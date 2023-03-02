Странная смерть Александра Донского-младшего. Расследование ведет мама

Итак, дорогие читатели, представляем на ваш суд обещанное продолжение, суть которого стала нам известна от непосредственных участников событий и из предоставленных общедоступных материалов.

Речь пойдёт о реальной истории об убийстве успешно развивающегося молодого (29 лет) предпринимателя и захвате (хищении) его бизнеса, начавшейся в далёком 2019 году.

В данном пересказе многое (но далеко не всё) основано на анализе и предположениях, основанных, опять-таки, на анализе. Совпадения могут быть и случайными, и основанными на объективных доказательствах, как сказал бы умудрённый криминалист.

А, собственно, как по-другому могло быть в нашем правовом государстве, развивающемся, к сожалению, в условиях глобальной некомпетентности?

Забегая вперёд, скажем, что данным предпринимателем являлся сын бывшего мэра г. Архангельска Донской Александр, скончавшийся в ноябре 2020 года в г. Ижевске.

Спустя 2,5 года, истинная непосредственная причина смерти до сих пор неизвестна, а кроме матери покойного, она никому даже не интересна.

Но по порядку событий.

Узнав из публичного информационного пространства, либо по наводке о процветании бизнеса семьи предпринимателя, группа преступников, которую на тот момент возглавил ранее судимый за квалифицированное мошенничество (отбывал наказание в местах лишения свободы) человек (далее по тексту – «Жадюга». Именно это слово наиболее точно передаёт суть его личности), приняла решение о захвате бизнеса (рейдерстве) и всего имущества семьи предпринимателя.

Для этих целей «Жадюга» для понимания структуры и основных принципов финансово-хозяйственного функционирования компании, объёмов продаж и прибыли, а также с целью познакомиться и войти в доверие как к инвесторам (хозяевам), так и к ключевым руководителям подразделений, внедрился в бизнес предпринимателя и его отца.

В последующем, зарекомендовав себя как надёжный профессионал, «Жадюга» предложил и ввёл «своих людей» в компанию на ключевые посты, вербуя при этом и работающих сотрудников. «Свои люди» в последующем помогали взять под контроль управление компанией практически целиком.

Первым этапом плана «Жадюги» был раздел бизнеса между отцом и сыном: бизнес переставал быть семейным, поделившись на две части.

Затем «Жадюга», с целью контроля действий предпринимателя и его отца и обеспечение возможности оказания на них нужного влияния, привлёк на свою сторону руководителя службы безопасности компании.

Сотруднику предпринимателя и отца (дизайнеру по договорённости в обеих их компаниях) «Жадюга» поставил задачу «быть круглосуточным другом» для предпринимателя, понимая, как тому важно такое внимание, наличие конкретного человека, априори лояльного к нему.

«Жадюга» и его подельники предварительно составили психологические портреты предпринимателя и его отца, матери и жены предпринимателя для манипуляций и подбора к ним «нужного ключа».

«Жадюга» организовал полный контроль всей деловой и личной переписки предпринимателя, узнав из неё много ценных для себя сведений (об отношениях предпринимателя «на стороне», о желании предпринимателя защитить от жены свой бизнес и пр.).

Полученными сведениями «Жадюга» воспользовался для компроментации предпринимателя перед женой. Ему было важно, осознавая определённую медийность личности предпринимателя, замаскировать его физическое устранение семейной поездкой с женой и детьми, иметь алиби относительно его смерти (заражение редкой болезнью (!)) в тропической стране для родных, сотрудников и общественности.

В августе 2020 года к реализации задуманного была привлечена эскортница с Украины, которая сблизилась с предпринимателем за два месяца до его смерти, завела с ним интимные отношения.

«Жадюга» и его подельники стали манипулировать женой предпринимателя, постоянно держа под контролем её чувство ревности, понимая меркантильный интерес женщины, со значительной разницей в возрасте (плюс 15 лет), никогда не работавшей, привыкшей к роскошной жизни рядом с А. Донским. «Жадюге» и его подельникам было важно настроить её против мужа, убедить, подтолкнуть вначале к мысли, а затем сподвигнуть и к действиям по его физическому устранению.

В один из дней середины 2019 года, но не позднее 01.06.2020, жена предпринимателя вступила в преступный сговор, возможно с самим «Жадюгой» либо с его подельниками (юристами), на завладение имуществом предпринимателя, находящегося в различных субъектах Российской Федерации, а также на территории Испании, США и других стран. Ряд объектов собственности в результате преступных действий этих лиц стал принадлежать им, перейдя под их полный контроль.

В преступных целях указанными лицами было разработан план, который почти успешно воплощается в наши дни.

