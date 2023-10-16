О сессии и не только. Депутаты АрхГорДумы за неделю

Главным событием для народных избранников столицы Поморья стала ноябрьская сесия.

И главная ее тема – утверждение городского бюджета. По словам спикера парламента Ивана Воронцова, он остается социально ориентированным. То есть, коснется каждого избирателя… ну почти (кто-то ведь и сам с усам).

Свое отношение к принятому высказали и лидеры партийных фракций. Была и критика… в разумных пределах.

Сергей Чанчиков («Единая Россия»):

- Практически по всем основным статьям идет увеличение средств, городские власти продолжат ремонт дорог, будет продолжена реализация программы «Формирование комфортной городской среды». Предусмотрены финансовые средства на расселение граждан из аварийного жилого фонда, продолжится строительство крупных инфраструктурных объектов. В расходной части городского бюджета приоритет сохраняется за социально-культурной сферой: 60% всех расходов будут направлены на образование, социальное обеспечение, развитие культуры и спорта. Сохранятся все социальные льготы, предусмотрено обеспечение решений по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, а также учтены тарифы на оплату коммунальных услуг для муниципальных учреждений.

Мария Харченко (ЛДПР):

- Доходы городского бюджета выросли на один миллиард рублей, а вместе с ними и расходная часть. Несмотря на предельный уровень дефицита, в Архангельске сохранятся темпы строительства и ремонта дорог, учреждений образования, благоустройство общественных территорий. В связи с тем, что 2024 год Президентом объявлен годом семьи, особое внимание уделяется мерам поддержки молодых семей, семей с детьми и многодетным. В этом направлении предполагается увеличение расходов на возмещение оплаты к месту отдыха, обеспечение бесплатного питания детей из малоимущего семей. Вместе с тем, мы настаиваем, чтобы был предусмотрен бесплатный или льготный проезд для школьников города.

Виталий Морозков (КПРФ):

- Считаю, что в городском бюджете недостаточно эффективно проработан вопрос сокращения муниципального долга. На сессии отмечалось, что происходит рост доходов. Но вместе с тем верхний предел муниципального долга на текущий момент на два миллиарда рублей выше, чем было четыре года назад. На наш взгляд, в администрации Северодвинска работа в этом направлении выстроена более эффективно. Получается, что в городе происходят большие преобразования, но вместе с темы мы повышаем долги. Поэтому фракция КПРФ решила воздержаться от голосования по данному вопросу.

Владислав Виривский (Новые люди):

- Администрацией Архангельска и всеми профильными департаментами была проделана большая работа над составлением проекта бюджета на 2024 год. Можно отметить его сбалансированность и соответствие всем предъявляемым нормам и требованиям.

А вот «Справедливая Россия» промолчала. Гм… скромность не всегда украшает.

Кроме того…

В ходе обычных рабочих будней депутаты обсудили животрепещущие для города вопросы. А именно – что делать с бесхозным автотранспортом, брошенным там и там, где парковаться во дворах, как улучшить состояние городских кладбищ (много жалоб).

В части первого было предложено обратиться к опыту соседей-северодвинцев, где мэр Игорь Арсентьев недрогнувшей рукой подписал распоряжение отправлять такие «подснежники» на спецстоянку и выписывать штрафы их владельцам. А если последние не объявятся, утилизировать автохлам.

По второму вопросу выступил депутат Александр Гурьев:

- Ко мне поступило обращение от жителей одного из домов привокзального района с вопросом благоустройства «гостевых» парковок. Отсутствие организованных автостоянок приводит к хаотичной парковке транспорта на газонах, дорогах и тротуаров, к появлению «захватов земли» в виде «столбиков» и «цепочек». Это приводит к конфликтным ситуациям среди жильцов домов.

Представитель городской администрации ответил, что и рады бы увеличить количество парковочных мест, но нужно дополнительное финансирование («где деньги, Зин?!»). На что парламентарии предложили свои, менее затратные варианты: разработать план развития дворовых территорий; провести процедуру межевания земельных участков под многоквартирными домами; препятствовать через окружные администрации самовольному захвату земельных участков «со всякими цепочками».

По проблемам мест последнего упокоения жестко выступил Иван Воронцов, назвав происходящее там «полным бардаком»:

- Ни одно кладбище на сегодня не является «эталоном». На могилы наших родственников, предков, горожане с большим трудом порой не могут попасть. Я не говорю даже про элементарное благоустройство, свод старых деревьев и цивилизованное озеленение.

Как оказалось, проблема еще глубже. Через год может вообще не остаться мест для открытого захоронения, а строительство нового кладбища обойдется городскому бюджету не менее миллиарда рублей.

Короче, вопрос требует детальной проработки… последний путь в перспективе у каждого из нас.

Но не будем о грустном.