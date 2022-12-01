Генерал Мороз. Галицийский вопрос. Сдача шуб. И другие вести из Северной Области

Первый в декабре 1919 года номер газеты «Вестник Временного Правительства Северной Области» (далее – ВВПСО) начинается с публикации Постановления Временного Правительства «О введении военной цензуры в Северной Области, входящей в район театра военных действий». Пункт первый гласит:
«Военная цензура есть мера исключительная и имеет назначением не допускать во время войны оглашения и распространения путем печати, почтово-телеграфных отправлений и произнесенных в публичных собраниях речах и докладах сведений, могущих повредить военным и политическим интересам Северной Области».
Далее приводятся детали применения постановления и меры наказания за его неисполнение.
Впрочем, одной цензурой войны не выигрывают. Требуются ещё и «штыки». После ухода интервентов их число значительно сократилось. И потому 7 декабря объявляется очередной призыв в «Национальное Ополчение всех граждан мужского пола с 17-ти до 50-ти летнего возраста включительно, проживающих во всех местностях Северной Области».
Успеют мобилизованные добраться до вялого театра военных действий. Публикации о них в декабрьских номерах ВВПСО коротки и однообразны. Пример:
«Сообщения с Северн.фронта. От Штаба Главнокомандующего. (Оперативная сводка от 13 декабря) На фронте без перемен».
Одна из причин затишья упоминается в репортаже:
Главнокомандующий на фронте. 19 декабря Главнокомандующий посетил войска, расположенные на станции Плесецкой, где был встречен Командующим фронтом генералом Вуличевичем и другими высшими войсковыми начальниками. Несмотря на 37 градусов мороза, после молебна состоялся парад войскам. После парада Главнокомандующий награждал Георгиевскими крестами солдат, отличившихся в последних боях. Солдаты качали Главнокомандующего и своих начальников офицеров. Чувствовалась близость и спайка между собой офицеров и солдат. Вечером был поставлен спектакль с участием всеми любимого «дедушки» В.Н.Давыдова, который играл несмотря на 40-градусный мороз в холодном досчатом бараке с временной сценой».
Если на Севере России «генерал Мороз» принудил противоборствующие стороны к прекращению активных боевых операций, на Юге декабрь 1919 года принёс сторонникам белой власти множество огорчений, вызванных поражениями войск Деникина, о которых военная цензура запрещала упоминать. Лишь однажды, в оперативной сводке от 19 декабря, под другими новостями редакции ВВПСО разрешили написать: «Город Киев оставлен частями Добровольческой армии».
В этом же номере опубликована заметка «Бегство Украинского правительства»:
«Бухарест, 16 декабря. По сведениям из Бессарабии, многие члены Украинского правительства, в том числе председатель Петрусевич, переправились через Днестр и бежали в Хотин».
Между тем не один Киев занесён в список декабрьских 1919 года побед Красной армии. 12 декабря освобождены Полтава и Харьков. Последний стал столицей Советской Украины, правительство здесь находилось до 1934 года. 25 декабря красные заняли Славянск, 27 декабря – Бахмут, 30 декабря – Екатеринослав ( Днепропетровск) и Горловку.
На ином витке спирали времени звучат эти географические названия. Как и претензии Польши.
6 декабря 1919 г. министр иностранных дел Великобритании Керзон предложил вариант восточной границы Польши, известный как «линия Керзона», совпадающий с этнографической границей. Польша отвергла линию, стремясь к захвату белорусских и украинских земель. Освещению этих событий посвящена перепечатка в газете ВВПСО:
«Галицийский вопрос. Варшава, 18 дек. Из Парижа сообщают о решении галицийского вопроса. Восточной Галиции дана широкая автономия. Управление краем предоставлено Польше на 25 лет. Галиция будет иметь свой сейм, свое министерство с верховной властью в лице польского губернатора. Такое решения вопроса вызвало в польской печати разочарование. Газеты вспоминают слова бывшего президента Падеревского: “нет Польши без Львова “».
Всё надеется Польша. А наша страна не зависимо от названия санкционные удары принимает в рамках чередующихся актов масштабной «культуры отмены России»
К объявленной 10 октября 1919 года экономической блокаде Советской России Верховный совет Антанты вынудил присоединиться и другие страны. Заметка об этом в газете ВВПСО:
«Нейтральные страны поддерживают блокаду совдепии. Нуэн. В Палате Общин в Лондоне были оглашены ответы нейтральных государств на ноту Верховного Совета по поводу блокады советской России. Во всех ответах было отмечено, что меры, принятые нейтральными державами, находятся в полном соответствии с мнениями, высказанными Верховным Советом».
Через два месяца коснутся эти суровые «меры» и жителей Северной Области. А пока они пребывают в тоскливом ожидании неизбежного прихода красных, генерал Миллер, наделённый 19 октября Колчаком диктаторскими полномочиями, издаёт очередной сверхважный документ:
«Обязательное постановление Главнокомандующего всеми вооруженными силами на Северном фронте о сдаче шуб и других предметов обмундирования солдатского образца, приобретенных от союзников, изданное на основании положения о полевом управлении войск в военное время.
