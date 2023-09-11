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В Архангельск едет Илья Бешевли

У современной инструментальной музыки есть ещё одно название - «песни без слов». Она, передавая идеи и эмоции только с помощью музыкальных звуков, позволяет слушателю, не отвлекаясь на текст, воплотить свои фантазии и чувства, что делает её общечеловеческой, независимой от языков и национальных культур. Если авторы песен (или того, что за них выдаётся) бывают известными и даже популярными в широких массах потребителей плодов их деятельности, то композиторы - инструменталисты, как правило, о подобных уровнях известности не помышляют. Продолжая дело классиков прошлого, они творят настоящую музыку в различных жанрах и стилях.

14 октября т.г. в зале Поморской филармонии («Кирха») с единственным сольным концертом выступает известный среди любителей инструментальной музыки, молодой (1991 г.р.) композитор и пианист Илья Бешевли́. Менеджеры (товароведы) от музыки помечают его сочинения жанровыми ярлыками «неоклассика» и «минимализм». Сам автор успешных альбомов, исполнитель собственной музыки, сибиряк по рождению, выпускник академии имени Гнесиных, являясь сторонником ярких интонаций, выразительности и простоты, причисляет своё творчество «больше ĸ неоромантизму» и считает себя скорее художником, который пишет маленькие музыкальные картины.

Триста лет назад великий Бах сформулировал кредо исполнителя и композитора: «Цель музыки – трогать сердца».

В субботу в 19-00 можно будет познакомиться с некоторыми «живописными» работами композитора Ильи Бешевли́, узнать поближе его кухню творчества, насладиться живой музыкой и с её помощью тронуть нежно струны своих душ и сердец.

Александр Чашев

 


11 октябрь 09:00 | : Горячая тема / Культура

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