Уроки истории. Съезд, который изменил мир

«...а вместо точки в резолюции, поставьте слезу»

(Высказывание одного меньшевика по итогам голосования на Втором съезде РСДРП, имя не сохранилось.)

17 июля исполняется 120 лет с начала работы Второго съезда партии РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия).

Юбилейная дата, которую, кроме меня и Геннадия Андреевича, наверное, никто и не заметил.

Если спросить сегодняшнего выпускника школы: - что он знает о значении Второго съезда?

– в ответ Вы не услышите ничего, не проходят его в школе, только мимолетно, две фразы о разделении партии на большевиков и меньшевиков – вот и все.

Хотя значение его огромно, не только для страны, но и для всего мира – он положил начало созданию партии большевиков, которая в 1917 году захватит власть в стране, выиграет Гражданскую войну и интервенцию, победит в Великой Отечественной и построит такое государство, как СССР.

24 июня сего года, когда с утра стало известно о «пригожинском» мятеже и его походе на Москву, я понял безумность этого явления, не имея идеологической платформы, поддержки народа, по сути, не выражая никаких политических требований, браться за оружие? Зачем? Ради каких-то обид, на каких-то, по сути, чиновников. Ведь, могла пролиться кровь и это в условиях войны.

Я, тоже не являясь сторонником существующей политической элиты, но с глубоким удовлетворением отметил вечером окончание этого путча, открытием бутылки шампанского.

(«…я к власти нашей отношусь как к мужу, хочу другого, но думаю, что будет хуже», - проект «Зоя» и группа «Ленинград» http://www.youtube.com/watch?v=hk8lPoCz5h0).

Между мятежом и революцией большая разница. Революция подразумевает подготовку определенных политических требований, отражающих социальную базу и подразумевающая отсутствие мирных, парламентских способов решения этих проблем.

Вот в чем и было основное значение этого съезда, который, после трудной политической борьбы Ленина со своими оппонентами, положил начало созданию партии Большевиков и принятии Программы партии нацеленной на захват власти в стране и построение нового социалистического государства.

РСДРП - первая основанная в России политическая партия, которая была создана 1998 году, в Минске, когда из целой группы марксистских кружков собрали единую структуру. Однако, партией она стала, по-настоящему, только на втором съезде.

В Европе политические партии начали появляться еще в 17 веке, когда обострилась борьба между старой аристократией и нарождающейся буржуазией.

В России, юридической основой для появления партий стал Манифест «О свободе волеизъявления», подписанный Николаем Вторым в октябре 1905 года, после революционных событий, поэтому получается, что Второй съезд был нелегальным, поэтому и проходил за границей, сначала в Брюсселе, а потом, в Лондоне.

В.И. Ленин, который уже четыре года жил в Лондоне и подготовил «идеологическую» платформу для создания истинно революционной партии, издавая газету «Искра». Сплотил сторонников вокруг неё и решает «пододвинуть» стариков марксистов:

Г.В. Плеханова, Веру Засулич, Ю.О.Мартова, Потресова и др.

Он понимает, что они не способны справиться с революционными задачами переустройства Мира, для этого нужна очень дисциплинированная партия. Каждый член проверенный, на которого можно положиться и дать ему свою роль в революционной борьбе. А затем, в будущем, поставить на руководящую роль в новом, социалистическом государстве.

«Старой гвардии» марксистов, несмотря на то что их называли меньшевики, было большинство.

Ленин дал им немного обидное прозвище «легальные марксисты».

Почему?

Сегодня их назвали бы «парламентская партия», т.е. они были за то, что каждый член партии должен поддерживать её на выборах, выполнять разовые поручения, а основную работу проводили бы профессиональные революционеры. Кроме того, они считали, что предпосылки социализма в России еще не созрели, капитализм должен был созреть, развиться, а в стране еще слишком сильны феодальные пережитки.

