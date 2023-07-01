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Песни без слов. Генри Манчини

Всемирная история киномузыки не будет полной без имени американского композитора и дирижёра итальянского происхождения Генри Манчини (1924 – 1994), который начинал путь в большую музыку в 1946 году как пианист и аранжировщик оркестра Гленна Миллера.  Писать музыку для кино начал в 1952 году.  

В 1961 году на экраны вышел фильм «Завтрак у Тиффани» с музыкальным сопровождением (саундтреком) «Moon River» («Лунная река»), созданным 37-летним тогда ещё Энрико Манчини. Далее в фильме прозвучала и песня с этой мелодией в исполнении Одри Хебперн. Так начинались слава композитора Генри Манчини и коллекция его наград.  

За музыку к фильмам Манчини 18 раз номинировался на «Оскар, получив их четыре. Были в его биографии 72 номинации на «Грэмми» и 20 этих престижных музыкальных премий. Он является автором музыки к 500 фильмам и телесериалам, которые вошли в 90 альбомов. Самые известные его произведения можно услышать в кинокартинах «Розовая пантера», «Подсолнухи», «Виктор / Виктория», «Поющие в терновнике», «Ангелы Чарли» и многих других

Как дирижёр Манчини сотрудничал с ведущими оркестрами мира, включая Лондонский филармонический оркестр. С исполненной этим оркестром композиции «Moon River» начинается подборка приложенных к тексту записей. Затем звучат: джазовая тема к телесериалу «Питер Ганн» («Peter Gunn»), тема любви к фильму «Подсолнухи» («Sunflower»), саундтрек к фильму «Розовая пантера» («The Pink Panther») и талантливая инструментальная аранжировка баллады Нино Рота  из фильма «Ромео и Джульетта».

Александр Чашев

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Предыдущая публикация из цикла «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/60479-pesni-bez-slov-andre-ganon.html  

20 август 09:00 | : Горячая тема / Культура

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