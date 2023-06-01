Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Песни без слов. Андре Ганьон…

Тем, кто вырос в СССР не нужно объяснять, что такое дефицит. В числе недостающих товаров и услуг находилась и музыка. Грампластинки государственная фирма «Мелодия» выпускала огромными тиражами, только вот не хотели советские люди покупать шедевры про вечно живого Ленина, партию, комсомол.  Самые несознательные другой музыки желали, в том числе западной. Для удовлетворения последней потребности существовало два пути: слушать музыку на зарубежных радиостанциях сквозь треск и свист помех естественного и не очень («глушилки») происхождения, или идти на поклон к фарцовщикам, как в советские годы именовались занимающиеся перепродажей дефицитных импортных товаров предприимчивые люди. 

На музыкальную радио-охоту надо было выходить ночью, поскольку в это время звучание на коротких волнах отличалось относительной чистотой, да и глушильщики из «конторы» не сильно старались. 

В одну из ночей, приготовив магнитофон и включив приёмник, поймал в эфире музыкальную программу русской службы Би-би-си. К сожалению, услышал только завершающие слова ведущего Севы Новгородцева: «А теперь послушайте пьесу этого талантливого композитора».  Магнитофонная катушка закрутилась, полилась добрая, светлая мелодия.  

Вновь услышал её спустя несколько месяцев на квартире вернувшегося из зарубежного рейса соседа-моряка. Пригласил он «на пласты» - так называлось тогда прослушивание добытых пластинок и запись понравившихся альбомов. Не безвозмездно это действие происходило. Такса   начиналась от трёх рублей и выше за запись одного диска. Принималась и «жидкая» валюта. 

Натянув на руки белые хлопчатобумажные перчатки («оттуда»), обладатель дефицита аккуратно вынул пластинку и протянул мне пустой, скромно оформленный конверт с портретом молодого человека, над которым было указано имя: Andre Gagnon.  Первой на пластинке прозвучала пьеса, которую когда-то представлял Сева Новгородцев. 

С тех давних пор старался следить за творчеством канадского композитора, пианиста, аранжировщика и дирижера Андре Ганьона (1936 – 2020), радовался его успехам, наслаждался вновь написанной музыкой. С годами всё больше светлого минора звучало в мелодиях композитора, творившего на стыке классической музыки и популярного в XX веке стиля нью-эйдж. Названия альбомов в огромной мере отражали это настроение. Вот лишь некоторые: «Внутренний голос», «В тишине ночи», «Тенистые тропинки», «Романтичный», «Почти синий», «Тихие дни», «Сумеречное время», «Фортепианное одиночество». Простые и мудрые, изящные, искренние, плавные повествовательные истории, колеблющиеся между ностальгией и созерцанием, увлекают в мир чувств и мыслей композитора, проникая в сердца благодарных слушателей. Он создал более 40 альбомов, писал музыку для кино, театра и телевидения, выступал в качестве пианиста и дирижёра с лучшими симфоническими оркестрами мира. 

В декабре 2020 года Андре Ганьон ушёл в мир иной. Музыка осталась. Браво, маэстро! 

К тексту приложены пять композиций Андре Ганьона: «Apres la pluie» («После дождя»), «When I Fall in Love» («Когда я влюбляюсь»), «Un piano sur la mer» («Пианино на море»), «Ondine» («Ундина») и  «Prelude inacheve» («Незаконченная прелюдия»)

Александр Чашев

***

Предыдущая публикация из цикла «Песни без слов»: https://rusnord.ru/hot/60239-pesni-bez-slov-dzhon-uiljams.html  

06 август 09:00 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


Чиновники Архангельской области положили болт на проект «Чистая вода»
Откуда берутся шевцовы? Размышляет «Вольное дело»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (66)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20