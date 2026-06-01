Полотер вместо нейрохирурга. Из ЦМСЧ-58 выживают лучших специалистов

В ЦМСЧ-58 творится сущий беспредел! Тревогу бьют наши коллеги из Северодвинска:

- Необоснованные, надуманные увольнения опытных врачей тут стали обычной практикой. Увольняют всех, кто имеет своё мнение и не согласен с деструктивной и откровенной преступной деятельностью НОВОЙ администрации. Таким репрессиям и последующим увольнениям подвергались многие заслуженные и опытные специалисты, на фундаменте знаний и опыте которых держалось качество оказываемой в учреждение помощи.

Принудили к увольнению заведующего травм отделения Кононюка Ивана Владимировича, который был не согласен с принятым главным врачом решением по закупке более дешёвых протезов тазобедренных суставов (уступающих используемым ранее в качестве и технологическом уровне). Принудили к увольнению заведующую терапией Кожевникову Ларису Васильевну, взгляды которой также расходились с абсурдным видением администрации. Уволилась заведующая неврологии Богомолова Е.В. , опытный врач и прекрасный руководитель. Уволилось огромное количество врачей из числа анестезиологов, хирургов, терапевтов, травматологов. Сейчас активно выживают врача-нейрохирурга за мелкие разногласия с начмедом Куваловым А.Н.

Идёт планомерный развал больницы. Закупают некачественные, самые дешевые расходники. Например, покупают атравматические нити с ужасными иглами, неспособными проткнуть кожный покров, покупают дешевые титановые пластины для закрытия дефекта черепа (не смущаясь того факта, что эти пластины гнутся как фольга и совершенно не подходят для закрытия стандартного дефекта черепа, а винты для фиксации этой пластины просто не вкручиваются в кость из-за низкого качества изделия).

Долгое время отказывались покупать нейрохирургические гемостатики (от которых зависел исход многих операций), но потом всё же купили, когда нейрохирурги поставили ультиматум, что не будут выполнять плановые операции без этих гемостатиков (так как рисковать жизнью пациентов никто из врачей не будет). Рапорты остаются без ответа. Нет даже воска для остановки кровотечения из кости. Экономия тотальная.

Экономят на всем, что касается лечебной части и непосредственно оказания помощи больным, но при этом с большим энтузиазмом занимаются проведением ремонта как самой ЦМСЧ-58, так и в поликлинике. Купили машинку «полотёр»… сродни тем, на которых ездят уборщики в аэропортах Москвы). И это притом, что на лечебных аспектах они жёстко экономят! Казалось бы, странно и не логично, если не сказать абсурдно? Невольно возникает вопрос – нет ли в происходящем чьей-то финансовой заинтересованности?

Стоит отметить, что безумство НОВОЙ администрации было очевидным с самого их прихода на смену предыдущей команде. Не единожды собирались общественные петиции и коллективные письма врачей, просящие руководство ФМБА сменить главного врача и его команду. Но, к сожалению, все эти письма остались без ответа и развал ЦМСЧ-58 с каждым годом становится всё масштабнее.

Из некогда сильной и конкурентоспособной больницы ЦМСЧ-58 постепенно превращается лишь в бледную тень себя прошлой. Но тень с красивым ремонтом и модным полотёром, разъезжающим в коридоре.

P.S. Редакция подтверждает готовность предоставить слово обратной стороне конфликта.