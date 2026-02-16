Архангельск. И поплывут кораблики

Летняя навигация открывается: с 15 апреля на всех городских речных маршрутах начнут работать теплоходы!

 Сегодня – завершающий день работы буксиров. Капитан порта издал распоряжение об окончании с 0 часов 15 апреля периода ледокольной проводки судов в акватории морского порта Архангельск. Пояснения от главы столицы Поморья Дмитрия Морева:

 - Мы заблаговременно заключили контракт на речной транспорт. Флот Архречпорта готов. В прошлом году новые дизель-генераторы установили на теплоходах «Москва-49», «Москва-124», «Аквамарин», «Сапфир», «Москва-36», а сейчас - на пассажирском судне «Леонид Марков». В холодное время это улучшит теплоснабжение салонов.

 На организацию речных перевозок из бюджета города в этом году направлено более 56 млн рублей.

 Четыре маршрута остаются муниципальными: Архангельск – Кегостров, МЛП – Соломбала, МЛП – Лесозавод № 14, Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23. Сообщение между Соломбалой и о. Хабарка традиционно входит в состав межмуниципального маршрута.

 Стоимость проезда на теплоходе на городских линиях составит 42-47 руб. 

 Расписание движения опубликуем в группе администрации города Открытый Архангельск.

14 апрель 10:02 | : Экономика

Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20