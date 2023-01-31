Как уходила бабушка. Грустная архангельская история

Прихватило сердце у бабушки. Вызвали скорую помощь. Карета прибыла на удивление быстро. Доктор, осмотрев пациентку, сняла кардиограмму и вынесла решение: надо везти в больницу. Только вот для переноски неходячей бабушки до машины требуется найти крепких мужчин, поскольку экипаж скорой этим не занимается.

Пробежался по этажам, обзвонив все квартиры в подъезде. В рабочий полдень дома одни женщины находятся. На улице трёх могучих парней увидел, объяснил им ситуацию. Согласились помочь. Вчетвером спустили бабушку на носилках с четвёртого этажа по крутой лестнице безлифтного дома. Поблагодарил ребят. От денежного вознаграждения за помощь они категорически отказались. Не без добрых людей мир наш.

В приёмной городской больницы, куда доставили бабушку, тишь и гладь. Вспомнились кадры из американских и отечественных фильмов с бегающими в аллюре галопа по киношным приёмным медиками и прочими чудесами сериальной медицины. В реальной жизни здесь правит равнодушное слово «ждите».

За три часа ожидания бабушку свозили на рентген и КТ, взяли анализы и наконец появился долгожданный врач с «приговором» о направлении в стационар. Как выяснилось от сидевших по соседству родственников престарелого мужчины, нам повезло, поскольку они ждали решения шесть часов, да к тому же в госпитализации деду почему-то отказали. В обратном направлении скорая не возит - доставка больного домой в таком случае является его обязанностью.

Нашу бабушку увезли в терапевтическое отделение. Видеться с ней, ухаживать, кормить нам нельзя – карантин по ковиду. Повезло иметь в знакомых медсестру соседнего отделения, она взяла на себя уход, попросив принести подушку, так как на казённой, продавленной, клочковатой спать невозможно, а также запасные простыни, памперсы и прочие средства гигиены. Доставили требуемое и разрешённые продукты.

Ежедневно связываясь по телефону с лечащим врачом, получали информацию о состоянии бабушки. Через неделю её пребывания в стационаре нас предупредили о возможной в этот день выписке домой. Узнав телефон частного перевозчика, сделали заявку на доставку домой (2 км., плюс четыре этажа) «всего лишь» за 4500 рублей. Ждали звонка из больницы.

Врач позвонила и сообщила о том, что у бабушки вдруг обнаружился коронивирус и её отправляют в ковидное отделение на Тимме 1. Как на зло, произошло это накануне четырёхдневных выходных, установленных мудрым правительством по случаю мужского праздника.

По телефону приёмного отделения ковидария нам подтвердили факт поступления бабушки, но не смогли назвать ни отделение, ни номер палаты, в которые её направили, посоветовав получать любую информацию по телефонам отделений.

Множество попыток дозвониться по указанным в справочнике двум номерам оказались безуспешными. Если люди помоложе могут связаться оттуда с родственниками по мобильным телефонам, то у многих престарелых такой возможности нет. Вот и наша глухая бабушка мобильным телефоном не пользуется. Где она? Что с ней? Мы не знали. Возможно, люди равнодушные четыре дня полного неведения о состоянии родного, беспомощного человека могут прожить без проблем. Имеющие сердца, получают по ним чувствительные удары.

Пришлось обратиться через группу в социальной сети в областное министерство здравоохранения. Изложил суть проблемы и задал вопрос: «Если российское здравоохранение существует для людей, нельзя ли сделать исключение из установленного кем-то правила “не отвечать на звонки в выходные и праздничные дни” и хоть что-то сообщать родственникам лишенных связи немощных пациентов? Их не столь много. Номера телефонов родственников имеются в приёмном отделении».

Разместил это обращение и под недавним постом министра здравоохранения области, в котором он, кстати, «напомнил об ответственном поведении в праздничный период».

Не знаю, что повлияло, но получил информацию от безымянного специалиста минздрава. Написал ему ответ, разместив его и под постом министра:

«Благодарю. Проявленная настойчивость вознаграждена ответом о месте нахождения и состоянии бабушки. Из него также следует, что в сложившейся ситуации полного отсутствия связи с недееспособными родственниками в выходные дни НИЧЕГО меняться не будет. Существующая на деньги налогоплательщиков система сама решает, что для них надо, а без чего они обойдутся. Особо настойчивые родственники в виде исключения могут добиться информации о своих родных через переписку на соответствующих сайтах. Прочие пусть смирятся с существующим положением униженных и оскорблённых. К сожалению, именно эти слова зачастую приходят в голову после встреч с системой минздрава».

