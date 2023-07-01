На коляске по Архангельску. Город стал краше, но…

Случилось так, что мы переехали. В самый центр. На покупке именно этой квартиры (были и другие варианты) настоял младший сын – «буду с папой гулять по Чумбаровке». Я аж прослезился.

И слово своё сдержал. В первые же выходные, когда Архангельск прощался с летним теплом, сделали пробный выезд.

Что вам сказать… это совершенно другое качество жизни после хрущёвской пятиэтажки. Оттуда я спускался (со второго этажа) только по крайней нужде – в больницу, на пресс-конференцию, интервью, кинофестиваль. И то приходилось задействовать дополнительные силы в лице санитаров или волонтёров, иначе от подъезда до машины на коляске не проехать, до того внутридворового проезда ещё руки не дошли.

А тут 9-летний парень строго, по-мужски сказал маме – «даже не подходи, я САМ».

И мы выехали. Чтобы не говорили (часто выдумывая) про «Аквилон», но он действительно строит безбарьерную среду. Есть, с чем сравнивать, за 20 лет моей болезни жили и в 93-й серии, и в монолитах на Воскресенской, и в «ульяновке»… везде с серьёзным преодолением. Здесь управляющая компания обещала сгладить порожек на этаже. А ведь я не велика птица… даже не депутат.

И вот мы на улице, и я снова открываю для себя Архангельск.

Первый раз попал в этот город в далёком 93-м в составе съёмочной группы телепередачи о туризме. Принимающая сторона (турфирма) попросила снять несколько памятников («покрасивше») и общую панораму города с крыши «высотки», сделав акцент на «Малых Корелах» (их и рекламировали). Оттуда, свысока, увидел… февральскую деревню в самом центре областной столицы. Разве что петухи не кричали.

- Это ваш туристический объект? – спрашиваю.

- Это наш исторический центр, с него начинался город - отвечают смущённо, - там люди живут. Только вы его, пожалуйста, не снимайте.

Просьба заказчика – закон…

В следующий раз приехал сюда в 2000-м, работать на выборах. В славном старинном городе уже появились признаки капитализма в виде супермаркетов и новых точек общепита. Но исторический центр оставался всё той же деревней времён развитого социализма, отнюдь не образчиком деревянного зодчества. Кто-то до сих пор с ностальгией вспоминает деревянные тротуары, называя их чуть ли не «культурным кодом» Архангельска. Но девушки из нашей группы вспомнили всю обсценную лексику, сломав на тех деревянных настилах не одну пару каблуков.

Под общую архитектурную концепцию того Архангельска лучше всего подходил известный армейский принцип – «безобразно, но однообразно». Даже Гостиные дворы походили на декорации фильма о Великой Отечественной, а не исторический памятник, приманку для туристов.

Таким этот город оставался до того момента, пока я (вынужденно) перестал часто бывать на улице. Конечно, проезжал по нему, видел из окна машины изменения… но это, согласитесь, не то.

Большой выезд в Архангельск я сделал летом 2014-го на День города по случаю приезда друзей из Израиля. Они и без меня всласть набродились (упёртые туристы с международным стажем), поэтому в тот день решили отдать должное местам традиционного променада.

Набережная была всё той же, правда, кое-где с ямочным ремонтом. Одинаковые павильончики, менялись только названия рекламируемых пивных фирм, с одинаковым псевдокавказским ассортиментом, устойчивым шашлычным амбре и красными лицами вкушающих.

Но вот дошли до Чумбаровки… и мне стало стыдно (но только за это) перед Донским, которого лично в середине нулевых гнобил за «помпезный и никому ненужный вариант поморского Арбата». Это действительно была точка притяжения жителей и гостей города, даже избалованные парижами-барселонами израильтяне заинтересованно закрутили головами и защёлкали профессиональными фотокамерами. И это было единственное место, где коляска моя побежала, не спотыкаясь каждые 10-20 метров. При этом сам променад был, что называется, «в стадии доделки».

Но перекусывали всё в той же армянской шашлычке. Гости мои, несмотря на иноземный статус, люди непривередливые. А я про себя вздыхал – неужели когда-нибудь доживём до общепитовской цивилизации?!

Так вот – дожили!