Марксизм появился в России еще в 60-е годы 19 века и сразу вступил в идейную и бескомпромиссную борьбу с «народниками», эти два течения революционной мысли были, по сути, антиподами, они не дополняли, а исключали друг друга. Поэтому царское правительство относилось к первым марксистам вполне лояльно, даже издание «Капитала» К. Маркса было официально разрешено.

Если честно, то чиновники цензурного комитета не смогли понять об чем эта книга. Она действительно читается очень тяжело, кто пробовал ее изучать. Поэтому решили - пускай издают, все равно её никто читать не будет, ничего не поймут.

Большую роль в популяризации марксизма сыграл Георгий Валентинович Плеханов, который, по сути, был идейным учителем Ленина. Он издал много книг, где громил народников и анархистов налево и направо, но он так и остался «легальным марксистом», хотя, первоначально, и поддержал Ленина на Втором съезде.

В 1902 году выходит книга Ленина «Что делать?», где он впервые четко сформулировал необходимость создания сильной пролетарской партии в борьбе за новое общество.

«Ученик превзошёл учителя», так можно сказать об этой ситуации.

Идея Владимира Ильича о возможности перехода к социализму в такой отсталой стране, как Россия, через свержение самодержавия с помощью Новой партии – это не что иное, как соединений революционности и бунтарства народников и марксизма.

Поэтому, после Второго съезда царская охранка, или в сегодняшнем понимании ФСБ, увидели в революционных марксистах врагов пострашнее народовольцев. Действительно, Идеология проникала у них и в материалистическое мировоззрение. Это были сильные, умные и системные противники, они не мелочились на всякий там индивидуальный террор.

Сторонники Ленина, или как их называли - «твердые искровцы», сначала на съезде были в меньшинстве и имели 24 голоса (некоторые делегаты представляли несколько партийных ячеек и имели 2 голоса, в том числе и Ленин), им противостояли «оппортунисты», но их было еще меньше - 18 голосов, а остальные колебались, «болото».

К съезду готовились заранее, просчитывая идеологическую позицию каждого кандидата, подтягивая своих и тормозя оппонентов, активная борьба шла за голоса «болота».

Задача Ленина была в том, чтобы перетянуть «болото» на свою сторону, или нейтрализовать по важным вопросам – членство в партии и по Программе, что ему после тяжелых дискуссий удалось сделать. Владимир Ильич был опытным политиком, несмотря на молодость (в тот момент ему было всего 33 года).

Я думаю, что модель проведения съезда была им продумана до мелочей. Вся интрига состояла в том, что одним из первых вопросов на съезде был вопрос о Бунде (это еврейская рабочая партия, которая входила в состав РСДРП на тот момент на правах автономии). Благодаря своему политическому таланту, ему удалось уговорить своих политических оппонентов Мартова и Троцкого, которые были евреями по национальности и пользовались большим авторитетом в партии, выступить на съезде и поддержать его позицию – ассимиляцию Бунда в РСДРП, т.е. против автономии Бунда. Большинство делегатов проголосовало за это решение, «бундовцы» в знак протеста покинули съезд, а они твердо стояли на позициях противников Ленина.

«Твердые искровцы», сторонники Ленина, оказались в большинстве. Съезд принял ленинские формулировки о членстве в партии и Программы.

Партия разделилась на большевиков и меньшевиков.

Комичен был один эпизод, что в первой части съезда, который проходил в Брюсселе, первые заседания проходили в заброшенном складе, где ранее хранилась овечья шерсть, делегатов на первом же заседании сильно одолели блохи. Сначала никто не мог понять, что происходит, все начали дружно чесаться, но, когда разобрались в причине этой неурядицы – дружно бросились бежать с этого места.

В партии не поняли раскол партии на большевиков и меньшевиков, хотя он был еще в самой начально стадии. Позиция Ленина была четкой - «Чтобы объединиться, нам нужно размежеваться!»

По-разному сложилась судьба участников съезда – меньшевиков и большевиков. Кто перешел на позиции Ленина и стал его сторонником, например – Лев Троцкий, по сути, руководитель Октябрьского переворота, основатель и руководитель Рабоче-крестьянской Красной армии. Был выслан из СССР после смерти Ленина. Погиб в Мексике в 1940 году.

