Поморье, к выборам готовьсь!

Меньше пяти месяцев осталось до Единого Дня Голосования, когда жителям Архангельской области в очередной раз будет дано конституционное право выбрать представителей своих интересов на ближайшие пять лет.

Раньше кандидаты начинали суетиться за год, а то и за два, увешивая своими ликами улицы городов и региональные трассы, засоряя листовками с призывами и обещаниями почтовые ящики (трагедия для уборщиков подъездов). И это давало определённый эффект. Спросите любого архангелогородца за тридцать, кто такой Сергей Моисеев (просто пример), и он бодро отрапортует – «Не певец и не танцор!». А ведь прошло десять лет с гаком.

Это при том, что именно в выборах одномандатников ещё сохранилась интригах, расклад по партиям, более-менее, понятен. Но и здесь могут быть сюрпризы – не добери парламентская партия хоть один проходной процент, и через пять лет можно не заявляться, клеймо политических неудачников так просто не смывается.

А ещё проблема явки. Та самая, из-за которой в нулевых отменили порог, иначе бы страна погрязла в перевыборах. Издание «Бизнес-класс Архангельск» за подписью неизвестного мне автора считает, что виной тому «либерально-демократическая партийная модель», которая до сих пор действует в РФ. И приводит пример Белоруссии, где партии «не играют большой роли», а всем заправляет единственный и неповторимый Лукашенко. Ну, а декларированный их Конституцией «плюрализм мнений» всего лишь декорация к истинному состоянию политической системы.

Интересный вывод для людей, проживших часть жизни при однопартийной системе. Или просто русская тоска по пожизненному генсеку и иным формам автократии. Причём весь цивилизованный мир (Китай – отдельная цивилизация, во многом инопланетная) прекрасно уживается в либерально-демократической модели и не грезит об иной. Впрочем, каждому – своё.

Из своих источников нашей редакции стало известно, что лица, отвечающие за внутреннюю политику в регионе, склонны рассматривать грядущие выборы как обновление и даже омоложение засидевшегося депутатского корпуса (в разумных рамках). Потенциальные одномандатники пока сидят в глухой засаде. Здесь нужно учесть, что у самых достойных всегда будет шанс пройти в заксобрания по партийным спискам на случай фиаско в своих избирательных округах.

Предлагаем сегодня рассмотреть шансы основных партий.

«Единая Россия». Единственная политическая сила, уже включившаяся в избирательный процесс на уровне предварительного голосования и ведущая выверенную информационную политику. Кроме известных имён там появляются сюрпризы, например, известный театральный деятель Сергей Самодов. Чьё появление на политическом поле вызвало предсказуемую реакцию в соцсетях – только артистов в законодателях нам и не хватало.

Во-первых, он не артист, а культурный менеджер и успешный бизнесмен, что исключает самолюбование, но подразумевает стратегической мышление. Во-вторых, у Самодова сегодня такая известность, что любой архангельский актёр обзавидуется. Плюс агитационный ресурс, связанный с его деятельностью на посту директора Драмтеатра имени Ломоносова, плюс профессиональный навык общения с любой аудиторией. Всё это на первичном этапе компенсирует отсутствия опыта ведения политических баталий в главной роли, а не на позиции консультанта (сам себе политтехнолог). И это только один пример того, с каким тщанием партия подходит к выдвижению кандидатов, проигрыш Юркова на довыборах 2021 года справедливороссу Черненко при формальном прохождении праймериз явно послужил хорошим уроком.

И главное, неоспоримое преимущество «Единой России» в сегодняшней политической повестке – безусловная деятельная поддержка СВО, остальные подстраивались. Впрочем, протестное голосование как форму волеизъявления никто не отменял. Хотя, по здравому размышлению, это вряд ли серьёзно повлияет на конечный результат.

Рассуждать о составе партийной «тройки» считаю преждевременным до получения результатов предварительного голосования. Однако можно предположить, что первым номером пойдёт губернатор Цыбульский. Но не «паровозом», а для придания солидности всему мероприятию.

КПРФ. Возрастная партия, как по самому факту своего появления, так и по персоналиям, в некоторых её поморских ячейках средний возраст партийцев достиг 74-х лет. Что ясно говорит о полном отсутствии работы с молодёжью, одни лишь воспоминания о героическом прошлом комсомола.

По информации на начало текущего года, рейтинг доверия к основной партии коммунистов (есть ещё «кукольные») в Архангельской области был одним из самых низких по стране – всего 6%, для сравнения, в НАО – 28% (информация от члена ЦК Сергея Обухова). При таких раскладах очень сомнительно, что КПРФ сможет сохранить своё присутствие в АОСД на прежнем уровне – 7 человек, из которых один (Леонид Таскаев) был со скандалом исключён, но из собственных принципов остался во фракции и продолжает работать по личному плану.

Есть сведения, что «Мафусаил» поморской КПРФ Александр Новиков не пойдёт во главе списка, уступив своё место Александру Гревцову (что логично), а сам в большей степени будет представлять «Детей войны» (хотя родился через четыре года после Победы), чем партию. Что не добавит очков на выборах, слишком много претензий у рядовых коммунистов к новому первому секретарю обкома, как системных, так и личных.

