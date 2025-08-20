Вверх
В Архангельске ожидается мусорный перфоманс

23 августа 2025 года в Архангельске на берегу реки Северная Двина пройдет Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». Акция нацелена на развитие экологической ответственности и сохранение уникальных водных ресурсов Архангельской области, в числе природных богатств которой — бассейны Северной Двины и Онеги, а также побережье Белого моря. 

 Организаторами масштабного мероприятия в Архангельске выступают Минприроды России и координатор акции — ФГБУ «Аналитический центр Минприроды России». На региональном уровне мероприятие поддерживают Министерство природных ресурсов и экологии Архангельской области, а также ведущие природоохранные общественные организации. Старт акции дадут директор Аналитического центра Минприроды России Вячеслав Дунаев и министр природных ресурсов и экологии Архангельской области Анна Шевелёва.

             В мероприятии ожидается участие амбассадора акции — известного танцора, артиста и хореографа Антона Пануфника, чью активность в сфере культуры, спорта и общественной деятельности отметили организаторы.

«Акция “Вода России” — это для меня реальный шанс не просто говорить о необходимости беречь природу, а действительно внести свой вклад и вдохновить других на осознанные поступки. В Архангельской области особенно чувствуется связь человека с водной стихией: эти места заслуживают нашего бережного отношения и внимания. Присоединиться лично к уборке берегов — ответственность каждого, поэтому я решил приехать и провести выходные вместе с волонтерами. Уверен, что именно совместные действия способны менять окружающий мир к лучшему», — делится Пануфник.

 