Но остались и приверженцы меньшевистской идеи.

Вера Засулич, знаменитая народоволец, застрелила губернатора Трепова, суд её оправдал. Позднее перешла на позиции «легального марксизма» и полностью отказалась от террора, ярый меньшевик и крайне уважаемый в то время человек среди революционеров. Вела аскетический образ жизни. Октябрьский переворот не приняла. Умерла при весьма странных обстоятельствах осенью 1918 года – в её комнатке, где она жила, случился пожар. Во время тушения которого она простудилась, заболела воспалением легких и далее печальный финал.

Г.В.Плеханов, по сути, основатель партии РСДРП, на Втором съезде поддержал Ленина, но позднее разошелся с ним. Был ярым сторонником меньшевизма. Октябрьский переворот категорически не принял. В 1917 году вернулся в Россию после 37 лет эмиграции, но пошатнувшееся здоровье не позволило ему активно включится в политику. С Лениным больше не встречался. После выхода статьи «Открытого письма к петроградским рабочим», к нему пришли с обыском матросы. Умер в мае 1918 года.

Ю.О. Мартов (Цедербаум), один из лидеров меньшевиков. В 1917 году, как и Ленин вернулся через Германию в Россию. Октябрьский переворот не принял, ушел со Второго съезда Советов в знак протест, однако в конце 1918 года пересмотрел свои взгляды и встал на позицию, что нужно принять Революцию как свершившийся факт, и призвал сторонников к сотрудничеству с Советской власть. Тяжело заболев в 1920 году, эмигрировал в Германию, где и умер в 1923 году.

Если применить итоги Второго съезда РСДРП к современному политическому состоянию России, то, думаю, в той части Программы, где партия была нацелена на вооруженное смещение существующей власти, такой необходимости нет. Существует вполне лояльный способ политической борьбы через проведения своих законопроектов в Парламенте – Государственной Думе (в 1903 году такой возможности в царской России не было). Более того – политическая стабильность достигается фактически содержанием парламентских партий за счет государства - за каждый голос отданный за ту, или иную партию, ежегодно в партийный бюджет поступает определенная сумма.

Но в той части решений Второго съезда, где говорилось об активной работе каждого партийца, политическом образовании и влиянии его на принятие решений в партийной среде, актуальность не утратилась.

Существующая политическая система, зачастую не дает смысла на существование ленинского понимания членства в партии. Партийные функционеры сидят на зарплате, причем неплохой, поэтому они не зависят от воли партийцев и не собираются выполнять какие-то резолюции партийных собраний, если они им не нравятся. Другой вопрос, что решения, спускаемые сверху, выполняются незамедлительно – они работодатели.

Это касается всех парламентских партий.

Поэтому партийные функционеры борются за свои посты и назначения как за рабочие места, им глубоко безразличны чаяния тех социальных групп, защитниками которых они позиционируются.

На мой взгляд, это неправильно и нам надо вернуться к ленинским, большевистским принципам построения партий хотя бы левого толка.

В марте месяце, в Архангельске породила встреча с депутатами Государственной Думы от КПРФ. Я тогда задал вопрос, уважаемому человеку и опытному политику, Юрию Вячеславовичу Афонину: «Как Вы думаете, является ли КПРФ чисто парламентской партией, или нет?»

На что он ответил – «Это дискуссионный вопрос, но формат встречи не позволяет нам провести дискуссию».

Поэтому я предлагаю, принять эту статью как повод для дискуссии на площадке этого уважаемого и независимого информационно -аналитического издания «Rusnord”.

P.S. А впрочем, весной этого года начался процесс объединения всех марксистских кружков России на одной платформе, регистрация сторонников. Вам эта ситуация ничего не напоминает?

Осталось дождаться нового ЛЕНИНА?

Михаил Скоморохов, специально для «RUSNORD».

(фото вверху: картина Юрия Виноградова)

(фото внизу: автор публикуемого материала)



