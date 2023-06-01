Песни без слов. Андре Ганьон…

Тем, кто вырос в СССР не нужно объяснять, что такое дефицит. В числе недостающих товаров и услуг находилась и музыка. Грампластинки государственная фирма «Мелодия» выпускала огромными тиражами, только вот не хотели советские люди покупать шедевры про вечно живого Ленина, партию, комсомол. Самые несознательные другой музыки желали, в том числе западной. Для удовлетворения последней потребности существовало два пути: слушать музыку на зарубежных радиостанциях сквозь треск и свист помех естественного и не очень («глушилки») происхождения, или идти на поклон к фарцовщикам, как в советские годы именовались занимающиеся перепродажей дефицитных импортных товаров предприимчивые люди.

На музыкальную радио-охоту надо было выходить ночью, поскольку в это время звучание на коротких волнах отличалось относительной чистотой, да и глушильщики из «конторы» не сильно старались.

В одну из ночей, приготовив магнитофон и включив приёмник, поймал в эфире музыкальную программу русской службы Би-би-си. К сожалению, услышал только завершающие слова ведущего Севы Новгородцева: «А теперь послушайте пьесу этого талантливого композитора». Магнитофонная катушка закрутилась, полилась добрая, светлая мелодия.

Вновь услышал её спустя несколько месяцев на квартире вернувшегося из зарубежного рейса соседа-моряка. Пригласил он «на пласты» - так называлось тогда прослушивание добытых пластинок и запись понравившихся альбомов. Не безвозмездно это действие происходило. Такса начиналась от трёх рублей и выше за запись одного диска. Принималась и «жидкая» валюта.

Натянув на руки белые хлопчатобумажные перчатки («оттуда»), обладатель дефицита аккуратно вынул пластинку и протянул мне пустой, скромно оформленный конверт с портретом молодого человека, над которым было указано имя: Andre Gagnon. Первой на пластинке прозвучала пьеса, которую когда-то представлял Сева Новгородцев.

С тех давних пор старался следить за творчеством канадского композитора, пианиста, аранжировщика и дирижера Андре Ганьона (1936 – 2020), радовался его успехам, наслаждался вновь написанной музыкой. С годами всё больше светлого минора звучало в мелодиях композитора, творившего на стыке классической музыки и популярного в XX веке стиля нью-эйдж. Названия альбомов в огромной мере отражали это настроение. Вот лишь некоторые: «Внутренний голос», «В тишине ночи», «Тенистые тропинки», «Романтичный», «Почти синий», «Тихие дни», «Сумеречное время», «Фортепианное одиночество». Простые и мудрые, изящные, искренние, плавные повествовательные истории, колеблющиеся между ностальгией и созерцанием, увлекают в мир чувств и мыслей композитора, проникая в сердца благодарных слушателей. Он создал более 40 альбомов, писал музыку для кино, театра и телевидения, выступал в качестве пианиста и дирижёра с лучшими симфоническими оркестрами мира.

В декабре 2020 года Андре Ганьон ушёл в мир иной. Музыка осталась. Браво, маэстро!

К тексту приложены пять композиций Андре Ганьона: «Apres la pluie» («После дождя»), «When I Fall in Love» («Когда я влюбляюсь»), «Un piano sur la mer» («Пианино на море»), «Ondine» («Ундина») и «Prelude inacheve» («Незаконченная прелюдия»)

Александр Чашев

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