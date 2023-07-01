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Песни без слов. Эрнесто Кортасар

В программе передач советской радиостанции «МАЯК» существовала рубрика, которую не хотелось пропустить. Диктор радостным, каким-то неофициальным голосом объявляла: «В эфире легкая музыка». Звучали приятные, красивые мелодии советских и зарубежных исполнителей. У этого формата музыки есть и другое название - «Easy Listening» («Лёгкое Прослушивание»). Так именуются приятные для слуха инструментальные композиции, задуманные и созданные для успокоения и расслабления. Возможно, именно поэтому призванные создавать хорошее настроение, незамысловатые (для любителей более сложной гармонии) мелодии некоторых западных авторов допускались к прослушиванию в СССР как на радио и телевидении, так и на издаваемых государственной фирмой «Мелодия» пластинках. В числе «разрешённых» оказался и мексиканский пианист и композитор Эрнесто Кортасар (англ. Ernesto Cortazar. Более того, ему даже доверили выступление перед главой советского правительства и ЦК КПСС Никитой Хрущёвым. 

Родился будущий музыкант в 1940 году в семье композитора с таким же именем (Эрнесто Кортасар), который являлся президентом Общества авторов и композиторов Мексиканских штатов. Отца впоследствии именовали Эрнесто Кортасар I, сына - Эрнесто Кортосар II.  В тринадцать лет Кортосар-младший остался сиротой, так как его родители погибли в автокатастрофе. Путь к вершинам музыки Эрнесто пробивал сам, добившись упорным трудом признания в родной стране и за её пределами, прежде всего как автор музыки для многочисленных латиноамериканских фильмов. Высокую оценку его музыке дали и многочисленные слушатели на концертах в 25 странах, присвоив Кортасару неофициальное звание одного из самых романтичных композиторов XX века. 

И пианистом он был замечательным. Не случайно Эрнесто Кортасар стал исполнителем № 1 на самом популярном в мире в 1999 – 2001 годах музыкальном сайте, где он лидировал среди 130 тысяч исполнителей с более чем 14 миллионов загрузок своих композиций на MP3. При этом его сайты посетили тогда более 4 миллионов зрителей, что по тем временам очень много.   

В чём секрет успеха музыки  Эрнесто Кортасара? Возможно в том, что главной темой его творчества является любовь?

Скончался Эрнесто Кортасар II в 2004 году. Его сыновья Эрнесто Кортасар III  и Эдгар Кортасар продолжили музыкальную династию, став успешными пианистами и композиторами. Жизнь продолжается. 

Преподобному Амвросию Оптинскому принадлежит изречение : «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного». 

Слушают ангелы музыку Эрнесто Кортасара. 

Александр Чашев

***

Предыдущая публикация из цикла «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/60623-pesni-bez-slov-genri-manchini.html 

 

 

 

10 сентябрь 09:00 | : Горячая тема / Культура

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