У многих лиц гражданского населения имеются шубы и другое обмундирование солдатского образца, приобретенные ими от союзников во время пребывания последних в Северной Области или перекупленные от других лиц. В виду ограниченных запасов обмундирования для солдат, постановляю: Все лица гражданского населения Северной Области, за исключением Мезенского и Печорского уездов, имеющие приобретенные от союзников или перекупленные от других лиц новые и бывшие в употреблении шубы союзного солдатского образца и нижеперечисленные теплые вещи, а также новое обмундирование, независимо от того, когда и каким образом эти вещи ими приобретены, обязаны в семидневный срок сдать таковые Военному Ведомству за плату по цене: шубы б.у. – 200 руб, новые – 300 руб.; теплые шапки б.у. – 25 руб., новые – 50 руб.; одеяла за 50 и 80 руб. соответственно. И только новые: шинель – 150 руб., мундир – 80 руб., брюки – 50 руб»
Во втором пункте указаны адреса приёма вещей: «в Архангельском уезде – в вещевой интендантский склад; в Пинежском и Холмогорском уездах – в районные интендантства; в Пинеге, Емце и селе Емецком и прочих уездах – местным уездным комендантам».
И о наказании не забыто:
«Виновные в нарушении настоящего обязательного постановления подвергаются в административном порядке денежному штрафу до 3000 рублей или аресту на срок до 3-х месяцев».
Картины изъятия (снятия с тел?) несданного имущества, да ещё и студёной зимой, можно лишь представить.
Следом Главнокомандующий издал постановление «о воспрещении вывоза сена из пределов Архангельского уезда». Штраф нарушителям – 3000 рублей или 3 месяца ареста.
Затем диктатор подписал постановление «о воспрещении вывоза скота и мяса из пределов Архангельского и Печорского уездов». Наказания те же.
Отдел внутренних дел Северной Области успешно ловил нарушителей. В газете таковых «пропечатывали». Примеры:
«За вывоз сена из Холмогорского уезда в большом размере против разрешения гражд. Курейской вол. Кузьму Степановича Рюмина подвергнуть штрафу в размере 1000 рублей, с заменою, при неуплате, арестом на 30 суток».
Более суровое наказание (2000 рублей штрафа или арест в 60 суток) получил крестьянин Холмогорского уезда из деревни Белозерской Александр Ильич Кудрявин «за отказ от поставки подводы для военных надобностей».
В то же время его земляк, «рецидивист» в этом деле из деревни Курострово Лука Перетягин наказан «за неоднократное уклонение от возложенных обязанностей по несению работ в военном транспорте» всего лишь на 1000 тысячу рублей без замены арестом.
На такую же сумму пострадал «за приобретение предметов военного обмундирования кореец Ким-Пен-Дюн».
Чтобы понять много это или мало, можно привести опубликованные в декабре расценки на сало:
«Цена на сало при отпуске из Губ. Продовольственного Отдела Губ. Земской Управой установлена в 295 р.75 коп. за пуд». Разумеется, получить продукт по такой цене могли немногие счастливчики.
От зимней спячки очнулась и Архангельская городская дума. Из её стен вышло «Обязательное постановление о переписи домашних животных и экипажей в г.Архангельске», пункт 1 которого гласит:
«Все домовладельцы города Архангельска сим обязываются доставить Городской Управе все сведения о лицах, проживающих в их домах и имеющих домашних животных: лошадей, собак и пр., экипажи, велосипеды, мотоциклеты, автомобили, моторы и т.д. с указанием количества и рода названных имуществ».
Далее указывается форма опросных листов, порядок их составления и меры наказания для нарушителей.
Прошло более ста лет. Опрос не завершён.
Увы, похожи люди в любые времена. И потребности их за тысячелетия не сильно изменились. Карл Маркс вспоминается: «…люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.». Если поверить безоговорочно в этот тезис, в нынешнем обществе массового потребления должен наблюдаться невиданный расцвет духовной культуры. Нет его. Что-то в теории не так?
Наши предки в большинстве своём не интересовались марксистской идеологией. По велению душ тянулись некоторые из них к прекрасному, идущие на сцене Клуба Торгово-Промышленных Служащих (Псковский, 39) представления посещали они морозными вечерами декабря 1919-го. Из театральных афиш месяца:
В субботу 13 декабря: Вечер миниатюр: «Охотник за белой дичью». «Плевое дело». «Дивертисмент».
В воскресенье 14 декабря: В виду успеха комическая оперетта в 3-х актах «Красное солнышко». Музыка Эдмона Одрана.
Во вторник,16 декабря: I пьеса в 1 действ. «Роковая загадка» II «Супружеская экономия» III «Княжна Азвяковна». Гуселька в I д. Сл.Чужь-Чуженина. Муз.В.Г.ПЕРГАМЕНТА. Гл реж.В.А.Морев. Администратор М.Н.Розенберг-Цымбаревич.
В пятницу 19 декабря комедией в одном действии «Грозовая туча» и одноактной пьесой «Это он» закончился театральный сезон 1919-го. 31 декабря завершился единственный полный год существования Северной Области. Занавес.
Александр Чашев
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