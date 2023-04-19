"Единая Россия" определилась с кандидатами на выборы в АОСД (полный список)

Согласно уставу партии все претенденты прошли обязательную процедуру предварительного голосования. Результаты голосования послужили основанием для формирования списка кандидатов для выдвижения по избирательным округам.
Секретарь регионального отделения партии, губернатор Александр Цыбульский возглавит партсписки «Единой России» на выборах Архангельского областного Собрания депутатов и гордумы Архангельска. Такое решение было принято Генсоветом партии при подведении итогов предварительного голосования.
Александр Цыбульский подчеркнул, основное преимущество «Единой России» - постоянный диалог с людьми. Один из инструментов такого диалога - предварительное голосование. Оно зарекомендовало себя, как надёжный механизм выявления лучших кандидатов и обновления партии.
«Высочайший уровень конкуренции, интерес избирателей, представителей гражданского общества говорит о том, что люди искренне поддерживают Президента, нашу партию, нашу команду, нашу народную программу. Они доверяют нам и верят в нас. Впереди новая задача – одержать уверенную победу в единый день голосования. Сформировать большинство представительства «Единой России» в областном парламенте, чтобы работа региональной власти оставалась слаженной и эффективной», - отметил Александр Цыбульский.
«Кандидаты партии «Единая Россия» – члены команды губернатора, нацеленной на развитие области. Это команда, прошедшая отбор в предварительном голосовании, она собрана из представителей всех сфер жизни региона: учителей, врачей, предпринимателей, волонтеров, участников спецоперации, представителей городских округов и сельских муниципалитетов», - подчеркнул руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Воронцов.
«Наши кандидаты лучшие из лучших – все они прошли «сито» предварительного голосования. Сегодняшнее выдвижение – результат мнения людей, с которыми мы посоветовались, кого выдвинуть по их округу. Такие политические решения, когда мы выбираем кандидатов не где-то в закрытых кабинетах, а советуясь с людьми, и определяют популярность нашей партии. «Единая Россия» - абсолютный лидер на политическом пространстве. Это доказывает и выполнение народной программы и развитая сеть первичных отделений. Из этого складывается доверие к «Единой России», - считает руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.
По итогам предварительного голосования определены следующие кандидаты:
Кандидаты в Архангельское областное Собрание депутатов по одномандатным округам:
Одномандатный избирательный округ № 1
Одномандатный избирательный округ № 2
Одномандатный избирательный округ № 3
Одномандатный избирательный округ № 4
Одномандатный избирательный округ № 5
Одномандатный избирательный округ № 6
Одномандатный избирательный округ № 7
Одномандатный избирательный округ № 8
Одномандатный избирательный округ № 9
Одномандатный избирательный округ № 10
10.Годзиш Игорь Викторович
Одномандатный избирательный округ № 11
Одномандатный избирательный округ № 12
Одномандатный избирательный округ № 13
13. Капориков Леонид Федорович
Одномандатный избирательный округ № 14
14. Гвоздев Дмитрий Юрьевич
Одномандатный избирательный округ № 15
15. Зильберг Олег Михайлович
Одномандатный избирательный округ № 16
16. Порошина Ольга Павловна
Одномандатный избирательный округ № 17
17. Сидоровский Олег Станиславович
Одномандатный избирательный округ № 18
18. Чесноков Игорь Александрович
Одномандатный избирательный округ № 19
19. Фролова Ирина Сергеевна
Одномандатный избирательный округ № 20
20. Красильников Сергей Валентинович
Одномандатный избирательный округ № 21
21. Эммануилов Сергей Дмитриевич
Одномандатный избирательный округ № 22
22. Завьялов Михаил Анатольевич
Одномандатный избирательный округ № 23
23. Новиков Иван Владимирович
Одномандатный избирательный округ № 24
24. Прокопьева Екатерина Владимировна
Кандидаты в Архангельское областное Собрание депутатов по спискам:
Избирательный округ № 1
Избирательный округ № 2
Избирательный округ № 3
Избирательный округ № 4
Избирательный округ № 5
Избирательный округ № 6
Избирательный округ № 7
Избирательный округ № 8
Избирательный округ № 9
Избирательный округ № 10
Избирательный округ № 11
Избирательный округ № 12
Избирательный округ № 13
Избирательный округ № 14
Избирательный округ № 15
Избирательный округ № 16
Избирательный округ № 17
Избирательный округ № 18
Избирательный округ № 19
Избирательный округ № 20
Избирательный округ № 21
Избирательный округ № 22
Избирательный округ № 23
Избирательный округ № 24
Напомним, в этом году состоятся выборы в Архангельское областное Собрание депутатов. На депутатские мандаты помимо ЕР претендуют также иные партии: КПРФ, ЛДПР, СПРЗП, «Зеленые». Первые тройки трех парламентских партий уже объявлены – коммунистов на выборы поведет первый секретарь регионального обкома КПРФ Александр Гревцов, лдпровцев – лидер их партии Леонид Слуцкий, справедливороссов – действующий депутат регионального парламента Олег Черненко.
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