Под предлогом предполагаемого супругами в ближайшем будущем бракоразводного процесса между ними (инициированного женой) обманным путём и, злоупотребляя доверием, было решено склонить предпринимателя к разделу имущества между супругами, к оформлению дарственной на имя их малолетних детей на часть его бизнеса (в случае развода жена получила бы право управления данным имуществом) взамен на согласие жены не претендовать на активы большей части бизнеса, средств на счетах в иностранных государствах.

Также было решено, что жена предпринимателя, так как именно она имела прямой доступ к процессу потребления предпринимателем пищи, будет регулярно добавлять в питьё, еду отравляющее вещество накопительного действия (либо давать его предпринимателю под видом БАДов, витаминов, лекарственных средств и т.п.). О реальности этого допущения говорит её поведение сразу же после смерти предпринимателя: в квартире, принадлежащей предпринимателю, в г. Архангельске она высыпала все лекарства, имевшиеся у усопшего супруга, в унитаз, забыв, однако, уничтожить сами упаковки, а также активно пыталась найти кейс с лекарственными препаратами, который предприниматель всегда брал с собой в поездки. Жена опасалась, что среди данных лекарств или препаратов найдут те, которые и могли привести к смерти предпринимателя, поэтому она попросту пыталась «замести следы».

Следует заметить, что сам предприниматель ещё при жизни высказывал своим знакомым опасения о том, что «жена его травит».

Под воздействием обмана А. Донской подписал с женой договор о разделе имущества с элементами брачного договора, а затем составил и завещание, так как дарственная на действующий бизнес на малолетних детей не допускается по закону.

После завершения «юридической подставы» было решено довести до конца ещё в 2019 году начатый процесс по хронической интоксикации (отравлении) предпринимателя. При этом для сокрытия следов своего преступления (умышленного убийства!!!) было решено замаскировать отравление под случайное инфицирование А. Донского тропической малярией через укус комара, чтобы после смерти предпринимателя при кажущейся внешней законности происходящего завладеть всем остальным его имуществом.

Уже проведённые (по факту смерти предпринимателя в г. Ижевске силами СУ СКР по Удмуртской Республике в январе 2021 года возбуждено и расследуется уголовное дело) экспертами высшей квалификации в области судебной медицины, генетики и паразитологии исследования свидетельствуют о возможном умышленном причинении смерти предпринимателю путём введения в его организм отравляющих веществ с последующим инфицированием его незадолго до смерти.

Более того, по мнению одного из ведущих судебно-медицинских экспертов России, у предпринимателя, начиная с конца 2019 года, наблюдались признаки хронической интоксикации (попросту – отравления), закончившейся его смертью.

В материалах уголовного дела также имеются многочисленные объективные доказательства, подтверждающие выводы экспертов и вызывающие необходимость всесторонней и полной отработки версии об умышленном причинении смерти предпринимателю.

Однако в данном направлении следователи намерены начать работать разве что в самом крайнем случае, когда у них попросту не останется возможности отказаться от этого (о чём они и их непосредственные руководители открыто заявляют уже более двух лет, даже не скрывая своё нежелание воспринимать профессиональное мнение специалистов, голословно утверждая о наступлении смерти предпринимателя якобы в результате тяжёлой болезни), но об этом несколько позже.

Преступная группа «Жадюги» параллельно проработала план по сокрытию всей наследственной массы (в частности, договоров займа различным юридическим лицам в России, Испании, США и т.д., на общую сумму в несколько сотен миллионов рублей, личных сбережений на счетах в иностранных банках в размере несколько десятков миллионов рублей и т.д.).

Ими было принято решение о тайном вскрытии личного сейфа предпринимателя в его личной комнате в частном доме в Подмосковье, в котором он хранил все официальные документы по своей предпринимательской деятельности на территориях как России, так и иностранных государств, а также наличные денежные средства в особо крупном размере в различных мировых валютах. В этот же период в указанном доме постоянно стали появляться незнакомые предпринимателю люди, приходившие к его жене (не исключается, что именно эти люди и осуществили вскрытие сейфа, а также занимались изучением его содержания).

Немаловажно и то, что данные люди ранее побывали в местах лишения свободы за мошенничество, впоследствии изменив фамилию, отчество, скрыв негативную часть своей биографии, предлагали себя в качестве экспертов по наследственным делам и управлению бизнесом.

Вскрытие сейфа данным лицам было необходимо также и для того, чтобы остальные наследники предпринимателя не получили сведений и документов о всей наследственной массе (в частности договоров займа различным юридическим лицам в России, Испании, США и т.д. на общую сумму в несколько сотен миллионов рублей, личных денежных сбережениях на счетах в иностранных банках в размере нескольких десятков миллионов рублей и т.д.).

