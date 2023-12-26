Ленин АКТУАЛЬНЫЙ

(Продолжение дискуссии, начатой материале «Вечно не живой»)

24 января был День памяти Владимира Ильича Ленина, прошло 100 лет как его не стало.

Мне показалось уместным привести оценку деятельности Ленина, как опытного политика, Уинстона Черчилля (его оценку Сталина знают все, а Ленина – крайне мало), хотя я не во всём с ним согласен:

"Ни один азиатский завоеватель, ни Тамерлан, ни Чингис-хан, не пользовались такой славой, как он. Непримиримый мститель, вырастающие из покоя холодного сострадание здравомыслия, понимания реальной действительности. Его оружие - логика, его расположение души - оппортунизм. Его симпатии холодны и широки, как Ледовитый океан: его ненависть туга, как петля палача. Его предназначение - спасти мир; его метод - взорвать этот мир. Абсолютная принципиальность, в то же время готовность изменить принципам... Он ниспровергал всё. Он ниспровергал Бога, царя, страну, мораль, суд, долги, ренту, интересы, законы и обычаи столетий, он ниспровергал целую историческую структуру, такую как человеческое общество. В конце концов он ниспроверг себя. Интеллект Ленина был повержен в тот момент, когда исчерпалась его разрушительная сила и начали проявляться независимые, самоизлечивающие функции его поисков. Он один мог вывести Россию из трясины. Русские люди остались барахтаться в болоте. Их величайшим несчастьем было его рождение, но их следующим несчастьем была его смерть"

Информационное поле буквально взорвалось различными оценками его жизни и деятельности, причем большинство из них - положительные. Это соответствует изменению общественного сознания, сегодня 47 % населения России относятся к Ленину хорошо (15 % - отрицательно, 30 % – нейтрально). Это официальные данные ВЦИОМ, проведенные в этом году.

( https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/sto-let-bez-lenina?ysclid=lrxmogb9gr119654429 )

Даже известный своими антикоммунистическими взглядами – ведущий программы «Вести недели» по воскресеньям, Дмитрием Киселёв, поразил всех в этом году своими высказывании о Ленине – они были объективны. Конечно, он понимает, что сегодня быть востребованным и лидирующим журналистом нельзя быть анти - ленинцем.

Я не отношу себя к людям эмоциональным, а скорее к критически мыслящим, поэтому, не обращаю никакого внимания на пафос эмоциональных статей, отрицательно или положительно пишущих о Ленине. Они все оценивающие, т.е. субъективные, отражающие только взгляд автора.

Каждый человек, в силу своего воспитания и окружения, формирует суждения на те или иные события, часто они носят личностный характер и потому весьма далеки от объективности. Поэтому я, как историк, к любой проблеме подхожу с точки зрения фактов. Любому утверждению должны быть доказательства.

Критиковать чьи – то суждения, не является моей самоцелью. Продуктивней посмотреть на наследие Владимира Ильича с точки зрения Актуальности, но прежде, чем перейти к этому, хочу развенчать некоторые утверждения его противников и формальное почитание вождя некоторыми из его сторонников.

«Вывести тело Ленина из Мавзолея и перезахоронить его по христианским обычаям, по просьбам родных».

Есть документ, который полностью закрывает вопрос с завещанием. В 1997 году, когда тема захоронения была поднята в очередной раз, администрация президента Ельцина отправила запрос в Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории (бывший Центральный партийный архив).

Выданная в ответ на запрос архивная справка гласит: «В РЦХИДНИ не имеется ни одного документа Ленина или его близких и родственников относительно „последней воли“ Ленина быть захороненным на определенном российском (московском или петербургском) кладбище…

Племянница Ленина Ольга Ульянова отрицала то, что завещание было: «Такого документа нет и быть не могло, в нашей семье также никогда не было разговоров на эту тему. Владимир Ильич умер в достаточно молодом возрасте — в 53 года и, естественно, думал больше о жизни, чем о смерти. К тому же, учитывая историческую эпоху, в которой жил Ленин, его натуру, характер истинного революционера, уверена, он бы и не стал писать завещание на эту тему. Владимир Ильич был очень скромным человеком, который меньше всего заботился о себе. Скорее всего, он оставил бы завещание стране, народу — как строить совершенное государство».

Почему решили сохранить тело Ленина?

До смерти вождя такой идеи, даже мысли ни у кого не было. Когда он скончался, а это 1924 год, не было ни телевидения, ни интернета. Даже кинематограф был большой редкостью. Поэтому среди народных масс возникло предложение продлить прощание с Владимиром Ильичом, т.к. было очень много желающих на него посмотреть. Здесь, стихийно возникает предложение увековечить его тело. Причём это предложение идет с разных мест, даже из Архангельска – в газете «Волна» (сегодня «Правда Севера») эта тема обсуждалась целый год.