На этот текст отозвался сам министр. Так как переписка размещена в публичной сети, считаю возможным привести ответ и в данной заметке:

«…я надеюсь, вы понимаете, что медицинские работники- такие же люди, как и мы с вами, им также нужно отдыхать. С другой стороны, я также понимаю опасения за своего родственника и потребность в получении информации о его состоянии. В данной ситуации, это больше исключение, чем правило, трудно представить современного человека, пускай пожилого, без мобильного телефона.

Да, поступают в медицинские организации и недееспособные пациента, в данном случае медики зачастую стараются сами связаться с ближайшими родственниками.

Вывод: не следует судить о системе по отдельному, нестандартному и сложному случаю.

PS желаю от всей души, чтобы Ваша бабушка поправилась и жила ещё долго и счастливо. Вам желаю только позитивных встреч с системой Минздрава, мы делаем все возможное, чтобы меняться к лучшему, к сожалению, это получается не так быстро. Приношу извинения за принесенные переживания».

Написал министру:

«Благодарю за ответ и пожелания. Согласен с Вашим выводом: “не следует судить о системе по отдельному, нестандартному и сложному случаю”. О системе судят на основании опыта взаимодействия с ней. Своего, родных, друзей, знакомых. И если он состоит из множества негативных “случаев” и проявлений, “приговор” выносится соответствующий.

Разумеется, осознаю и тот факт, что система здравоохранения строится “сверху” - по заданным стандартам, нормативам, выделяемым под них и урезаемым финансам. Можно только мечтать о том, что однажды государство поставит задачу сделать отечественное здравоохранение самым лучшим в мире, общедоступным и бесплатным для всех граждан. Увы, этого и близко нет и в ближайшие времена не будет. Смиритесь, граждане. Если позволяют семейные бюджеты, в развивающуюся бурными темпами платную медицину обращайтесь.

Вот и я сегодня свозил супругу на очередной внутривенный укол в платную клинику. Благо работают они, в отличие от государственных, по выходным и праздникам. До этого она обращалась к врачу-специалисту другой платной клиники, поскольку в нашей требуемый узкий специалист, как и многие другие, отсутствует. Да и уколы, которые ещё недавно можно было сделать в родной поликлинике, нынче здесь не делают. Что уж говорить о сельских жителях. Разорвано в клочья единое на словах социальное пространство страны. Есть медицина “кремлёвская”, московская, разная даже внутри одного города, сельская и никакая. Впрочем, Вам всё это и многое другое известно гораздо лучше, нежели обычному пациенту. Успехов Вам и Вашим коллегам в благородном деле».

Бабушка умерла первого марта, то есть через неделю после поступления в ковидное отделение. Похоронить её мы смогли лишь на девятый день. Причина нарушения православного, да и просто многовекового человеческого обычая заключена в работе Талажского морга, куда доставляют тела из короновирусного отделения. На число вскрытий здесь, по-видимому, установлен лимит. Потому и наша покойная бабушка терпеливо ждала своей очереди. К тому же справки о смерти здесь выдают лишь строго с 8 до 10 утра. Разумеется, кроме выходных и праздничных дней.

Ничего не поделаешь: “медицинские работники - такие же люди, как и мы с вами, им также нужно отдыхать”?

С другой стороны, на хлебозаводах и транспорте, в торговле и общественном питании, в МЧС и тех же стремительно размножающихся платных клиниках, во множестве других сфер и отраслей жизнедеятельности это правило как-то научились исполнять не в ущерб главному делу, для которого они предназначены. Или там другие люди?

Президент России В.В.Путин, выступая в марте 2017 года на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, сказал: «Главный критерий успеха всех проектов в сфере здравоохранения — значимые и ощутимые результаты, которых люди ждут, а это точная и быстрая диагностика и действенное лечение, доброжелательное, человеческое отношение к пациенту, доступность, качество и эффективность лекарственных препаратов».

В такой стране хочется жить.

Александр Чашев