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Больше половины архангелогородцев готовится к худшим временам

Более половины жителей Архангельской области (55%) имеют накопления на случай непредвиденных трат. У 27% финансовой подушки хватит максимум на месяц без дохода, у 17% — на 1–3 месяца, еще 5% смогут прожить на свои накопления от 3 до 6 месяцев, и только 6% уверены, что отложенных средств будет достаточно более чем на полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса*, проведенного аналитиками платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс Страхование (MOEX: RENI). 



Желаемый и действительный объем финансовой подушки у архангелогородцев значительно расходится: только 17% всех участников опроса считают оптимальным денежный резерв с запасом на 3 месяца жизни без зарплаты или менее. 34% опрошенных уверены, что отложенных средств должно хватать как минимум на 3–6 месяцев, а 38% убеждены, что для финансовой безопасности нужно не менее 6 месячных доходов в виде накоплений. 

Интересно, что у 41% опрошенных пока не получается сформировать денежный запас, несмотря на желание, а 4% даже не планируют откладывать. Среди тех, кто пока не успел создать финансовую подушку, 62% объяснили это недостаточным уровнем дохода — денег хватает только на текущие нужды. Каждый четвертый сообщил, что его доход слишком нестабилен, чтобы регулярно откладывать деньги, или назвал среди причин непредвиденные расходы, на которые уходят все накопления. Еще 15% респондентов не хватает финансовой дисциплины. 


Чаще остальных о проблемах с финансовой дисциплиной признаются россияне 18–24 лет — 16% против 7% среди опрошенных старше 45 лет. Старшему поколению также присуще более ответственное планирование — лишь 11% опрошенных этого возраста против 27% миллениалов и 22% зумеров сообщили о невозможности сформировать накопления из-за непредвиденных трат.

(фото с https://newsmosreg.ru/society/2025/11/11/113867.html)

14 июль 08:35 | : Экономика

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