По берегам Северной Двины прокатилась «ЭКОволна РВК»

В Архангельске состоялась ежегодная акция группы компаний «Росводоканал» - «ЭКОволна РВК 3.0». Мероприятие традиционно прошло в формате экологического квеста и соревновательного сбора мусора. Проект объединил сотрудников водоканала, партнёров и жителей города в борьбе за чистые берега.

Участниками акции стали более 70 сотрудников водоканала, администрации Ломоносовского округа, Министерства природных ресурсов Архангельской области, волонтёры Архангельского молодежного центра, семьи кружковцев – экологов Дворца детского и юношеского творчества, а также активные, неравнодушные горожане. Партнёр проекта – экосистема социального развития Добро.рф. На региональном уровне «ЭКОволну» поддержала компания «Чистый город».

Для проведения акции в этом году выбран участок на пересечении набережной Северной Двины и улицы Урицкого – один из городских пляжей. Это одно из любимых мест отдыха архангелогородцев. Участники, разделившись на команды, за ограниченное время должны были собрать наибольшее количество мусора. Первое место по собранным мешкам мусора заняла команда Минприроды, второе – у команды «Экостанция», третье – у Молодежного центра.

Нововведением этого года стали три «мусорных артефакта», спрятанные организаторами на территории уборки: все три нашли юные эковолонтеры – Степан и Елисей, они получили индивидуальный приз. Как призналась мама Елисея Ольга, это уже третий ее ребенок, который занимается по направлению экологии во дворце пионеров – и с каждым она всегда выходит на экологические акции. По ее словам, она и другие родители и дети с радостью откликнулись на участие в «ЭкоВолне РВК», а одна из маленьких участниц команды, пятилетняя Вита призналась, что теперь она понимает, насколько трудная работа у дворников, и как важно не мусорить. Ее друг, шестилетний Демид, собрал свой мешочек, в котором пустые бутылки, жестяные банки и осколки.

«ЭКОволна для Росводоканала - это больше чем субботник. Это эффективный инструмент экопросвещения и здоровой конкуренции. Мы видим, как формат квеста помогает быстрее и азартнее убирать берега. В этом году мы добавили поиск артефакта, что стало дополнительной мотивацией для участников», - отметила амбассадор экологических проектов РВК-Архангельск Александра Кашунина.

«Бережное отношение к водным ресурсам - основа нашей работы. Мы ежедневно отвечаем за чистую воду в домах горожан, и берег Северной Двины - продолжение этой ответственности. Соревновательный сбор мусора позволяет не только очистить территорию, но и сформировать культуру: отходы сортируются и отправляются на переработку», - рассказал главный инженер РВК-Архангельск Дмитрий Черкашин.

Общими усилиями за время акции очищен участок береговой линии протяжённостью 700 метров. Собрано и отправлено на сортировку и переработку 350 кг мусора. Среди отходов - пластиковые и стеклянные бутылки, металлические банки, бумага, полиэтиленовая упаковка и другой бытовой мусор.

Как отметил начальник управления природных ресурсов Минприроды Архангельской области Алексей Миргородский: «Главный результат работы – это чистый пляж, в этом году мусора меньше, чем в прошлом, и это не потому, что мы меньше собрали, а потому, что его просто стало меньше. Это значит, что то, что мы делаем, находит отклик у людей!»

Экологические акции - одно из направлений корпоративного волонтерства предприятия. Сотрудники компании участвуют в уборке берегов рек и озер, проводят экологические уроки и поддерживают городские инициативы по сохранению окружающей среды. Работа волонтёров водоканала созвучна целям экосистемы социального развития Добро.рф, которая объединяет добровольцев, благотворителей и социально ориентированные НКО по всей стране.