Для этих же целей указанные лица приняли все меры для удаления любых сведений о бизнесе предпринимателя в сети «Интернет» (уничтожение аккаунтов в социальных сетях, удаление всех переписок в электронных почтовых ящиках, переоформление абонентского номера сотового оператора для отвязки от банковских счетов (так проще незаметно снимать деньги с этих счетов) и т.п.).

Несмотря на очевидную незаконность указанных действий, сотрудники правоохранительных органов не желают видеть в этом нарушение чьих-либо прав. Что это – пресловутая глобальная некомпетентность или что-то иное?..

Их даже не смущает тот факт, что именно «Жадюга» после смерти предпринимателя пытался получить от одного из наследников доверенность на решение всех вопросов с наследством (в том числе и управлять подлежащим наследованию бизнесом предпринимателя).

В период нахождения предпринимателя в тяжёлом состоянии в стационарах лечебных учреждений г. Ижевска, его жена, несмотря на состоявшийся раздел имущества с элементами брачного договора (совместно нажитое имущество с этого момента перестало существовать как де-факто, так и де-юре, осталось только личное имущество каждого, с учётом раздела) стала незаконно снимать значительные суммы денежных средств с его личных банковских счетов, расходуя их по собственному усмотрению (незаконность этих действий супруги подтверждена судебным решением).

Также она сразу же после смерти супруга начала переоформлять (захватывать до вступления в наследство в установленном законодательством России порядке) бизнес-проекты предпринимателя на себя (обманным путём похитила имущество предпринимателя (стоимостью около 60 миллионов рублей), расположенное в помещениях, где он осуществлял свою коммерческую деятельность, заявляя всем, что оно принадлежит и всегда принадлежало ей). При этом она использовала фиктивный договор аренды данного помещения, в котором подделала подпись от имени супруга (подтверждено заключением эксперта), скрывая от контролирующих и надзорных органов, органов опеки и попечительства извлекаемую от незаконного предпринимательства прибыль в особо крупном размере и расходуя изымаемые значительные суммы денежных средств по собственному усмотрению, одновременно причиняя ущерб и своим малолетним детям.

Кроме того, стремясь захватить имущество умершего супруга в максимально большем размере, она воспрепятствует по настоящее время другому наследнику в проведении описи личного имущества предпринимателя, оставшегося в месте его постоянного проживания, одновременно через своего представителя-юриста умышленно вводя в заблуждение относительно наличия у него (другого наследника) права на данное имущество (что уже само по себе приобретает признаки уголовно-наказуемого мошенничества); скрывает по сей день истинный объём наследственного имущества от нотариуса и иных наследников (при подаче заявления об открытии наследства скрыла наличие такого имущества, договора о разделе имущества с элементами брачного договора, иных, кроме неё и её малолетних детей, и родителей наследодателя, наследников, письменно приведя в заявлении заведомо ложные сведения в этой части, да и в самом заявлении сделала, как говорится, «оговорку по Фрейду» – указала ложную (более раннюю) дату смерти предпринимателя, входящую в период, в котором предприниматель высказывает свои опасения о том, что она его травит). После вскрытия факта наличия завещания она намеревалась его обжаловать в суде, чтобы получить так называемую супружескую долю, от которой сама добровольно отказалась ещё за два месяца до смерти предпринимателя.

То есть жена предпринимателя совершила умышленные активные действия по обману нотариуса и иных наследников с целью незаконного и безвозмездного обращения в свою собственность чужого имущества, а, попросту говоря, – хищения этого имущества.

Обстоятельствами смерти своего мужа она вообще не интересовалась и ничего не предпринимала для их установления; 1,5 года даже не пыталась получить статус потерпевшей по уголовному делу. Одно только это наводит на всем понятные мысли.

Также жена предпринимателя и «Жадюга», не пытаясь установить истинные причины смерти предпринимателя (ведь им, скорее всего, они и так известны), в отличие от иных родных, совершают активные действия по завладению как бизнесом, так и личными денежными средствами предпринимателя на территории трёх штатов США, вводя остальных наследников в заблуждение, говоря, что они не имеют на данное имущество никаких прав.

Даже в США жена предпринимателя также пытается ввести в заблуждение (попросту обмануть) суд (скрывая факт состоявшегося полного раздела имущества, её добровольный отказ от супружеской доли и прекращение ведения совместного хозяйства задолго до смерти супруга), чтобы заполучить в свою собственность больший, чем ей положен по закону, объём наследственного имущества, то есть попросту похитить его значительную часть.

Одновременно с этим она активно использует глобальную сети «Интернет» для сокрытия описанных действий и вызова к себе чувства сострадания со стороны общественности по случаю утраты «близкого» ей человека – героя нашей истории.

«Жадюга», в свою очередь, уже в декабре 2020 года убеждает отца предпринимателя отказаться от завещанной ему компании в Испании, преподнеся заведомо ложные сведения о её предбанкротном состоянии, о доходной части в целом за весь период работы проекта.

