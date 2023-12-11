Замки Рейна

Будучи абсолютно светскими людьми, и относясь индифферентно-уважительно ко всем религиозным канонам, приближающуюся Троицу (в православном христианстве), Pfingsten ( в европейском католицизме) или Шавуот (в иудаизме), решили просто использовать как дополнительный нерабочий день для очередной «Экскурсии выходного дня».

На этот раз пригласили своих дюссельдорфских друзей показать им долину среднего Рейна, страну Райнланд ( Rheinland), где выращиваются известные во всем мире рислинговые вина и находится самое большое количество замков на площадь территории.

На протяжении около 200 км от Бона до Майнца вдоль Рейна, находится примерно один замок на 2,5 км пути. То есть тут имеется более 80 разных по величине и сохранности замков, замочков и крепостей.

Начиная с 12 – 13 веков каждый удельный князек считал своим долгом (в зависимости от материальных ресурсов и собственной воинственности) увековечить себя для потомков в создании подобных архитектурных сооружений. Кроме того, в те времена это имело и жизненно необходимое, практическое значение. Чем надежнее и неприступнее замок, тем больше уважения и безопасности для владельца. Межсоседские нравы большим дружелюбием как то не отличались..

Линц ( Linz)

Первая наша остановка – город Линц. В настоящее время в основном помещении замка в Линце – магистрат. Перед входом – прикрепленные к стене рыцарские латы, напоминающие о рыцарском прошлом основателей этого поселения. Крепостные стены почти не сохранились. Один из множества винодельческих центров прирейнской области.

Эта часть среднего Рейна также известна своими ежегодными Праздниками реки - «Рейн в огнях» ( Rhein in Flammen) . Это представления с феерверком, народными гуляниями и купанием в ночной реке. В это время ( с конца мая до середины августа) каждый город от Кёльна до Майнца в строго определенные выходные демонстрирует соседям и всем желающим свою мощь и богатство. Обычно не очень расточительные немцы в эти дни не жалеют денег, чтоб «пустить их в дым». Пиротехника, судя по всему, в Европе развивалась именно благодаря этим празднествам.

Но мы отправляемся дальше и поднимаемся на высоту 272 метра перекусить в известный в округе ресторан «Brombeerschenke» ( Подарок ежевики ). С 1950 года в окрестностях культивируются плантации ежевики, и все возможные кулинарные варианты этой ягоды представлены в меню. Сок и вино, желе и мармелады, молочно-ежевичное суфле, мороженое и вафли. И даже мясо в маринаде на основе ежевики. Необычно и достаточно экзотично.

Эренбрайтштайн ( Ehrenbreitschtein)

Следующая остановка – крепость Эренбрайтштайн. Крупнейший замковый комплекс, возвышающийся на высоте 118 метром над местом впадения реки Мозель в Рейн. Место называется «Немецкий треугольник» ( Deutsches Eck). На месте слияния двух рек, на мысе, в центре города Кобленц, стоит памятник Фридриху второму, объединившему разрозненные княжества в одну страну. Крепость (Festung) – это массивное , неприступное трехуровневое сооружение, которое осталось единственным незавоеванным наполеоновскими войсками «центром сопротивления».

В настоящее время в многочисленных подсобных помещениях, как и в главном здании замкового комплекса, музей, ресторанчики, подвесная дорога через Рейн, смотровая площадка, с которой в хорошую погоду видны изгибы Рейна и Мозеля на протяженности 30-40 км.

В местном музее, кстати, впервые увидел «пояс верности» - защитное средство, которое одевали своим дамам отправлявшиеся в рыцарские походы завоеватели. Мысленно представив чисто техническую возможность отправления естественных надобностей в таком, носящемся по много месяцев, сооружении, мы пришли к выводу, что адюльтер в те времена не получил широкого распространения. Ну или явился стимулирующим фактором для развития альтернативных вариантов интимной близости.. Вспомнился старый анекдот: Отправляется сюзерн в длительный поход, одевает «пояс верности» на супругу и вручает ключ лучшему другу и верному соратнику, который остается дома. Не успев отъехать от своего замка, как его догоняет запыхавшийся вассал со словами: хозяин, вы оставили мне не тот ключ..

