Песни без слов. Илья Бешевли

Если любителя современной инструментальной музыки спросить о том, кто является «неоклассиком номер один», то, с высокой долей вероятности, в ответ можно услышать: «Людовико Эйунади».

Справочно.

Людовико Эйнауди (1955 г.р.) — итальянский композитор и пианист. Начал свою карьеру в качестве классического композитора, вскоре добавив в свои произведения другие стили, включая этническую, народную, поп- и рок-музыку с опорой на минимализм.

Российского композитора, о творчестве которого хотелось бы поведать, иногда называют «русским Эйунади». Его имя – Илья Бешевли́. Родился в 1991 году в Красноярске в семье известного композитора Валерия Александровича Бешевли́. По этой причине закончил музыкальную школу по классу фортепиано и, как он сам признался в одном интервью: «после окончания я забыл “музыкалку” как страшный сон». Поступил в Сибирский технический университет на факультет переработки природных соединений. Во время учёбы на инженера – механика много слушал произведений Людовико Эйнауди, Яна Тирсена, других инструменталистов. Вдруг захотелось создать в этом стиле что – то своё. Первые (популярные у слушателей и ныне) пьесы написал в детском саду, где подменял работавшую там сторожем бабушку, использовав для творчества (и в борьбе со скукой) пианино и аккордеон детского учреждения. Выложил записи в интернет. И нашёл благодарных слушателей.

Потом были годы учёбы в Российской академии музыки имени Гнесиных, сочинение новых пьес, первые концерты в качестве резидента московского лейбла и концертного агентства FBITS | Flowers Blossom In The Space, два дебютных альбома и успешный тур по городам России.

В 2023 году Илья Бешевли́ выпустил шестой альбом под названием «Cold Life» («Холодная жизнь»), о котором композитор сказал: «Жизнь становится холодной, когда выстраиваешь ледяной забор вокруг души, предчувствуя тяжелый период, расставание с родным человеком, встречу с тотальным эмоциональным выгоранием. В этот момент внутренние демоны обязательно воспользуются моментом, будут атаковать».

Вчера, 14 октября в архангельской «Кирхе в рамках тура по городам России состоялся его сольный концерт, в котором прозвучали как знакомые почитателям творчества композитора произведения, так и сочинения из нового альбома. В зале свободных мест не наблюдалось. И что самое приятное – едва ли не половину зрителей составляли молодые люди. Многие из них пришли на концерт после знакомства с музыкой Ильи Бешевли́ в сети. Возможно, им, как и автору этих строк, любопытно было сравнить впечатления от студийных записей и «живого» исполнения.

Личное резюме: сумел композитор-исполнитель с помощью местного «Стенвея» выразить драму души, смятенные чувства, переживания, экспрессию. И даже демоны порой виделись. Но прозвучали мажорные сочинения и всё закончилось хорошо. Девяносто минут концерта пролетели незаметно. Наградой молодому дарованию были продолжительные аплодисменты.

Хочется пожелать композитору и пианисту Илье Бешевли́ жизненных удач, восхождения, успехов в творчестве!

Александр Чашев