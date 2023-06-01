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Поморские «паровозы» и куда они заведут

Ещё одна примета надвигающихся серьёзных выборов – появление в партийных списках «паровозов».

Не тех, что гудят (хотя и такое случается), но которые тащат за собой весь кандидатский состав своей узнаваемостью и авторитетом. Здесь бы ещё подошло школьное выражение «взять на буксир» - это когда отличника прикрепляют к двоечнику - но я не был ни тем, ни другим… к чему тогда говорить?

Парово́з — политическая технология, направленная на увеличение проголосовавших за список кандидатов за счёт привлечения стороннего кандидата с высоким политическим рейтингом. Такой кандидат после объявления его победителем сразу отказывается от должности, на которую он избран, не приступая к работе на ней. Мандат «паровоза» переходит его однопартийцу, который, как правило, менее известен избирателям. Данная технология широко применяется в России на выборах разного уровня. Причём число таких кандидатов в общероссийском масштабе имеет тенденцию к росту.

Впрочем, иногда такие «паровозы» сходят с рельсов. Наглядный пример – на выборах в Государственную Думу 2011 года партийный список «Единой России» по Архангельской области возглавил раскрученный политик федерального уровня Владимир Пехтин. Произошло это вынужденно – действующий на тот момент глава региона Илья Михальчук имел рейтинг близкий к отрицательному.

Но уже в феврале 2013-го разразился громкий скандал с незадекларированной американской недвижимостью депутата, к тому же возглавлявшего комиссию по депутатской этике. Пехтин (по одной из версий) не смог расстаться с домиком в Майами и самодисквалифицировался из публичной политики, оставив после себя нарицательно «пехтинг». Его мандат перешёл к Елене Вторыгиной.

И всё-таки Пехтина нельзя назвать полноценным «паровозом», ведь он воспользовался победой на выборах в полной мере (пусть и не на полный срок). Мы же собираемся говорить о тех, кто откажется от мандата в Архангельское областное Собрание почти со стопроцентной вероятностью.

Региональный избирком опубликовал партийные списки и тех, кто их возглавляет. Местные СМИ подхватили, называя «паровозами» всех под первыми номерами. Как вы думаете, Сергей Ореханов, уважаемый прокурорский работник, откажется от депутатского мандата, если его «Коммунисты России» каким-то чудом преодолеют заветный барьер?

Тоже касается и Ильи Азовского, выступающего в первой тройке «Родины». Коллега не раз заявлял, что «выписался» (синдром профессионального выгорания у журналистов) и готов размяться на другой площадке. На которой он уже побывал и от души повеселился в амплуа Enfant terrible. Понятно, что в его случае избиратель пойдёт на громкую известную фамилию, а не на сомнительную «Родину», чью идеологию давно растащили по отдельным пунктам более презентабельные конкуренты. Обманывать ожидания своих читателей для журналиста – себе дороже.

Поэтому мы будем говорить о настоящих «паровозах». Их всего четыре.

Александр Цыбульский возглавил партийный список «Единой России». Как губернатор и секретарь регионального отделения партии. Губернаторская практика в этой части широко распространена, она же является своеобразным тестом на популярность самого главы региона. Стоит напомнить – на предыдущих выборах этого уровня 2018 года тогдашний деятель Орлов привёл партийный список «Единой России» к удручающим результатам (на радость конкурентам)… а ведь тогда и Шиес ещё толком не начался.

В этом смысле за нового лидера партийного списка можно быть спокойными, если учитывать его личный рейтинг. Да и сама партия, с учётом особенностей сегодняшнего политического момента, опережает своих оппонентов на два корпуса по активности.

Леонид Слуцкий первый номер в списках ЛДПР, чем продолжил обычную практику своего предшественника – великого Жи. Для Леонида Эдуардовича эти выборы своеобразная самопрезентация в нашем регионе. До настоящего момента он успел побывать только на Соловках, а тут обещал посетить Архангельск и Северодвинск, что должно повысить хотя бы его внешнюю узнаваемость. Нам же предстоит удовольствие сравнить две манеры поведения двух лидеров одной партии – раньше была нахрапистость и бескомпромиссность, на смену пришли уравновешенность, джентльменство и расчёт (из рекомендации Марии Харченко). Что, в принципе, соответствует имиджу нынешних партийных лидеров в регионе – Федорков это вам ни разу не Гусаков.

Елена Драпеко вошла в первую партийную двойку «Справедливой России». Вы спрашиваете – кто она такая?! Та самая Лиза Бричкина, что в болоте утонула на пути к нашим, хотя бы раз в телевизоре видели. Как актрисе, будущему политику в основном доставались роли провинциальных простушек с не сложившейся личной жизнью. В 90-х ей это амплуа надоело, натура жаждала прорыва. В начале новой карьеры отмечена политической нестабильностью – от демократа Собчака сразу в КПРФ. В Государственной Думе так долго, что вполне достойна названия парламентская (по аналогии с домовым). Конечно, никто в здравом уме не разменяет мандат федерального парламента на областной. Зато у электората справедливороссов есть повод пересмотреть советскую киноклассику и задуматься – почему именно им Москва не прислала кого-нибудь посвежее до поизвестнее. Хотя бы того же Вассермана. Ведь болото бывает не только природным, но и политическим, а у исполнительницы роли красноармейца Бричкиной есть отрицательный опыт, который может перейти в карму.

И, наконец, Григорий Шилкин в партийном списке партии «Новые люди». Более чем скромный депутат Государственной Думы текущего созыва из неудачного (уже ясно) внутриполитического проекта кремлёвской администрации. Поставили… чтобы был, вдруг кто вспомнит.

P.S. А вот местная КПРФ гордо идёт на выборы без всяких паровозов и буксиров, типа, Гревцов всех вытащит. Или в Москве не нашлось согласных на такую поморскую авантюру? Станет ясно по сентябрьским результатам…

Леонид Черток

19 июль 12:36 | : Горячая тема / Политика

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