Тем более прецедент, как говорится был.

За 40 лет до бальзамирования тела Ленина, было сохранено тело знаменитого хирурга Пирогова (рецепт сам придумал), его мавзолей с телом до сих пор функционирует в Виннице, Украина.

Интересен факт – забальзамировать тело придумала его жена, но решила спросить разрешение Святого синода – и он разрешил, отметив, что это не противоречит канонам русской православной церкви.

Ленин не был верующим человеком – был атеистом, поэтому христианские традиции его не интересовали, хотя мумификация тела не противоречит и христианским традициям, на что есть документ.

По данным ВЦИОМ, 55 % россиян думают не спешить с решением о перезахоронении Ленина.

«Ленин был германский шпион, раз его пропустили через территорию Германии».

Нет ни одного документа, ни в русских, ни в немецких архивах доказывающий сей факт.

То, что его пропустили через границу, не в Россию, а в Швецию, это политика, конфликт интересов между Германией и Россией. Ленин, как опытный диалектик и политик, это использовал.

То же самое относится и «делу Парвуса». Нет ни одного документа свидетельствующего об финансовых отношениях Ленина и Парвуса.

Хотя революция не делается в «белых перчатках», а Ленин был революционер.

«Помню, с каким прямо-таки отчаянием, в сознании чего-то навсегда непоправимого Ленин жаловался мне, как он промазал на облаве по лисице в 25 шагах»

Владимир Ильич был просто человек, т.е. ни Бог, ни святой, поэтому у него были свои слабости, он допускал ошибки (говорят, он любил попить пивка, погулять без всякой целесообразности на природе, покататься на велосипеде). Следовательно, стрелял он в лисицу- не стрелял, никак не влияет на моральную характеристику его личности.

Приведу характерный пример. Когда я учился в школе, а это была 25 школа г. Архангельска (сейчас это эколого-биологический лицей) в 70 годы, у нас был директор, весьма всеми уважаемая - Ирина Николаевна Григорьева, так вот, – у неё был один недостаток -она курила. Причём делала это скрытно, закрыв кабинет и открыв форточку. И что вы думаете, её кто -то осуждал? Нет.

Об этой «слабости» знала вся школа, но говорили об этом шёпотом, как о Великой Общей Тайны, которую никто, никому, никогда не расскажет, человеку «не посвящённому», другому, со стороны.

Я отношусь к «слабостям», а они есть у каждого, - как характеристики человечности человека.

Можно долго говорить о критике Ленина, но каждое высказывание, пост, надо фактически (т.е. на основе фактов) разбирать.

Теперь о другом – о тех, кто «хвалит» Ленина. На мой взгляд их можно разнести на три группы: «верующие, «формалисты» и «ученики».

«Верующие» - меня они как-то всегда немного пугают, всплывают детские воспоминания, как моя глубоко верующая бабушка водила меня в церковь. Я тогда ещё не понимал смысла происходящего, но меня пугали кресты на могилах (церковь была на кладбище), сумрак и запах ладана, а также мерцающие блики святых от света свечей. Неистовые глаза бабушек, крестящихся на иконы. В общем, какой-то ужас.

Поэтому, когда я вижу таких людей на партийных митингах и мероприятиях, у меня ассоциативно возникают такие воспоминания. Они видят в Ленине и Сталине святых, не изучают их произведения, а только носят их портреты, как иконы. Моя бабушка так же не читала Библии и Евангелие, а только верила в атрибутику процесса.

«Формалисты» - самые приспособленные люди. На словах славят Ленина, часто цитируют, но считают, что его идеи, книги устарели, сейчас другое время. Они не читали, не читают и не собираются читать Ленина. Их особенно много в аппарате партии.

Достоевский в «Братьях Карамазовых», глава «Великий инквизитор», очень образно описал такую ситуацию – приходит к Главному Инквизитору Христос, а тот ему говорит – я знаю, что ты Христос, но уйди не мешай нам, от твоего имени людей карать.

Так и здесь, если бы пришёл Владимир Ильич на бюро к таким «формалистам» - они бы прогнали его, сказав «уходи, не мешай нам работать».

«Ученики», к которым я отношу и себя, считают его идеи актуальными. Но их нужно грамотно применять, освоить их диалектику, алгоритмы принятия решений.