Уже на октябрь 2021 года компания в Испании принадлежит «Жадюге», хотя наследников до сих пор никто не уведомлял о торгах, а также наследникам не возвращён выданный компании, согласно документам, крупный денежный заём (1 500 000 евро). Законодательство ни России, ни Испании никто даже и не пытался соблюсти.

Всё тот же «Жадюга» маму уже покойного предпринимателя весной 2021 года, пытаясь ввести в заблуждение, просил предоставить ему нотариально заверенные документы о вступлении в наследство по Испании с апостилем и переводом, а также выдать ему доверенность от её имени, в чём она ему отказала.

Спустя полтора месяца после смерти предпринимателя, «Жадюга» увольняется из компании отца предпринимателя вместе с руководителем службы безопасности и начитает плавно выживать отца предпринимателя из арендуемых им помещений, предлагая арендодателям более выгодные условия по арендной плате, а также переманивания соблазнительными посулами на свою сторону работников отца предпринимателя.

Таким образом, «Жадюга» занял не только площади компании отца предпринимателя, но и продолил осуществлять на них ту же деятельность, т.е. в сфере развлечения и досуга, с названием, созвучным запатентованному предпринимателем бренду («Жадюга» осведомлён о патентах на имя предпринимателя на товарные знаки), но уже «от своего имени», став хозяином (а также – через номинальных ИП), о чем громогласно заявляет в социальной сети Facebook.

Теперь необходимо вернуться непосредственно к обстоятельствам смерти предпринимателя.

Понимая, что реализация их (указанных ранее лиц) планов затягивается, жена предпринимателя, воспользовавшись желанием мужа сделать подарок сестре на день рождения – поездку на отдых, настояла, чтобы последняя была совершена именно на восточное побережье Африканского континента.

Ведь было необходимо иметь в дальнейшем простое объяснение, где предприниматель мог инфицироваться смертельной болезнью.

Несмотря на то, что никакие насекомые, в том числе и комары, предпринимателя в период отдыха в Африке не кусали (даже в материалах уголовного дела есть тому объективные доказательства), указанные выше лица не отказались от своих преступных планов.

Сразу же после возвращения из Африки предприниматель, по настоянию жены, в срочном порядке отправился в поездку под предлогом «отдохнуть от всех». В программу поездки, по предложению «Жадюги», было включено посещение г. Казани и г. Ижевска.

Ижевск «Жадюгой» был выбран неслучайно. Имеются сведения, что у него там заранее были достигнуты договорённости с врачами из частных клиник (так как именно этих врачей предпринимателю и предлагал «дизайнер», якобы помогая ему), которые на самом деле не оказывали помощь предпринимателю, а наоборот обеспечивали гарантию наступления его смерти.

Это обстоятельство также подтверждается и тем, что в период нахождения предпринимателя в больницах г. Ижевска «Жадюга» обладал всей информацией о медицинских манипуляциях, о диагнозах, о переводе предпринимателя в другую больницу ещё до того, как те или иные решения принимались самими медиками.

Значит, «Жадюге» кто-то из числа медицинских работников (может даже и частных клиник, которые имеют связи с работниками больниц; может удалось достигнуть преступного соглашения и с руководством указанных больниц, чтобы организовали «лечение» нашего предпринимателя нужным ему («Жадюге») образом) сообщал о всём ходе «лечения».

Одним из примечательных обстоятельств явился запрет супруги предпринимателя своему малолетнему сыну отправиться вместе с отцом в поездку, несмотря на то, что проездные документы на ребёнка уже были приобретены. Предприниматель очень часто брал своего сына, с собой во всевозможные поездки как по России, так и за её пределы. Такое решение жена предпринимателя могла принять, с учётом всего описанного, только в том случае, если она была убеждена, что предприниматель из данной поездки домой уже не вернётся – умрёт в г. Ижевске.

Всё указывает на то, что именно в г. Казани предприниматель и мог быть отравлен «финальной» дозой отравляющих веществ неустановленными лицами, фотоизображения которых имеются в распоряжении следователей и их руководителей (парадоксально, но – факт!), а в г. Ижевске – инфицирован тропической малярией.

Но, как и прежде, следователи и их руководители категорически отказываются работать в данном направлении и настаивают на том, что предприниматель инфицировался некриминальным естественным способом, от чего и умер, постоянно заявляют: «Смерть носит некриминальный характер», – мол никто в этом невиноват, кроме самого предпринимателя.

Нездоровый цинизм, неправда ли?! Что это – глобальная некомпетентность или что-то ещё?

Когда предприниматель прибывал в г. Ижевск на поезде из г. Казани, состояние его здоровья резко ухудшилось.

