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Каждая вторая архангельская компания готова брать на работу инвалидов, но не аутистов

В Архангельской области 58% компаний уже имеют в штате сотрудников с инвалидностью, однако люди с расстройством аутистического спектра (РАС) трудоустроены лишь у 8% работодателей. Такие выводы сделали аналитики hh.ru по итогам совместного исследования с Фондом «Обнажённые сердца».



Согласно данным опроса, в 2025 году 12% работодателей рассматривали соискателей с инвалидностью на все вакансии, 43% — только на отдельные позиции, а 15% указали, что не работают с такими кандидатами. Кроме того, 52% компаний готовы нанимать людей с ограниченными возможностями здоровья сверх установленной квоты, тогда как 25% не планируют этого.


Однако ситуация с людьми с аутизмом несколько иная. Согласно экспертным оценкам, число трудоспособных людей с РАС в России к 2030 году достигнет как минимум 873 тысяч человек. При этом 43% работодателей Архангельской области пока не закладывают найм сотрудников с РАС в планы на 2026 год. 4% компаний допускают такую возможность, ещё 20% пока не приняли решение.


«Многие люди с РАС могут и хотят работать — это важно не только для их психического и физического состояния, но и для благополучия их семей. При этом инклюзивный найм способен приносить реальную пользу бизнесу и обществу в целом. Однако для того, чтобы трудоустройство было устойчивым, необходимы системные решения — в частности, программы поддержки и сопровождаемого трудоустройства. В международной практике такие модели уже доказали свою эффективность, тогда как в России они пока остаются скорее единичными примерами», — отмечает директор Фонда «Обнажённые сердца» Инна Монова


В Архангельской области почти половина работодателей (45%) считают, что хорошо знакомы с темой РАС, однако 59% никогда не сталкивались с аутичными соискателями в процессе подбора персонала. 


(фото с https://stage.ugra-news.ru

20 июль 08:36 | : Экономика

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