Чумбаровка за прошедшие 9 лет стала ещё краше и приняла законченный концептуальный вид. Специально обратил внимание – люди (нетуристы) специально идут сюда, в сотни раз виденное, чтобы погулять, посидеть, попить кофе в фирменных стаканчиках, а не баночное пиво (за всю прогулку единожды узрел маргинала в кустах попутного скверика, да и тот прихлебывал «вкуснятину» из бутылки, по-американски спрятанную в бумажный пакет). И ни одного возлежащего… их фотографируют в каких-то потаённых местах. К экспрессивно говорящей, но по виду почти трезвой с виду компании, тут же подошёл полицейский с дружинниками (больше тридцати лет их не видел) и вежливо попросил «потише». Подчинились беспрекословно.

А захотелось пивка – пожалуйста. Открыты летние веранды у ресторанов национальной кухни, чего раньше не было от слова «вообще», всё цивильно и пристойно. Жаль, что такого же нет на набережной, по крайней мере, где мы гуляли в тот день. Но здесь надо учитывать – мы, всё-таки северный город и отнюдь не курорт, там строят рестораны поближе к воде.

Кто-то обязательно скажет – это заслуга бизнеса, а не власти. Но бизнес такого плана открывается там, где априори большой поток потенциальных посетителей, где чистота и порядок, где в заведение приятно войти и также приятно выйти.

Короче, на месте прошлой «псевдоисторической деревеньки» за прошедшие года вырос настоящий район настоящего европейского города. Сравнение с московской «Рублёвкой» считаю некорректным, там нормальных человеческих лиц не встретишь. И цены в магазинах-кафе совсем не отличаются от соломбальских.

Впечатлила и набережная, та часть, что идёт параллельно Чумбаровке (другую посетим в следующий раз). С деревянным настилом на променаде, с арт-объектами, сквериками и тренажёрами, с зданием Речного вокзала (вы его не критиковали?). Да, и с аквилоновским новостроем, который кто-то называет «уродским» (наверное, от зависти к жильцам). А что, раньше было лучше? Или вы хотели видеть на этом месте всё ту же дремучую 93-ю серию? Типовые дома красивыми не бывают.

И стоны бывших чиновниц от сохранения архитектурного наследия – «Архангельск потерял своё историческое лицо, неприятно сюда приезжать» - я тоже отвергаю. Про то «лицо» написал выше…

Возможно, их взгляд просто замылился, они бывают на улице каждый день и не видят перемен. Мой же свеж аки у младенца.

А теперь про НО. Не хочется, но я, наверное, единственный в городе инвалид-колясочник (и слава богу, что единственный среди коллег), имеющий доступ к официальному СМИ, а не только к соцсетям и блогам.

За два дня прогулок нам встретились только ДВА собрата по несчастью. И это в выходные, в последние по-настоящему погожие денёчки! Не владею данными статистики по Архангельску, но пару лет назад попросил знакомую специально замечать людей на колясках в московском районе Чертаново, чьё население почти совпадает с архангельским. За выходной день мимо неё проехали 12(!) человек, причём половина на электрических.

Мы тоже встретили на электрической. Но с сопровождением, видимо, одна не рискует.

И правильно делает! Пока ехали от дома до Чумбаровки (100 м), с трудом преодолели два разрытия. Неглубоких, вы преодолеете легко, разве что внешний вид портят после недавнего ремонта. Неужели нельзя положить на пешеходную часть временные деревянные настилы с маленькими заездами? Или это просто никому не нужно, кроме нас, колясочников?..

За время наших прогулок в сторону от Чумбаровки нам раз 20(!) приходилось обращаться за помощью к прохожим (после того, как сын вывалил меня при пересечении Поморской, поднимали всей улицей). Кто-то подходил сам с предложением помощи, но и так никто не отказывал. Сын философски изрёк (он вообще умный мальчик) – «папа, ты не стесняйся просить, такая помощь делает людей лучше».

Стараюсь не стесняться… но хотелось бы обратиться к людям, имеющим не только физические возможности для помощи. К тем, кто обладает для этого ВЛАСТЬЮ. Были подобные разговоры и с Орловым («успокоил» подъёмником в конференц-зал областной администрации), и с Годзишем («успокоил» пандусом при входе в АГКЦ за миллион). Был содержательный разговор с Цыбульским… но я хорошо понимаю его сегодняшнюю загруженность более глобальными проблемами.

Теперь надеюсь на встречу с Моревым.

В приватной беседе один из городских чиновников мне доверительно сказал – «Лёнь, ты же понимаешь, мы должны весь город привести в порядок, потом обязательно займёмся вашими проблемами». Я всё понимаю… просто хочу знать – доживу ли до светлых деньков.

К тому же не всех инвалидов-колясочников есть такой надёжный и верный сынок, как у меня.

Леонид Черток