Замок Кампф-Борнхофен ( Burg Sterrenberg)

Старейший из сохранившихся до настоящего времени. Небольшой, с почти отвесно поднимающимся серпантином дороги, замок. Легенда гласит, что два брата получив в наследство от отца один замок, не смогли его поделить и долго воевали друг с другом. Примирил их «любовный камень» , осколок которого, весом в пару тонн, до сих пор лежит на крутом обрыве.

Сейчас здесь небольшой ресторанчик с терассой перед входом с которой открывается великолепный вид на Рейн.

Лорелея (Loreley)

Следущий пункт нашего путешествия – известная в основном благодаря стихотворению Генриха Гейне – Лорелея.

Не знаю, что значит такое,

Что скорбью я смущен;

Давно не дает покоя

Мне сказка старых времен.

Прохладой сумерки веют.

И Рейна тих простор.

В вечерних лучах алееют

Вершины дальних гор.

Над страшной высотою

Девушка дивной красы

Одежда горит золотою,

Играет златом косы.

Златым убирает гребнем

И песню поет она:

В её чудесном пенье

Тревога затаена.

Пловца на лодочке малой

Дикой тоской полонит;

Забывая подводные скалы

Он только наверх глядит.

Пловец и лодочка, знаю,

Погибнут среди зыбей;

И всякий так погибает

От песен Лорелей. ( перевод А. Блока)

Легенда гласит, что много лет назад девушка влюбилась в одного ветренного моряка, который обещав вернуться уплыл куда то дальше по течению реки и жизни. А Лорелея осталась ждать на берегу, смотря вдаль, расчесывая гребнем свои длинные золотые волосы. И только через некоторое время, поняв, что её обманули, стала петь грустные, очаровывающие проплывающих моряков, песни, слушая которые шкиперы не обращая внимания на опасное течение у излучины реки, натыкались на рифы и погибали.

И Лорелея, окаменев от горя, стала памятником, стоящим на остром, около 200 метров выдающимся в реку, мысе. По величине чуть больше известной, благодаря Андерсону, копенгагенской Русалке, привлекает сейчас туристов и современных девушек, желающих найти внутреннее умиротворение и помощь для решения своих проблем в личной жизни..

Запечатлев себя «на фоне» и пропустив мимо нас к выходу очередную, судя по задумчивому грустному лицу, современную Лорелею, направляемся к месту нашего предварительно забронированного ночлега.

Отель Корона ( Krone Assmannshausen )

Отель, который мы выбрали, представляет из себя замковый комплекс, используемый для пристанища уставших путников ещё с 1541 года (!). Это современный пятизвездный отель, внутри оборудованный по последнему слову техники, но стилизованный в средневековом замке. В фойе на стенах , охотничьи трофеи: кабаны, олени. Охотничьий ястреб в углу, кажется сейчас взлетит. Золотом и красной парчей украшенные кресла, похожие на княжеский трон.

Гостевые комнаты все разные по величине и оснащению. У нас – уютный полулюкс с эркером, нависающим над струящимся внизу Рейном. Небольшой, аккуратно подстриженный садик с открытым бассейном. На всём, начиная с посуды и бокалов до халатов и мебели , фирменный знак отеля – золотая корона.

Несколько портит впечатление проходящая невдалеке железная дорога, шум от которой напоминает о 21, а не о 16 веке..