Далее, как и было запланировано указанными выше лицами, предпринимателя его окружение (из числа подельников «Жадюги») стало вводить в заблуждение относительно опасности его состояния: рекомендовали различные лекарства (которые могли только ухудшать его состояние и маскировать истинную клиническую картину), вызывали к нему в гостиницу врачей только из частных клиник, отговаривали обращаться к государственной медицинской структуре.

Подельники «Жадюги» (заявляя о наличии у них специального медицинского образования) под видом советов контролировали состояние здоровья предпринимателя в г. Ижевске, вводя его в заблуждение относительно порядка лечения (советовали конкретные лекарства, приводящие к серьёзным побочным эффектам, отговаривали ложиться в стационар медицинского учреждения, пугали заражением COVID-19 и т.п.).

Однако 20.11.2020 в их планы вмешалась мама, одна из немногих, кто не смог спокойно сидеть дома и ждать выздоровления (как сейчас уже известно кончины) сына; она прилетела к сыну в г. Ижевск.

Тогда указанные выше лица предприняли дополнительные меры для реализации их преступного замысла.

20.11.2020 «дизайнер» (лицо, работающее на «Жадюгу» и по сей день) организовал прибытие терапевта частной клиники г. Ижевска в гостиницу к предпринимателю якобы для оказания медицинской помощи.

Данный терапевт, вопреки всем Ковидным предосторожностям (рекомендованы Минздравом России), прибежала за 20 минут от времени вызова «дизайнера», без специальных средств защиты органов дыхания, не соблюдая элементарных мер гигиены, приступила к фактическому осмотру больного.

Желая остаться с больным наедине, данный терапевт под надуманным предлогом (найти медицинский полис, в котором вообще не было никакой необходимости) выпроводила мать нашего предпринимателя из номера.

Оставшись с ним наедине, она сделала инъекцию пациенту, о чём не указала в составленной ею медицинской документации (данный факт нашёл своё отражение в карте вызова скорой медицинской помощи, которая имеется в материалах уголовного дела; а также об этом своей матери сообщил сам предприниматель). При этом она поставила ложный диагноз, который не только не подтвердился, но и был опровергнут результатами судебных медицинских экспертиз и специальных исследований.

После этого горе-терапевт организовала вызов государственной скорой медицинской помощи г. Ижевска, чтобы врачи доставили предпринимателя именно в БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР», поскольку главным врачом данного медицинского учреждения являлась одна из бывших руководителей указанной частной клиники и её бывшая непосредственная начальница (как впоследствии выяснилось, именно данный главврач создала видимость оказания помощи «больному», а также помогла своим подчинённым скрыть их преступную халатность).

Так и напрашивается вывод, что горе-терапевт, вопреки клятве Гиппократа, преследовала (по указанию группы «Жадюги»?) единственную цель – наш предприниматель должен был быть под контролем медиков, которые точно не будут оказывать ему медицинскую помощь (данное утверждение подтверждается заключениями экспертиз качества оказанной помощи, согласно которым в первые 12 часов пребывания нашего предпринимателя в больнице ему вообще не оказывалась никакая медицинская помощь; действия (бездействие) врачей БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» усугубили состояние предпринимателя, доведя его до «точки невозврата», после чего наступление смерти было только делом времени; фактом не обнаружения в БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР» в организме предпринимателя следов лекарственных препаратов, которыми, согласно медицинской документации, БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» его якобы чуть ли не «напичкали»).

То есть данный горе-терапевт исполнила свою преступную обязанность, обеспечив в своей части гарантированность смерти нашего героя.

Необходимо обратить внимание читателя на ещё одно действующее лицо из числа медицинских работников – врач приёмного покоя БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР».

Именно этот врач имел все возможности должным образом обследовать на первоначальном этапе поступившего по экстренным показаниям предпринимателя, собрать полный анамнез и поставить «правильный» диагноз (истинный диагноз до сих не установлен, следователи и их руководители, как выглядит это со стороны, и не нацелены его установить, так как для себя они уже всё решили (или им помогли решить) – наш предприниматель умер от случайно приобретённого смертельного заболевания).

Вместо исполнения своих прямых обязанностей врач в самой грубой форме отказался получать важные сведения о действительном состоянии нашего героя, отказался пообщаться с его лечащим врачом из г. Архангельска, а просто, не разбираясь ни в чём, продублировал диагноз, поставленный горе-терапевтом частной клиники (о «правильности» этого диагноза вы уже могли сделать свои выводы на основании вышеописанного), и «спрятал» пациента от его родных в стенах медицинского учреждения, где ему уже традиционно не стали оказывать медицинскую помощь.

Всё в совокупности указывает на то, что данный врач приёмного покоя также оказывал содействие горе-терапевту в исполнении ею преступных «обязанностей», направленных на обеспечение «гарантированного» наступления смерти нашего героя.

