыкальные передачи всесоюзного радио, не составляло затруднений на произнесенное имя Эйтор Вилла-Лобос выдать ассоциацию: «бразильская бахиана № 5». Возможно, редакторам радио нравилась мелодия, потому довольно часто и звучала в эфире. 

Бразильский композитор Эйтор Вилла-Лобос (1887–1959) признаётся самым авторитетным музыкальным деятелем ХХ века Южной Америки. За свою жизнь он написал более тысячи произведений в разных жанрах. В их числе: 9 опер, 15 балетов, 12 симфоний, 10 инструментальных концертов, песни, романсы, хоры, пьесы и многое другое. Велики его заслуги как дирижёра, педагога, исследователя и собирателя. И при всём при этом имя композитора ассоциируется у многих любителей музыки в разных странах лишь с одной мелодией, о которой пойдёт речь ниже. С другой стороны, абсолютное большинство живущих не могут даже помыслить о подобной славе. 

Бразильские бахианы являются своего рода музыкальным подношением, посвящением Эйтора Вилла-Лобоса Иоганну Себастьяну Баху, перед гением которого он преклонялся, и мечтал о том, чтобы как можно больше бразильцев услышали и полюбили музыку высших сфер. В период между 1930 и 1945 годами композитор написал девять многочастных сюит серии «Бразильские бахианы» (порт. «Bachianas brasileiras»). Название «бахиана» подчёркивает, что эта музыка навеяна творчеством Баха, осмысленным на почве бразильской национальной музыкальной традиции. В результате получилось оригинальное и неповторимое произведение.

Пятая бахиана состоит из двух частей, хотя первоначально была написана одна - та самая, всемирно известная Ария. Вторую часть композитор добавил спустя семь лет. Да и вокала в первой редакции не было, вместо голоса солировала ещё одна – девятая виолончель. История умалчивает о том, кому пришла в голову идея заменить соло виолончели вокалом, но результат пришёлся многим по нраву. И особенно оперным и прочим дивам. Любители инструментальной музыки, к коим относит себя и автор данного текста, предпочитают всё-таки начальную версию. Впрочем, о вкусах…

На приложенных записях Ария из бразильской бахианы № 5 звучит в различных версиях. 

На первой – близкое к начальному варианту исполнение ансамбля солистов «Концертино». 

На второй – вокализ Салли Терри (Salli Terri) в сопровождении бразильского гитариста Лауриндо Алмейда (Laurindo Almeida). Исполнение произведения этим дуэтом Эйтор Вилла – Лобос признавал  лучшим из всех им слышанных.

На третьей - рок-обработка гитариста-виртуоза Стива Хау (Steve Howe). 

Немецкий писатель Жан Поль Рихтер (1763-1825) более двухсот лет назад воскликнул: «О музыка! Отзвук далёкого гармоничного мира! Дыхание и вздох ангела в нашей душе!».  

Пусть глубже ангелы вздыхают в наших душах. 

Александр Чашев

Предыдущая публикация из цикла «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/62039-pesni-bez-slov-novogodnie.html 

 

28 январь 09:30 | : Горячая тема / Культура

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