Рюдесхайм (Rüdesheim)

Ужинать едем в находящийся в паре километров вверх по течению Рюдесхайм. Город этот - часть мирового наследия ЮНЕСКО. Одна из самых больших достопримечательностей Германии. Это столица рейнского виноделия. Здесь потомки основателя фирмы Германа Асбаха производят свой Asbach Uralt – напиток типа бренди, конкурирующий ( на мой взгляд – проигрывая..) с французским лафитом ( Laffitte)

Старый город вокруг Drosselgasse – ценральной улицы, только начинает свою ночную жизнь. На небольших, спускающихся к Рейну улочках, множество ресторанчиков с живой, современной интернациональной музыкой, что не очень привычно для провинциальных немецких городков.

Наш ужин не прошел бы проверку даже самых либеральных законов кошерности (запеченная свинная нога), но мы воздаем должное местным кулинарам. Разнообразие и качество предлагаемых вин, также не оставляет желать лучшего..

Пару километров назад до отеля проезжаем на автопилоте. Хорошо, что тут нет полицейского контроля. Дигитальный аппаратик для измерения алкоголя в крови у нас с собой. Цифирки мы на нем, правда, уже не очень различаем..

Утром, успев окунуться в обжигающе холодную для этого времени года воду бассейна, идем завтракать в тронный зал. Столовые приборы из литого серебра. Посуда и бокалы с «коронными» вензелями. Фирменное красное шампанское „Burg Assmannshausen“( строго говоря, это не шампанское, а газированное красное вино местного производства. Но напиток марке отеля вполне соответствует).

Обервезель (Oberwesel)

Переправляемся на пароме на другую сторону и проехав ещё 30 км прибываем в город Обервезель. В эти дни здесь как раз проходит ежегодный театрализованный спектакль «Средневековый турнир». Это самое крупное и известнейшее подобное представление в Германии.

Весь город, особенно центральная, замково-крепостная часть, стилизуется под 15-16 век. На каждой улочке, любом свободном пятачке, любители средневековья в соответствующей одежде пекут хлеб, жарят мясо, ткут полотно, куют мечи и наконечники для стрел по рецептам и на оборудовании того времени. Тут же скоморохи и клоуны демонстрируют своё искусство. Шатер гадалки. Прачечная, где в деревянных бадьях золой и животным мылом стирают белье (натуральное мыло можно купить тут же). Баня, где в огромной бочке сидят несколько парней, пьют пиво и предлагают всем желающим разделить с ними процесс и помывки и пития.. Массажный салон, где весьма дебелого вида дама рекламирует разминающий массаж ( knetten-massage). Массаж руками стоит 7 таллеров. С помощью плетки – уже 70. Желающих как то было немного..

На всей территории в ходу ещё и средневековый таллер, который можно купить тут же по курсу 1 таллер = 1 евро. Монетки на сувениры разбирают и многочисленные туристы..

Тут же всем интересующимся демонстрируют и средневековую пыточную. «Образчик» человеческой мысли: как с помощью палок, крюков, цепей и огня причинять максимальные страдания себе подобным..

Наполненные впечатлениями и слабогазированным напитком, нечто средним между пивом и квасом, направляемся к последней, на сегодня, цели нашего путешествия.

Боппард ( Boppard)

Это город-курорт. Много реабилитационных клиник для лечения опорно-двигательных заболеваний. Научно-учебный центр для подготовки врачей–специалистов ( Я сам когда то проходил здесь курсы по мануальной терапии). Здесь так же находится один из крупнейших центров по изучению немецкого языка иностранцами : Гёте-институт ( Goethe Institut).

Да и просто красивый прибрежный город с прекрасно оборудованным променадом, парками, садами, гостиницами и множеством кафешек и ресторанчиков.

Наши израильские родственники, которых мы привозили сюда в прошлом году именно здесь, в одной аллее на набережной решили просить у нас природно-экологического убежища..

Попробовавши очередной кулинарный изыск – шарик холодного мороженного в горячем двойном кофе-экспрессо, отправляемся домой..

Около 100 километров. Чуть больше часа неторопливой езды через небольшие же деревушки вдоль Рейна и мы дома. В своей кёльнской метрополии.

Михаил Нудельман, специально для ИА RUSNORD



