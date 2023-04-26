Марина Донская: «Я считаю, что моего сына убили»

Такое сенсационное заявление сделала бывшая супруга экс-мэра Архангельска Александра Донского и мама погибшего предпринимателя Александра Донского-младшего Марина Донская в беседе с главным редактором ИА RUSNORD Леонидом Чертоком. Предоставляем слово последнему:

Мы встречаемся второй раз. Первый был в далёком 2007-м, когда Марина Викторовна буквально ворвалась в нашу редакцию, чтобы защитить своего мужа, недавно арестованного по формальным обвинениям (сомнительный вузовский диплом, неположенная его семье по статусу охрана). Заодно рассказала, кому выгодно его отстранение с поста мэра, о предательстве ближнего окружения.

Важный момент – в то время наше издание сложно было отнести к сторонникам градоначальника Донского, точнее, совсем наоборот. Но пришла именно к нам на противопоставлении, с надеждой, что расскажем, как всё было в действительности. Мы ей поверили и рассказали, чем вызвали на свои головы очередной поток гнева от губернатора Киселёва.

Дальше было семь месяцев информационной борьбы за свободу Донского, супруга мэра в ней играла далеко не последнюю роль. Он вышел из СИЗО с условным сроком и без шансов вернуться на госдолжность и в политику (хотя бесплодные попытки с его стороны были). Марина Донская сразу ушла из информационного пространства, снова став просто хранительницей семейного очага и советчиком в делах бизнеса.

Потом семья распалась (их личное дело). Но дел меньше не стало – Донской-младший вырос, вошёл в бизнес отца, теперь развлекательный, обзавёлся семьёй. Два ребёнка своих и три(!) приёмных, разницы в них он не видел. Надо рассказывать, сколько забот у многовнучатой бабушки?!

А в ноябре 2020-го как гром среди ясного неба! «Саша умер» - такой пост появился на её страничке в социальной сети, ныне запрещённой на территории России. Буквально у всех был шок, Александр Донской-младший казался принцем, проживающим волшебную жизнь – сегодня в Лос-Анжелесе, завтра где-нибудь в Сингапуре. Не отдыхать-гулять, открывать новые предприятия, приумножать семейный бизнес. Он сам жаловался, что устаёт от такой динамики жизни, от бесконечных перелётов. Даже молодое сердце может не выдержать.

Год был ещё тот – самый ковидный, известные люди уходили один за другим. Но в этом случае всё ещё страшнее и непонятней – Донской-младший якобы заразился тропической малярией в Занзибаре. Но лечили его (пытались лечить?) в одной больнице Ижевска, а потом, почти умирающего, перевели в другую в этом же городе. Какая из двух больниц круче по соцобеспечению, по-моему, объяснять излишне.

- Если бы только это, - говорит моя собеседница. – Ещё до того проклятого путешествия сын стал жаловаться на плохое самочувствие, были все признаки, что его пытаются отравить. Он такой исход предчувствовал, говорил об этом, составил завещание… точнее, его подтолкнули это сделать. Нам же с дочерью оставил знаки, где, если что случится, искать виновников своей смерти.

- Но это всё медицинские дела, - пытаюсь уйти от малознакомой мне сферы, - есть другие поводы, что кончина Саши произошла не случайно? Как говорится – «ищи, кому выгодно».

- И все они в сфере бизнеса плюс личные взаимоотношения. Сын предлагал отцу разделить бизнес, он устал от его диктата, публичных унижений, хотя, по сути, именно младший был первым номером в их тандеме, старший в основном тратил заработанные деньги на свои «перфомансы» и изредка подкидывал идеи. К Донскому-старшему уже подъезжали с предложениями «поделиться» такие люди, что он впервые в жизни испугался. Я была в курсе всего, у меня с сыном очень доверительные отношении. А ещё Саша находился в процессе развода, его та сторона буквально вынуждала подписывать документы, в которых стоял пункт «в случае моей кончины». Он хотел расстаться по мирному и подписывал. Там такой детектив…

- Детективами должны заниматься соответствующие органы…

- Дело о смерти Александра Донского-младшего при сомнительных обстоятельствах возбуждено и продлено до августа этого года, поэтому многие фамилии я не могу называть, их пока защищают интересы следствия. Но меня не устраивают темпы расследования и многие процедуры, с ним связанные, их исполнение. Поэтому я параллельно начала собственное расследование, материалы которого своевременно передаю сотрудникам Следственного Комитета. Жду реакции Александра Бастрыкина, ниже уже не надеюсь.

- То есть, «Следствие ведёт мама». Поделитесь?

- Конечно. Только сразу предупреждаю – текст будет длинным, в нём каждая деталь имеет значение.

- Ничего, наш читатель въедливый…

Продолжение следует…

(на фото: счастливые дни Марины Донской с сыном Сашей)