"Единая Россия" определилась с кандидатами на выборы в АОСД (полный список)

Согласно уставу партии все претенденты прошли обязательную процедуру предварительного голосования. Результаты голосования послужили основанием для формирования списка кандидатов для выдвижения по избирательным округам.

Секретарь регионального отделения партии, губернатор Александр Цыбульский возглавит партсписки «Единой России» на выборах Архангельского областного Собрания депутатов и гордумы Архангельска. Такое решение было принято Генсоветом партии при подведении итогов предварительного голосования.

Александр Цыбульский подчеркнул, основное преимущество «Единой России» - постоянный диалог с людьми. Один из инструментов такого диалога - предварительное голосование. Оно зарекомендовало себя, как надёжный механизм выявления лучших кандидатов и обновления партии.

«Высочайший уровень конкуренции, интерес избирателей, представителей гражданского общества говорит о том, что люди искренне поддерживают Президента, нашу партию, нашу команду, нашу народную программу. Они доверяют нам и верят в нас. Впереди новая задача – одержать уверенную победу в единый день голосования. Сформировать большинство представительства «Единой России» в областном парламенте, чтобы работа региональной власти оставалась слаженной и эффективной», - отметил Александр Цыбульский.

«Кандидаты партии «Единая Россия» – члены команды губернатора, нацеленной на развитие области. Это команда, прошедшая отбор в предварительном голосовании, она собрана из представителей всех сфер жизни региона: учителей, врачей, предпринимателей, волонтеров, участников спецоперации, представителей городских округов и сельских муниципалитетов», - подчеркнул руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов.

«Наши кандидаты лучшие из лучших – все они прошли «сито» предварительного голосования. Сегодняшнее выдвижение – результат мнения людей, с которыми мы посоветовались, кого выдвинуть по их округу. Такие политические решения, когда мы выбираем кандидатов не где-то в закрытых кабинетах, а советуясь с людьми, и определяют популярность нашей партии. «Единая Россия» - абсолютный лидер на политическом пространстве. Это доказывает и выполнение народной программы и развитая сеть первичных отделений. Из этого складывается доверие к «Единой России», - считает руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.

По итогам предварительного голосования определены следующие кандидаты:

Кандидаты в Архангельское областное Собрание депутатов по одномандатным округам:

Одномандатный избирательный округ № 1

Король Александр Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 2

Ухин Евгений Вадимович

Одномандатный избирательный округ № 3

Иванкин Илья Игоревич

Одномандатный избирательный округ № 4

Фролов Александр Михайлович

Одномандатный избирательный округ № 5

Заря Виктор Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 6

Саблина Кристина Константиновна

Одномандатный избирательный округ № 7

Самофалов Владимир Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № 8

Авалиани Михаил Мемедович

Одномандатный избирательный округ № 9

Кукушкин Алексей Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 10

10.Годзиш Игорь Викторович

Одномандатный избирательный округ № 11

Логинов Олег Геннадьевич

Одномандатный избирательный округ № 12

Дятлов Александр Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 13

13. Капориков Леонид Федорович

Одномандатный избирательный округ № 14

14. Гвоздев Дмитрий Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № 15

15. Зильберг Олег Михайлович

Одномандатный избирательный округ № 16

16. Порошина Ольга Павловна

Одномандатный избирательный округ № 17

17. Сидоровский Олег Станиславович

Одномандатный избирательный округ № 18

18. Чесноков Игорь Александрович

Одномандатный избирательный округ № 19

19. Фролова Ирина Сергеевна

Одномандатный избирательный округ № 20

20. Красильников Сергей Валентинович

Одномандатный избирательный округ № 21

21. Эммануилов Сергей Дмитриевич

Одномандатный избирательный округ № 22

22. Завьялов Михаил Анатольевич

Одномандатный избирательный округ № 23

23. Новиков Иван Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 24

24. Прокопьева Екатерина Владимировна

Кандидаты в Архангельское областное Собрание депутатов по спискам:

Избирательный округ № 1

Король Александр Владимирович Арбузов Максим Николаевич Выучейская Алина Владимировна

Избирательный округ № 2

Хотеновский Владимир Сергеевич Поташев Андрей Петрович Ухин Евгений Вадимович Кузнецов Роман Юрьевич Труфанов Роман Иванович

Избирательный округ № 3

Калимуллин Рим Мукамилевич Орлов Михаил Петрович Иванкин Илья Игоревич Тяпков Алексей Андреевич Распутина Анна Викторовна

