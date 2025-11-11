Больше половины архангелогородцев готовится к худшим временам

Интересно, что у 41% опрошенных пока не получается сформировать денежный запас, несмотря на желание, а 4% даже не планируют откладывать. Среди тех, кто пока не успел создать финансовую подушку, 62% объяснили это недостаточным уровнем дохода — денег хватает только на текущие нужды. Каждый четвертый сообщил, что его доход слишком нестабилен, чтобы регулярно откладывать деньги, или назвал среди причин непредвиденные расходы, на которые уходят все накопления. Еще 15% респондентов не хватает финансовой дисциплины.