Архангельск. И поплывут кораблики

Летняя навигация открывается: с 15 апреля на всех городских речных маршрутах начнут работать теплоходы!

Сегодня – завершающий день работы буксиров. Капитан порта издал распоряжение об окончании с 0 часов 15 апреля периода ледокольной проводки судов в акватории морского порта Архангельск. Пояснения от главы столицы Поморья Дмитрия Морева:

- Мы заблаговременно заключили контракт на речной транспорт. Флот Архречпорта готов. В прошлом году новые дизель-генераторы установили на теплоходах «Москва-49», «Москва-124», «Аквамарин», «Сапфир», «Москва-36», а сейчас - на пассажирском судне «Леонид Марков». В холодное время это улучшит теплоснабжение салонов.

На организацию речных перевозок из бюджета города в этом году направлено более 56 млн рублей.

Четыре маршрута остаются муниципальными: Архангельск – Кегостров, МЛП – Соломбала, МЛП – Лесозавод № 14, Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23. Сообщение между Соломбалой и о. Хабарка традиционно входит в состав межмуниципального маршрута.

Стоимость проезда на теплоходе на городских линиях составит 42-47 руб.

Расписание движения опубликуем в группе администрации города Открытый Архангельск.