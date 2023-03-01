Архангельск. В положении "вне игры"

Из письма в редакцию

Нет, это я сейчас не какой-то футбольный или хоккейный матч смотрю и комментирую произошедшее на поле или площадке такой репликой, которую иногда можно услышать от обслуживающей матч судейской бригады. Просто я не могу каким-то иным образом охарактеризовать и прокомментировать сложившуюся у нас в городе ситуацию с организацией досуга детей и подростков.

С чего начинается Родина? С того места, где человек родился. По-моему, здесь всё логично. Если ещё немного сузить ракурс, то станет понятно и можно будет сказать, что она начинается с родного дома человека, а если это город, то ещё и с двора, где находится этот дом. Здесь человеку всё известно, мило и до боли знакомо. Как в старой песне покойного, безвременно ушедшего Виктора Резникова "Мой маленький дворик". Из таких двориков и дворов складываются городки и города, а из них и вся страна. В таком дворе есть место для всего и всех, причём не только в идеале, так должно быть и так было по крайней мере во времена моего детства. Было здесь и место для игр. Пусть и не ахти сколько и какое, но всё же было. А оно и должно быть по всем канонам- как же без этого, ведь любой двор- это в том числе и дети всех возрастов, а им без игровой активности никак нельзя! По-моему и здесь всё абсолютно логично.

Но с недавнего времени у нас в городе начался массовый снос (иного слова использовать не могу, поскольку понятие "демонтаж" подразумевает несколько иные и, хочется заметить, более цивилизованные действия) детских площадок, а если ещё точнее детских игровых комплексов, находящихся на этих площадках. В работах задействуется техника в виде бульдозеров, которые буквально в клочья крушат эти комплексы.

Здесь возникает резонный вопрос о причине или причинах, побудивших наших чиновников к таким действиям. Они объясняют это аварийным или близкими к такому состоянию этих комплексов, то есть о дальнейшем их использовании не может быть и речи. Существует реальная угроза здоровью, а то и жизни ребёнка.

Хорошо, допустим всё так и есть. Но даже так здесь далеко не всё прозрачно и ясно. Например, хочется узнать, почему эти работы начались именно сейчас в зимнее время, почему этим нельзя было заняться раньше: летом или в крайнем случае осенью? Это очень важный и серьезный вопрос. Но этим вопросом всё не ограничивается. Есть и другие не менее значимые.

Как быть родителям в такой ситуации, что делать, куда обращаться? А многие неравнодушные и так не бездействуют, обращаются в администрации округов и письменно, и обрывают там телефоны. Однако там им отвечают либо то, что указано выше о техническом состоянии площадок, либо то, что они были установлены нелегально,что соответствующих документов, разрешающих установку никто не видел.

Как родителям объяснить всё это своим детям? Как найти нужные слова, чтобы по возможности как можно меньше травмировать и без того хрупкую,очень уязвимую и крайне высоко ранимую психику ребёнка? Это тоже далеко не праздные вопросы. Конечно можно сказать всё так, как есть.

Но удовлетворит ли ребёнка такое объяснение? Сомневаюсь. Ребёнку требуется место для игр, а площадки нет! Где же теперь ему играть? Представьте, что Вы забрали у ребёнка его любимую игрушку мотивируя это тем, что она в плохом состоянии, настолько плохом, что скоро буквально развалится на части и играть ей более нельзя, поскольку это очень опасно. Поэтому её нужно срочно отдать в ремонт. Легко ли Ваше чадо расстанется со своей любимой игрушкой? Думаю, нет, и чем младше ребёнок, тем труднее ему будет это сделать. И к тому же ответственный родитель должен понимать, что оставлять ребёнка безо всякой игрушки, пусть даже и на время, ни в коем случае нельзя, это чревато очень серьёзными последствиями, серьезной травмой.

В общем ребёнку необходимо предоставить что-то,

какую-то другую игрушку взамен.Так где же тогда ребёнку играть? Конечно в принципе можно на время отсутствия площадки в своём дворе уйти в другое место на другую площадку и играть там. Но ведь и это тоже не всегда может быть решением проблемы. На той площадке может быть просто тесно и не так просто найти место для себя из-за большого количества детей. Так что же тогда делать? Не зная ответа на этот вопрос, дети вынуждены праздно бродить по окрестностям, пытаясь хоть как-то скоротать время за этим бесцельным променадом. У них имеется большая потребность в выплеске накопившейся энергии и двигательной активности! А далее они могут встать на тернистую тропу, ведущую к правонарушениям той или иной степени тяжести. Иногда и через алкоголь и наркотики. А всё из-за того, что ребёнку практически нечем себя занять.

