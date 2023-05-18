Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Может ли культура быть новой? Разбираем концепцию «Белого июня»

Когда-то давным-давно, когда я работала в «Северном комсомольце» и была ещё начинающим корреспондентом, я многое знала и понимала. А Вера Николаевна Румянцева, уже в то время известный, опытный и уважаемый журналист, знала и понимала гораздо меньше. Поэтому у неё на столе всегда лежали различные словари.

Читает она мой текст и спрашивает — что означает определение, которое я употребила? Я ей отвечала, что все и так поймут о чём идёт речь... Тогда она предлагала мне проштудировать это слово во всех словарях, которые были у неё на столе. Начинала это делать с некоторым раздражением — куда-то ведь надо бежать, а тут рутина.... Но читала и понимала, что своей небрежностью я допускала «великий грех» искажения или подмены смыслов.

 Веру Николаевну вспоминаю часто, и вот снова был повод, когда провела небольшой опрос на тему: «Что такое новая культура»? Дело в том, что фестиваль «Белый июнь» организаторы позиционировали как фестиваль новой культуры. Тех, кого спрашивала, отвечали, что это культура, которая формируется сейчас. Но тогда, это современная культура. Кто-то отвечал, что речь идёт о произведениях, созданных с помощью новых технологий. Значит, на смену старым технологиям пришли новые. Всего лишь. И при чём здесь культура? И почему при этом она новая? И вот кто-то не выдержал моего занудства и сказал: «Да и так все понимают, о чём идёт речь!».

 Тогда я решила заглянуть в словари, как учила Вера Николаевна... Итак. Если набрать словосочетание «новая культура», прежде всего, появится статья о движении за новую культуру середины 1910-х и 1920-х годов в Китае. Оно возникло в обществе из-за разочарования в
 традиционной китайской культуре.

 Набираем: «новая русская культура». Появляется большое количество статей, в том числе научных. В них также фигурирует понятие «русская культура нового времени». И везде речь идёт о 17-18 веке, когда происходил слом традиционной русской культуры, и она интегрировала в европейскую. Особенно при Петре Первом. И под определением «новая» подразумеваются принципиальные коренные изменения в отечественной культуре.

 О культурных революциях - в СССР в 20 — 30-х годах прошлого столетия, и в Китае в 60-70 -х годах тоже прошлого века, говорить не будем, а то далеко зайдём. Но задачи они ставили те же - обновление культуры, слом традиций.

 Полагаю, что организаторы фестиваля не в коем случае не хотели противопоставлять молодёжную или так называемую, креативную культуру, традиционной. Нашла по этому поводу высказывание Василия Ларионова, директора Поморской филармонии, одного из организаторов фестиваля: «... я точно знаю, что Игру ждут сотни зумеров и олдов, живущих этой культурой. «Белый июнь» в том числе потому и называется фестивалем новой культуры, что вот она, во всей красе и многообразии, ничуть не отменяющая, а наоборот, ярко дополняющая культуру взрослую и серьёзную».

 Но я так и не поняла — если она не отменяет или дополняет — почему она новая? Даже, если просто посмотрим в словаре значение слова «новый», то найдём такое определение: «Появившийся вместо прежнего, ранее бывшего». К тому же, не только зумеры и олды, а все участники фестиваля шли под определением "новая культура" - оно было общее, определяющее. Но многие представляли, как раз традиционную культуру. А была ещё и большая книжная ярмарка. И уж совсем непонятно почему их всех отнесли к некой новой культуре?

 Впрочем... Я не лингвист. Возможно, кто-то со мной не согласится. С интересом узнаю другую точку зрения. Но всё же уверена, что, когда мы даём определение какому-то явлению, особенно массовому, а таковым и был фестиваль «Белый июнь», изначальными значениями этих определений пренебрегать не стоит. Смыслы меняются...

Светлана Лойченко


10 июль 09:00 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


«Я остаюсь с городом». Мария Харченко о планах и перипетиях
«В душе остаюсь общественником». Зачем мезенский географ в политику пошел

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2023 (103)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)


Деньги


все материалы
«    Июль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20