Активность партии в предвыборный период пока проявляется только в социальных сетях. Основная масса публикаций сводится к «как партия власти присвоили наши идеи» и критике действий исполнительной власти (кроме СВО). Из собственных рукотворных деяний – восстановление на спонсорские деньги и защита от поругания памятников Ильичу, правда, их осталось совсем мало.

В чём поморский обком КПРФ давно активизировался, так это в поиске внутренних врагов. Об исключении четырёх видных партийцев за их позицию по СВО мы писали неоднократно. Процесс прошёл без дискуссии и права на защиту, хотя за каждым стоит определённая часть коммунистического электората. Но вот просто классика жанра – рядовому архангельскому коммунисту пригрозили исключением за… сотрудничество с «Руснордом». Мы всей редакцией прослезились от гордости. Если такое действительно случится, обязательно распишем во всех красках.

Пока же будущая фракция КПРФ представляется в количестве трёх человек – Гревцов-Виноградова-Новиков. Как говорят наши источники, они и сами на большее не рассчитывают.

ЛДПР. Испытывает большие сложности как на федеральном, так и на региональном уровне. Что характерно для «партии одного лица» - с уходом из жизни Владимира Жириновского она теряет индекс узнаваемости. Да, не развалилась течение года, что ранее предрекали в частных беседах её видные деятели. Но, признаемся честно, Леонид Слуцкий в роли «рулевого» не тянет, его даже не приглашают на ток-шоу (или сам отказывается), в информационном поле перестали появляться искромётные заявления, которые цитировала вся страна. Исчез фирменный прикол, за который годами голосовала весомая часть их электората.

Тоже и на уровне Архангельской области. Ушедший в чиновники администрации региона Сергей Пивков теперь радует читателей телеграм-каналов, рассказывая исключительно о собственных достижениях на спортивной ниве, заниматься критикой системы ему не почину.

Сменивший его на посту главы фракции северодвинский судомеханик Георгий Губарев, прямо скажем, мелковат и практически неизвестен широким массам, хотя ранее любил покрасоваться на селфи рядом с Пивковым.

По общему наблюдению, у регионального отделения ЛДПР есть серьёзные проблемы с финансированием информационной составляющей, хватает только на редкие точечные вбросы. И московские товарищи им вряд ли в этом помогут, толком неизвестно, кто их курирует от центрального аппарата партии. Забросать же почтовые ящики портретами кандидата с главным вождём в обнимку (если таковые имеются), будет похоже не на предвыборную агитацию, а на панегирик по усопшему.

По нашим прогнозам, из сегодняшних 8 депутатов в сентябре останется партийная «тройка» и, от силы, 1-2 одномандатника. Те, у кого собственные финансы водятся на предвыборную мишуру.

Прикидочный состав первой «тройки» - Губанов-Федорков-Сухарев. Занимательный факт: первый и третий номера, что называется, «политики от станка», без высшего образования. Жириновский бы прослезился.

«Справедливая Россия». Здесь вообще всё печально. Из 4 членов фракции точно не пойдёт на следующие выборы узнаваемая Татьяна Седунова, исключённая из партии волею бывшей «партайгеноссе» Ириной Чирковой. Последняя сама сослужила СР медвежью услугу, без долгих раздумий перейдя на службу в городскую администрацию Архангельска, чем наглядно, и не в первый раз, продемонстрировала свою политическую «принципиальность».

Хорошие шансы остаются у Олега Черненко за счёт узнаваемости, отчасти, скандальной. Но Владиславу Смелову та же скандальность может выйти боком, он «закатился» в депутаты не через выборы, а по случаю, когда его предшественника Кувакина сманили в губернаторские советники. С шансами Александра Носарева не всё ясно, всё-таки одномандатник, но уже по лицу профессионального юриста видно, что он устал от этой мишпухи.

Главная проблема местных справедливороссов состоит в том, что они не приблизили к руководству региональным отделением никого из поморских членов «группы Прилепина». Отвязных героев, готовых рубить правду-матку, что с трибуны, что в объектив телекамеры. Народ это так любит…

Мнение: мы наблюдаем закат этой партии, как минимум, на региональном уровне. Если только из администрации Президента не поступит указание сохранить. Для баланса.

По нашим сведениям, сейчас ведутся переговоры, чтобы глава партии Миронов возглавил региональный список. Только захочет ли известный политик принимать участие в мероприятии с сомнительным результатом?

Ах, чуть не забыл про «Новых людей», они тоже парламентские на федеральном уровне. Увы, тут и анализировать нечего, вроде они на Поморье есть, а вроде и нет. Фамилия Шилкин мелькает так редко, что даже имя с трудом воспоминается. Из деяний – только то, что в составе госдумовской фракции по первости голосовал против признания ДНР и ЛНР, но быстро одумался и стал как все.

Леонид Черток