В период нахождения предпринимателя в стенах медицинских учреждений его близких (кроме супруги и её приближённых) всеми доступными способами продолжали вводить в заблуждение указанные выше лица.

Так, супруга предпринимателя специально для окружающих создаёт видимость оказания содействия в организации оказания ему самой квалифицированной медицинской помощи (непосредственного с медиками она не общалась, в г. Ижевск к умирающему мужу не приезжала, но в социальных сетях выкладывала посты о том, как она переживает за его состояние, что она предпринимает все необходимые меры для помощи умирающему, то есть создавала информационную картинку «любящей и заботящейся жены»).

«Жадюга» якобы подключал к ситуации с нашим героем высшие чины, в том числе и в области здравоохранения (даже самого министра здравоохранения России Мурашко!), о чём не забывал сообщать его близким, дабы усыпить их бдительность, чтобы они меньше сами совершали активных действий.

Как следует из материалов нашего расследования, никто, кроме матери и врача из г. Архангельска, вообще не старался как-то помочь в ситуации с нашим предпринимателем, никакие высшие чины, тем более министр здравоохранения РФ Мурашко, который даже не имел ни малейшего представления о самом его существовании.

Главный врач БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» организовала процесс лечения нашего героя таким образом, чтобы фактически никакого лечения ему не оказывалось, а его состояние дошло до критической отметки, и его смерть гарантированно наступила.

Для того, чтобы не начали проверять организацию лечения в БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» (если бы наш герой умер именно в данной больнице, то такая проверка была бы неминуема), главный врач через своих подчиненных организовала перевод предпринимателя в БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР». При этом она сообщила его близким, что перевод осуществлён не из-за резкого ухудшения состояния, а в целях оказания более точечной помощи.

Однако в медицинской документации были указаны иные причины перевода – тяжёлое состояние больного, которое за время его нахождения в БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» только ухудшалось.

Затем вызванная бригада скорой медицинской помощи, обладая сведениями о нахождении нашего героя в коматозном состоянии (в сопоре, как указано в медицинской документации), каким-то образом, якобы со слов нашего предпринимателя, собрала анамнез, после чего ему была сделана инъекция медицинского препарата, применяемого для перевозки лиц с оттёком мозга (примечательно: данное состоянии мозга выявилось только после его смерти), и в объёме, значительно превышающем предельно допустимую дозу.

Врачи данной бригады скорой медицинской помощи на момент забора нашего героя из БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» достоверно знали о его действительном состоянии (данные сведения ими были получены непосредственно от врачей БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР»), а применили указанный препарат только для того, чтобы точно довезти его до БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР» живым, чтобы его смерть (которая на тот момент уже была предопределена) точно наступила не в БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» и не в карете скорой медицинской помощи.

При этом обращает на себя внимание то, что врачи БУЗ УР «ГКБ №2 МЗ УР», достоверно зная о том, что наш герой в начале ноября 2020 года вернулся из тропической страны, где он мог быть инфицирован тропической малярией (ряд внешних клинических признаков прямо указывал на возможность наличия у него такого заболевания), в нарушение требований закона, до последнего скрывали данный факт, не заносили эти сведения в анамнез, а продолжали лечить от ковида, именно с таким диагнозом и передали его в БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР», несмотря на то, что все ПЦР-тесты были отрицательными (ещё при поступлении в БУЗ УР «ГКБ № 2 МЗ УР» врачу приёмного покоя было сообщено, что по возвращении из Африки наш герой сдавал тест на ковид, и результат был отрицательным).

Ни одним медиком ни один медицинский документ надлежащим образом составлен не был, а некоторые – в том числе и имевшие важное значение для назначения и проведения правильного лечения – вообще не составлялись. Ни на чём не основанные предположительные диагнозы были сопровождены дачей рекомендаций на применение значительного числа лекарственных препаратов, в том числе и тех, которые либо вуалировали симптомы возможно имевшегося заболевания, либо осложняли его диагностирование и лечение.

Установленные данные медиками заносились в меддокументацию не в полном объёме, передавались другим медикам не все, а переданные просто были оставлены без внимания продолжавшими якобы оказывать медицинскую помощь.

Единственным логическим объяснением этому могло явиться желание указанных лиц довести состояние больного до критического, чтобы гарантировать наступление его смерти.

22.11.2020 в БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР» (как указано в медицинской документации) наступила смерть нашего героя.

В патологоанатомическом отделении этого же медицинского учреждения проводится исследование его трупа и делается вывод, что смерть нашего героя наступила от тропической малярии и отёка головного мозга.

