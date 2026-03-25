Чем архангельские работодатели держат своих сотрудников на "коротком поводке"

Аналитики hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга, и сервиса кадрового ЭДО HRlink провели опрос среди работодателей (в том числе, и в Архангельске) и выяснили, какие меры предпринимают компании, чтобы удержать ценные кадры и не дать расти «текучке». Исследование показало, что работодатели всё чаще делают ставку на системные меры удержания сотрудников, а ключевым фактором для большинства компаний остаётся конкурентный уровень заработной платы.





«Проблема текучести кадров в той или иной степени знакома всем отраслям. Работодатели заинтересованы в том, чтобы профессионалы оставались именно у них, и нередко предлагают более привлекательные условия, чтобы переманить кандидатов. Наиболее распространённой практикой остаётся индексация зарплат, позволяющая снизить риск ухода сотрудников (46% респондентов выбрали этот вариант ответа). Среди популярных инструментов также программы адаптации для новых сотрудников (35%), реферальные программы с бонусами за рекомендации (33%), а также признание достижений работников, причём не только финансовое, но и символическое: публичная похвала, доска почёта, внутренние награды или корпоративный мерч (30%). Кроме того, многие компании переходят на более "прозрачную" и понятную систему оплаты труда и KPI, чтобы удержать сотрудников (29%)», — комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.





Меры, которые компании внедряют для уменьшения текучести кадров

Согласно опросу, работодатели применяют следующие меры: индексация зарплат (46%), программа адаптации для новых сотрудников (35%), программа «Приведи друга» с бонусом (33%), признание заслуг (публичная похвала от руководства, доска почета, внутренние награды, мерч) — 30%, переход на более прозрачную систему оплаты труда и KPI — 29%, ротация персонала и горизонтальное движение — 26%, обучение мягким навыкам — 21%, внедрение индивидуальных планов развития и карьерных треков — 17%, гибридный или удаленный график — 17%, обустройство рабочих мест — 16%, политика «Честного графика» (отсутствие переработок или их оплата) — 13%, оплата спорта или абонемента — 11%, обучение и переквалификация сотрудников со стажем — 9%, расширение ДМС (стоматология, скрининг здоровья) — 8%, программы борьбы с выгоранием (психолог, дополнительные выходные, трекинг нагрузки) — 7%, привлечение сотрудников к управлению (краудсорсинг идей) — 5%, помощь с переездом сотрудников из удаленных территорий — 5%, дополнительные оплачиваемые дни отпуска за стаж — 3%, четырёхдневная рабочая неделя или сокращенный день в пятницу без потери в оплате — 3%. При этом 19% респондентов ничего нового не внедряли, 2% выбрали вариант «другое».





По оценкам руководителей компаний, индексация зарплат остаётся не только самым популярным, но и самым эффективным инструментом: этот вариант выбрали 52% респондентов. Заметно реже действенными методами считают программу адаптации новых сотрудников (20%), переход к более прозрачной системе оплаты труда и KPI (19%), реферальные программы (17%) и практики признания заслуг сотрудников (15%). В некоторых компаниях неплохо работает ротация персонала и горизонтальное движение (14%), а также опция гибридного или удаленного графика для сотрудников (10%).





«В современных условиях бизнесу важно не просто повышать зарплаты, а перестраивать саму модель работы с сотрудниками. Здесь помогает автоматизация: подписание документов онлайн, внедрение ИИ-инструментов, персонализация развития сотрудников и оптимизация процессов с помощью комплексных цифровых платформ. Совмещение программ удержания с грамотной автоматизацией позволяет сократить рутинную нагрузку на сотрудников и создать комфортную среду. Особенно это важно в работе с молодежью, для которой сервис работодателя должен быть сопоставим с привычными B2C-сервисами», — добавляет Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.