Убеждён: не будет открытием Америки, если сказать, что исчезнувшая внезапно вдруг площадка (игровой комплекс) расценивается детьми как потеря чего-то ценного и чрезвычайно важного для них, потеря большая и весьма существенная. А значит она вызывает у них достаточно серьёзный стресс, что неминуемо скажется на их состоянии здоровья. Ведь эта пресловутая площадка- часть их внешнего, да и внутреннего мира, а значит- часть себя. Как можно безболезненно оторвать что-то от себя, не навредив себе при этом? Невозможность этого вполне очевидна.

К тому же психологи утверждают, что в игре осуществляется познавательная деятельность ребёнка, он познаёт новое в процессе игры, через игру происходит его социализация, вхождение в сообщество людей. Поэтому думается не стоит недооценивать важность и значимость игровой деятельности в жизни ребёнка, а значит и места его участия в ней - игровой площадки. Площадки очень важны и нужны.

Вернёмся к вопросу о состоянии игровых площадок (игровых комплексов), их качеству. Иногда их состояние оставляет желать много лучшего.

Но со стороны кажется, что никому до этого нет никакого дела. Они стоят в таком ужасающем виде без ремонта много лет и не закрываются, играющие на них дети подвергаются серьёзной опасности, но иногда и сами родители способствуют этому, не уводя детей в более безопасные места и позволяя играть на таких "минных полях". Безусловно очень отрадно, когда власти замечают такие опасные объекты, пусть и после родительских обращений и закрывают их во избежание серьёзных последствий. Об этом я уже упоминал выше. То есть не все площадки закрывают беспричинно. В некоторых случаях основания для этого действительно есть. Но как показывает жизнь, даже это иногда не спасает положение, люди всё равно всеми правдами и неправдами пытаются проникнуть (и проникают- таки!) на эти объекты повышенной опасности. И примеров тому к сожалению не мало. Могу такой привести и я.

На детской площадке за бывшим кинотеатром "Искра" года четыре назад произошёл несчастный случай: при падении с высоты школьник получил серьёзную травму- компрессионный перелом позвоночника. Дело в том, что прогнило деревянное основание помоста горки. После этого инцидента площадка была закрыта: она была огорожена сигнальными лентами, висели даже объявления, предупреждавшие об опасности использования этого объекта.

Вы думаете, это остановило родителей и их детей? Как же! Как минимум всего лишь один день точно ленты оставались в неприкосновенности. На второй день они уже были сорваны, дети вовсю играли на этой площадке, а на скамейках по её периметру сидели их родители, и даже бабушки с дедушками - видите, даже мудреные жизненным опытом старики проявили поразительную беспечность и преступную халатность по отношению к своим детям и внукам! Они просто плюнули на реально существующую опасность! Опять во всей своей красе предстали русский авось и пофигизм, опять взрослые сыграли в русскую рулетку - пронесет или нет!

Что ж, сегодня пронесло, а где гарантия, что также повезёт и завтра? При этом многие даже видели это опасное место на горке и другие мелкие вроде бы, но не менее серьёзные опасности, которые таила в себе это сооружение! Нужны ли ещё какие-то дополнительные комментарии? До какой поры мы будем продолжать эти страшные игры со здоровьем или даже жизнью своих детей и внуков!!?? По пословице "пока гром не грянет"? Не пора ли уже наконец всерьёз задуматься? Жизнь и здоровье близких бесценны и незаменимы! Почему мы часто забываем об этом, проявляя холодное равнодушие и беспечность к своим детям и внукам, а о не своих и говорить нечего!

Выводы напрашиваются сами. Всё это с площадками делать нужно, но только вовремя в нужное время года. Оставлять опасные сооружения так, как они есть, ни в коем случае нельзя! Но и оставлять детей без площадки с голым местом тоже нельзя: вместо демонтированной площадки нужно сделать что-то взамен, чтобы у детей было где и во что играть. Зимой можно сделать хотя бы обычную горку и снежный городок. Как кстати и делают многие неравнодушные жители.

Примером может служить и наш двор. Иначе дети уйдут на встречу приключениям, в том числе и криминального характера. Этого допускать безусловно ни в коем случае нельзя! Только так можно выйти из этого положения. Никому ничего не навязываю, я просто высказал своё мнение. Если есть желание предлагайте своё решение проблемы. Как говорится: ум- хорошо, а два лучше.

Житель города Архангельск Геннадий Лямкин