При этом обращает на себя внимание то, что патологоанатомическое исследование было проведено скоропалительно, с грубейшими нарушениями установленного порядка, с оформлением акта которого так торопились, что вообще датировали его 19 августа 2020 года, то есть за 3 месяца до смерти пациента. Акт, несмотря на явные и очевидные нарушения, подписал не только штатный патологоанатом больницы, но и его руководительница – заведующая отделением.

Несмотря на то, что при патологоанатомическом исследовании было установлено полное отсутствие мочи в мочевом пузыре умершего, в связи с чем образцы мочи патологоанатомом не отбирались, следователь по запросу экспертов (спустя несколько месяцев после смерти) каким-то «чудным образом» представил экспертам «дубликат справки исследования мочи».

Преступная цель указанных выше лиц была бы достигнута, если бы не активные действия действительно любящих нашего героя лиц, направленные на установление истинных обстоятельств наступления его смерти.

Несмотря на то, что указанными выше лицами был создан, в том числе и информационный фон в СМИ (включая и федеральные), что наш предприниматель умер именно от тропической малярии, что его просто не смогли спасти, так как данное заболевание приняли за ковид, результатом обращения близкого родственника в следственные органы стало возбуждение уголовного дела.

Органу следствия в рамках проверки, а затем и в рамках уже уголовного дела неоднократно сообщались описанные выше обстоятельства, которые, мягко говоря, являются вопиющими и не вписываются в историю о случайной смерти нашего героя, на которой настаивают в настоящее время должностные лица органа следствия и поэтому отказываются расследовать, именно расследовать, обстоятельства смерти (убийства!!!) нашего предпринимателя.

Особого внимания и тщательного расследования требует странное поведение лиц, входящих в обрисованную преступную группу, начиная с момента резкого ухудшения самочувствия нашего героя (октябрь 2019 года) и возникновения необходимости обращения за медицинской помощь (ноябрь 2020 года).

Длительное время орган следствия, а именно следователи, их руководители, отказывались даже изымать медицинскую документацию погибшего в иных, кроме г. Ижевска, городах (Москва и Архангельск), постоянно ссылаясь на то, что наш герой умер в г. Ижевске и никакие версии, кроме ненадлежащего оказания медицинской помощи в г. Ижевске они рассматривать категорически отказываются.

Да и эту «следственную» версию горе-следователи и их руководители проверяют, спустя рукава: врачи допрашиваются поверхностно, даже можно сказать шаблонно (при этом ответы зачастую сформулированы самими следователями), вопросы на судебные экспертизы формулируются таким образом, чтобы не получить объективных и соответствующих действительности выводов экспертов (попросту подогнать под нужные следователям и их руководителям результаты), биологические образцы от тела нашего героя уничтожаются, а часть доводятся до состояния разрушения ДНК, экспертизы проводятся с грубейшими нарушениями установленного порядка и так далее.

Так, к примеру, в рамках расследования уголовного дела проводилась первичная судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой причина смерти нашего героя уже меняется: «Полиорганная недостаточность. Тропическая малярия», выявлены нарушения, допущенные врачами, но, по мнению судебно-медицинских экспертов Татарстана, не стоящие в причинно-следственной связи со смертью.

Однако, как показало специальное исследование, проведенное доктором медицинских наук по направлению «судебная медицина», указанная первичная экспертиза проведена с грубейшими нарушениями порядка производства, а её выводы являются сомнительными.

Также в последующем, в результате правового анализа заключения этой первичной экспертизы, были выявлены и существенные нарушения порядка производства данной экспертизы, в частности, фактическое проведение её вне уголовно-процессуальных сроков предварительного следствия.

Данные сведения были доведены до руководства следственного органа, однако его должностные лица не считают их правовыми основаниями для признания заключения данной экспертизы недопустимым доказательством. Наоборот, следователи и их руководители на протяжении уже двух лет настаивают на объективности и законности выводов данной экспертизы.

Однако, прямо противореча себе, по настоянию потерпевшей стороны назначают (внимание!) ТРИ ПОВТОРНЫХ судебно-медицинских экспертиз, поскольку выводы первой экспертизы поставлены самими следователями под сомнение.

Это выглядит как объективное расследование, да не тут-то было: следователи и их руководители устно заявляют потерпевшей стороне, что эти повторные экспертизы назначены не по законным основаниям, а просто потому, что потерпевшая сторона не была согласна с выводами первой экспертизы, которые они считают единственными правильными!!!

Вопиющий нездоровый цинизм, глумление над горем потерпевших!

И это всё после того, как по результатам эксгумации, произведённой опять-таки по настоянию потерпевшей стороны, в результате экспертных исследований была обнаружена пропажа пищевода и желудка (именно в этих органах должны были остаться следы отравляющих веществ, если они были), а во внутренних органах следов плазмодия тропической малярии не обнаружено.

