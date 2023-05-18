Может ли культура быть новой? Разбираем концепцию «Белого июня»

Когда-то давным-давно, когда я работала в «Северном комсомольце» и была ещё начинающим корреспондентом, я многое знала и понимала. А Вера Николаевна Румянцева, уже в то время известный, опытный и уважаемый журналист, знала и понимала гораздо меньше. Поэтому у неё на столе всегда лежали различные словари.

Читает она мой текст и спрашивает — что означает определение, которое я употребила? Я ей отвечала, что все и так поймут о чём идёт речь... Тогда она предлагала мне проштудировать это слово во всех словарях, которые были у неё на столе. Начинала это делать с некоторым раздражением — куда-то ведь надо бежать, а тут рутина.... Но читала и понимала, что своей небрежностью я допускала «великий грех» искажения или подмены смыслов.



Веру Николаевну вспоминаю часто, и вот снова был повод, когда провела небольшой опрос на тему: «Что такое новая культура»? Дело в том, что фестиваль «Белый июнь» организаторы позиционировали как фестиваль новой культуры. Тех, кого спрашивала, отвечали, что это культура, которая формируется сейчас. Но тогда, это современная культура. Кто-то отвечал, что речь идёт о произведениях, созданных с помощью новых технологий. Значит, на смену старым технологиям пришли новые. Всего лишь. И при чём здесь культура? И почему при этом она новая? И вот кто-то не выдержал моего занудства и сказал: «Да и так все понимают, о чём идёт речь!».



Тогда я решила заглянуть в словари, как учила Вера Николаевна... Итак. Если набрать словосочетание «новая культура», прежде всего, появится статья о движении за новую культуру середины 1910-х и 1920-х годов в Китае. Оно возникло в обществе из-за разочарования в

традиционной китайской культуре.



Набираем: «новая русская культура». Появляется большое количество статей, в том числе научных. В них также фигурирует понятие «русская культура нового времени». И везде речь идёт о 17-18 веке, когда происходил слом традиционной русской культуры, и она интегрировала в европейскую. Особенно при Петре Первом. И под определением «новая» подразумеваются принципиальные коренные изменения в отечественной культуре.



О культурных революциях - в СССР в 20 — 30-х годах прошлого столетия, и в Китае в 60-70 -х годах тоже прошлого века, говорить не будем, а то далеко зайдём. Но задачи они ставили те же - обновление культуры, слом традиций.



Полагаю, что организаторы фестиваля не в коем случае не хотели противопоставлять молодёжную или так называемую, креативную культуру, традиционной. Нашла по этому поводу высказывание Василия Ларионова, директора Поморской филармонии, одного из организаторов фестиваля: «... я точно знаю, что Игру ждут сотни зумеров и олдов, живущих этой культурой. «Белый июнь» в том числе потому и называется фестивалем новой культуры, что вот она, во всей красе и многообразии, ничуть не отменяющая, а наоборот, ярко дополняющая культуру взрослую и серьёзную».



Но я так и не поняла — если она не отменяет или дополняет — почему она новая? Даже, если просто посмотрим в словаре значение слова «новый», то найдём такое определение: «Появившийся вместо прежнего, ранее бывшего». К тому же, не только зумеры и олды, а все участники фестиваля шли под определением "новая культура" - оно было общее, определяющее. Но многие представляли, как раз традиционную культуру. А была ещё и большая книжная ярмарка. И уж совсем непонятно почему их всех отнесли к некой новой культуре?



Впрочем... Я не лингвист. Возможно, кто-то со мной не согласится. С интересом узнаю другую точку зрения. Но всё же уверена, что, когда мы даём определение какому-то явлению, особенно массовому, а таковым и был фестиваль «Белый июнь», изначальными значениями этих определений пренебрегать не стоит. Смыслы меняются...

Светлана Лойченко