Ленин никогда не был догматиком, он всегда грамотно применял теоретические взгляды марксизма к существующей действительности, соотнеся реальность России и теоретические взгляды Маркса и Энгельса. Классики марксизма детально описали принципы существования капиталистического общества конца 19 века, но ничего не сказали о механизмах перехода к новому социалистическому обществу, ничего не сказали о социализме как системе. Творите – последователи.

Поэтому, Ленин решил – не обязательно Пролетарская революция начнется в развитых западных странах, а России, как слабом звене системы. Он критически относился к существующему порядку в России, никогда не зацикливаясь на теории, внимательно прислушиваясь к реальности.

Первой его оригинальной работой была статья «Кто такие друзья народа и как они воюют против социал-демократии». Где он резко критикует «народничество».

Напомню – основной идеей «народничества» было «хождение в народ», т.е. пропаганда коммунистических (не марксистских) взглядов среди широкой массы населения.

Думаю, исходя из ситуации сегодняшнего дня, он поступил бы по-другому – надо идти в народ, надо пропагандировать «левые» идеи, особенно во время выборов.

Сегодня в России надо просвещать народ после стольких лет антикоммунистической пропаганды. Чтобы во время «свободных и демократических» выборов, результаты голосования были в пользу Программы Левых сил.

Но, тогда встаёт вопрос – как пойти в народ? Кто будет грамотно агитировать за это?

К сожалению – таких возможностей практически нет, вернее – очень мало подготовленных людей.

Сегодня во главе Союза левых сил – КПРФ. Но и там нет такого количества агитаторов-пропагандистов, более того в самой партии нет и системной политучёбы, то, к чему призывал Ленин. Нет и сильной партии, она превратилась в партию парламентского типа, социал-демократическую. В прошлом году исполнилось 120 лет со времени проведения съезда РСДРП (я уже освещал эту тему)

( https://rusnord.ru/hot/60241-uroki-istorii-sezd-kotoryj-izmenil-mir.html ) ,

где Владимир Ильич дал начало сильной большевистской партии, и призвал каждого члена партии принимать активное участие в работе своей партийной ячейки, включая идеологическую работу.

К сожалению, эти наказы Ленина забыты. Более того, КПРФ ужасно стареет, молодёжи крайне мало, и это связано с тем, что с молодёжью просто не работают - она как у философа Иммануила Канта «вещь в себе», варятся в «собственном соку».

Хотя интерес к Левым идеям велик и существует большое количество марксистских кружков.

Ещё в 1920 году Владимир Ильич ставит задачу перед Союзами коммунистической молодёжи – учиться коммунизму, а это не только усвоить теоретические знания, но и вести практическую работу. Сегодня — это консолидация коммунистически настроенной молодёжи. Надо участвовать во всех молодёжных движениях, участвовать во всех политклубах, где нужно пропагандировать свои взгляды, находить сочувствующих и приводить их в свою организацию.

Не нужно бояться, что тебя куда-то не пускают – не пускают в дверь, надо лезть в окно, не дают в окно – лезьте в форточку .

Коммунистические союзы молодёжи – официальные народные движения, они действуют в правовом поле, кто мешает нам – к позорному столбу в средствах массовой информации, в суды.

Партия должна поддерживать молодёжь, учить их практически, не допускать привычки «формализма».

Ленин говорил по этому поводу: «Еще более опасным было бы, если бы мы начали усваивать только коммунистические лозунги. Если бы мы вовремя эту опасность не поняли и если бы мы всю нашу работу не направили на то, чтобы эту опасность устранить, тогда наличие полумиллиона или миллиона людей, молодых юношей и девушек, которые после такого обучения коммунизму будут называть себя коммунистами, принесло бы только великий ущерб для дела коммунизма».

В своей статье «Тайваньский синдром», (https://rusnord.ru/hot/59128-tajvanskij-sindrom-vzgljad-iz-arhangelska.html ),я рассмотрел вопрос проекта Ленина по созданию Китайской коммунистической партии в недрах национального движения Гоминьдан. Слабая, только что - то созданная партия, вошла в Гоминьдан, сохраняя свою структуру и идеологию.

Спустя годы и десятилетия, она вышла из этого состояния и стала самостоятельной силой, выгнав Гоминьдан на Тайвань.

Почему сегодня, при такой силе Левого движения, профсоюзной активности никто не использует эти рычаги?

Почему никто не использует ленинской методологии решения политических вопросов?

Ответ напрашивается сам собой – нам говорят - «ты устарел, не мешай нам работать».

Это неправильно – ЛЕНИН АКТУАЛЕН !

Михаил Скоморохов - специально для «Rusnord»