Также были выявлены грубейшие нарушения, допущенные при патологоанатомическом исследовании (не исследование части органов, опять же удаление и сокрытие двух важных для исследования причины смерти внутренних органов и т.д.).

Но и эти обстоятельства никоим образом не повлияли на позицию должностных лиц следственного органа относительно непосредственной причины смерти и необходимости реального расследования обстоятельств смерти нашего героя.

Обращает также на себя внимание тот факт, что, согласно заключению доктора медицинских наук в области судебной медицины, не обнаружение после эксгумации во внутренних органах следов плазмодия тропической малярии может свидетельствовать о том, что либо наш герой вовсе не был инфицирован тропической малярией, либо был ею инфицирован незадолго до наступления смерти, в связи с чем паразит не смог расплодиться в организме, таким образом смерть нашего предпринимателя наступила не от негативных последствий на фоне заболевания тропическая малярия, а по иным причинам.

Оба данных вывода не только опровергают результаты патологоанатомического исследования и первичной экспертизы, но и полностью опровергают несостоятельную позицию следователей и их руководителей.

Но данные обстоятельства нисколько не смущают данных представителей государственной власти, они упорно отказываются устанавливать истинные обстоятельства уголовного дела.

Складывается такое впечатление, что следователи и их руководители делают всё, чтобы истинные обстоятельства смерти нашего героя никогда и никем не были установлены, то есть используют полномочия явно в своих личных, а может даже и в корыстных, целях.

По указанным причинам и не вызывает доверие факт производства трёх повторных судебных экспертиз, так как указанные следователи и их руководители, опять-таки используя свои полномочия, могут «подогнать» их результаты под им нужные обстоятельства.

А пока следователи и их руководители категорически отказываются хоть что-нибудь делать для проверки всех имеющих право на существование версий смерти нашего героя, особенно версии об умышленном убийстве с целью завладения его бизнесом и имуществом.

Не помогли и обращения к самому Председателю Следственного комитета России, до которого они так и не дошли, а были отправлены на разрешение (в конечном итоге) самому горе-следователю, который – уже как заместитель руководителя районного отдела – сообщил потерпевшей стороне, что он как следователь действующее законодательство не нарушил.

Указания в обращениях на необходимость проведения значительного числа следственных и иных мероприятий на территории нескольких субъектов Российской Федерации, Испании, Австралии и США, что не может быть реализовано следователем районного уровня, долгое время оставались без внимания.

Только когда эксперт-генетик вынужденно в своём заключении указала на возникшие сложности из-за испорченных либо даже частично уничтоженных вещественных доказательств, представленных именно следователем, весной 2022 года удалось добиться изъятия дела и передачи для дальнейшего расследования в Следственное управления Следственного комитета России по Удмуртской республики.

А районного следователя повысили в должности и в звании, сообщив потерпевшей стороне, что он действительно допустил многочисленные нарушения закона, в связи с чем привлечён к ответственности.

Хороша ответственность – повышение в должности и звании!

Однако, и новый следователь все свои силы бросил на увод возможно виновных в смерти нашего героя от ответственности.

Изменить отношение следователя к исполнению должностных обязанностей не удалось даже путём подачи неоднократных как письменных, так и на личном приёме руководства Следственного управления Следственного комитета Удмуртской Республики обращений.

А жалобы на такую «работу» следователя и его руководителей до Председателя Следственного комитета России Александра Ивановича Бастрыкина опять не дошли.

Его подчинённые из центрального аппарата отправили их в Удмуртию!

Что это – глобальная некомпетентность или что-то иное?

Видимо, не все подчинённые А.И. Бастрыкина знают, что он огромное значение придаёт своевременности и качеству расследования ятрогенных преступлений, а тем более – умышленных убийств, на практике стремясь обеспечить безусловное и безукоризненное исполнение закона следователями.

Очевидно, не все подчинённые А.И. Бастрыкина понимают, что он, будучи действительно высокообразованным учёным и практиком, не потерпит в своём ведомстве следователей-недоучек, к тому же не желающих ни получать необходимые знания, ни соблюдать законодательство России.

Так что, в нашем случае Закон не работает, не применим?

Указанные горе-следователи и их руководители саботируют стремление нашего государства построить действительное правовое общество?

Так что тогда они делают на своих высоких постах и за что получают немалые зарплаты?

Самое главное, неужели истинные обстоятельства смерти нашего героя так никогда и не будут установлены, а виновные лица так и не понесут заслуженного наказания и будут жировать на награбленные деньги?

На эти вопросы, очень надеемся, получить ответы в ближайшее время и не от служителей закона г. Ижевска, а от высококвалифицированных, порядочных и действительно достойных чинов Следственного комитета России!

О событиях, напрямую связанных с нашей историей, происходящих в городе Истра Московской области и в городе Казани Республики Татарстан, мы расскажем в следующих статьях. Ждите!