Избирательный округ № 4

Чанчиков Сергей Андреевич Сидорук Елена Александровна Фролов Александр Михайлович

Избирательный округ № 5

Самодов Сергей Александрович Шабуняев Дмитрий Сергеевич Заря Виктор Николаевич Гурьев Александр Евгеньевич Кузнецов Александр Сергеевич

Избирательный округ № 6

Морев Дмитрий Александрович Саблина Кристина Константиновна Корюкина Ксения Сергеевна Хохулин Максим Сергеевич Няков Виктор Витальевич

Избирательный округ № 7

Доценко Елена Юрьевна Пороховник Аркадий Борисович Самофалов Владимир Юрьевич Бельков Алексей Васильевич

Избирательный округ № 8

Сырова Валентина Васильевна Воронцов Иван Александрович Авалиани Михаил Мемедович

Избирательный округ № 9

Коротков Сергей Владимирович Данилов Вячеслав Дмитриевич Кукушкин Алексей Сергеевич Малинников Николай Александрович

Избирательный округ № 10

Алсуфьев Алексей Владимирович Годзиш Игорь Викторович Никитина Светлана Викторовна Киселева Ольга Александровна

Избирательный округ № 11

Полозов Алексей Сергеевич Воропаева Екатерина Юрьевна Логинов Олег Геннадьевич

Избирательный округ № 12

Поздеева Екатерина Николаевна Захаров Александр Викторович Дятлов Александр Владимирович Кочергина Анна Юрьевна Ананьин Виталий Вадимович

Избирательный округ № 13

Шалауров Юрий Васильевич Кислов Владимир Александрович Дмитриевский Виктор Александрович Капориков Леонид Федорович Малыгин Андрей Анатольевич

Избирательный округ № 14

Петросян Ваге Самвелович Семушин Дмитрий Владимирович Трусов Анатолий Николаевич Гвоздев Дмитрий Юрьевич Якимова Татьяна Леонидовна

Избирательный округ № 15

Иконников Виктор Михайлович Зильберг Олег Михайлович Ильясов Хизри Ильясович Вельган Мирослав Ярославович Степанов Александр Юрьевич

Избирательный округ № 16

Ткач Андрей Александрович Демьяненко Надежда Викторовна Порошина Ольга Павловна Завойкина Александра Альбертовна Русских Жанна Евгеньевна

Избирательный округ № 17

Сидоровский Олег Станиславович Николаев Сергей Викторович Рогозин Игорь Александрович Шерягин Виктор Георгиевич Дорофеев Дмитрий Юрьевич

Избирательный округ № 18

Аксенов Алексей Юрьевич Виткова Ольга Константиновна Чесноков Игорь Александрович Новицкая Елена Витальевна Суздалева Мария Яковлевна

Избирательный округ № 19

Бубенщикова Наталья Владимировна Фролова Ирина Сергеевна Макаров Алексей Юрьевич Крупцов Алексей Андреевич Мерзенева Анастасия Михайловна

Избирательный округ № 20

Сергеева Татьяна Валентиновна Павлов Павел Григорьевич Красильников Сергей Валентинович Григорюк Татьяна Александровна Янборисов Сергей Павлович

Избирательный округ № 21

Пестов Альберт Васильевич Малышев Андрей Васильевич Эммануилов Сергей Дмитриевич Сафонов Иван Александрович Денисов Алексей Александрович

Избирательный округ № 22

Рудкина Валентина Алексеевна Завьялов Михаил Анатольевич Климов Борис Владимирович Авилов Александр Николаевич Вепрев Андрей Николаевич

Избирательный округ № 23

Багрецов Андрей Вячеславович Гайкович Наталья Александровна Новиков Иван Владимирович Шелыгина Алла Борисовна Гусева Оксана Александровна

Избирательный округ № 24

Прокопьева Екатерина Владимировна Аннин Андрей Олегович Ткачева Ирина Адамовна Бутаков Андрей Алексеевич Хрущёва Ирина Валерьевна

Напомним, в этом году состоятся выборы в Архангельское областное Собрание депутатов. На депутатские мандаты помимо ЕР претендуют также иные партии: КПРФ, ЛДПР, СПРЗП, «Зеленые». Первые тройки трех парламентских партий уже объявлены – коммунистов на выборы поведет первый секретарь регионального обкома КПРФ Александр Гревцов, лдпровцев – лидер их партии Леонид Слуцкий, справедливороссов – действующий депутат регионального парламента Олег Черненко.

Жители Поморья сделают свой окончательный выбор 10 сентября.



