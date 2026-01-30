Группа Аквилон подарила Поморью высокотехнологичное оборудование

Благотворительный фонд Группы Аквилон по решению учредителей – Александра Рогатых и Александра Фролова закупил очень нужное и важно оборудование для детских медицинских, образовательных и социальных учреждений.

С тем, как закупленное и уже поставленное в учреждение оборудование используется, познакомился Александр Фролов.

В Архангельском многопрофильном реабилитационном центре на ул. Урицкого, 51, ежедневно получают услуги по комплексной реабилитации 120 особенных детей. А в год лечебные процедуры здесь получают более 500 маленьких северян. Благотворительный фонд Группы Аквилон оплатил изготовление и доставку оборудования для сенсорной интеграции – всего порядка 30 позиций. Все оборудование уже установлено.

- Мы обновили состав оборудования в 10 кабинетах, - рассказывает заместитель директора Центра Георгий Дружинин. – Это позволило серьезно повысить эффективность оказания помощи нашим маленьким клиентам.

Педагоги продемонстрировали Александру Фролову современные методики сенсорного развития, адаптации и интеграции. Новое оборудование уже активно используется на занятиях с особенными детьми.

- Мы получили замечательный подарок на 30-летие нашего Центра, которое будем отмечать в апреле. И с удовольствием приглашаем на праздник добрых друзей из Группы Аквилон, - сказала директор Центра Ирина Тюрина.

А в филиале Архангельского медицинского центра для детей раннего возраста на ул. Тимме, 1 к. 1 благодаря поддержке фонда Группы Аквилон воплощен в жизнь проект «Песчаная комната». Отметим, что сейчас в Центре находится 72 ребенка. Дети получают комплексную медпомощь и психолого-педагогическую поддержку. В прошлом году реабилитацию здесь прошли уже 250 малышей, а 178 детей обрели семью. Новую игровую и развивающую зону для самых маленьких архангелогородцев оборудовали на средства Благотворительного фонда Аквилон.

- Мы стремимся создать нашим подопечным максимально комфортные, по настоящему семейные условия. Многое делаем своими силами. Но когда нам приходят на помощь – мы очень благодарны. Надеемся на продолжение сотрудничества с Фондом Аквилон в реализации наших новых задумок, - отметила главный врач Центра Ирина Кравцова.

Также на средства учредителей Фонда Аквилон Александра Рогатых и Александра Фролова для оснащения офтальмологического кабинета специализированного детского сада № 32 «Песенка», воспитанниками которого являются 95 детей с проблемами по зрению, приобретены современные приборы - синоптофоры. Это высокотехнологичное офтальмологическое устройство, предназначенное для проведения эффективного диагностирования и лечения органов зрения. Прибор помогает ликвидировать функциональную скотому и выработать систему упражнений по восстановлению бинокулярного зрения. Оборудование уже поступило и активно используется в лечении малышей.

А для Цигломенского Центра содействия семейному устройству, в котором постоянно проживают и учатся 36 ребятишек, приобретены новая мебель в групповые помещения и спальни, три ноутбука, принтер. Также закуплено игровое оборудование и спортивный инвентарь.

- Наша главная задача – помогать тем, кто особо в этом нуждается. В конце прошлого года мы с соучредителем нашего благотворительного Фонда Александром Савватьевичем Рогатых выбрали четыре учреждения, которые являются для нашего Архангельска и области во многом уникальными. В них дети получают в комплексе медицинскую и социальную помощь, образовательные услуги и возможность адаптации и интеграции в повседневную жизнь. Особые дети – это те, кому мы помогаем в первую очередь. О таких детях можно много говорить, но лучше – приехать и увидеть самому, какие огромные усилия прикладываю родители, педагоги, медики, для того, чтобы в их жизни было больше радости и надежды. Улыбки детей – это самое главное. Поэтому деятельность нашего благотворительного фонда будет продолжаться по нарастающей, - отметил председатель Правления Группы Аквилон Александр Фролов.



