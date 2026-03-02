Народ за Норицына. В ЖКХ Коряжмы назревает бунт

Связан он с увольнением с поста директора МУП «ПУ ЖКХ» Алексея Норицына, с которым не продлили срочный договор. На его место назначен Эдуард Абрамов, причем, как утверждают источники редакции, без необходимых в таких случаях конкурсных процедур. Ранее он уже возглавлял данное муниципальное предприятие.

За Алексеем Норицыным потянулись к выходу главный бухгалтер, кладовщие, контрактный управляющий и специалист по кадрам. Так же об увольнении задумались два сменных мастера.

Отметим, что за год работы Норицыну удалось провести на предприятии ряд важных антикризисных мер. Сократились расходы МУПа, замедлила рост кредиторская задолжность перед филиалом Группы Илим. По мнению наших наблюдателей на юге Архангельской области, приход нового-старого директора может привести к возвращению все в то же «болото».

Редакция внимательно следит за развитием событий…