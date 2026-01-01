Вверх
Группа Аквилон выпустила книгу стихов архангельской поэтессы

Полный зал зрителей в музее Писахова собрала презентация сборника стихов  корреспондента ГТРК «Поморье», лауреата премии «Золотое перо Севера» и «Золотое перо России»  Инги Рудаковой. Сборник вышел в свет благодаря поддержке Группы  Аквилон. 

 «Зима для того, чтоб согреться» - это 150 страниц  поэтических образов, трогательных воспоминаний, философских размышлений и шутливых посвящений коллегам. А также два десятка текстов песен.

 Семь разделов сборника объединяют стихи о любви и расставании, о верности и предательстве, о правде и лжи, а также о событиях, в которых журналист участвовала во время съемок телесюжетов.  

 Зрители встретили аплодисментами  лирические стихи и  авторские песни в исполнении Инги Рудаковой, Татьяны Серкиной и Алексея Карпова.

 Автор поделилась и забавными историями о встречах с первыми звездами российской эстрады, о ярких героях и о том, что остается за кадром на съемках телесюжетов.

 А также рассказала о своей маме - известном архангельском журналисте, корреспонденте газеты "Северный комсомолец" Людмиле Рудаковой - ей и посвящен первый сборник стихов. В завершении презентации журналист подписала книги читателям и  поблагодарила Группу Аквилон за  поддержку творчества: 

 - Хорошо, что в нашем городе есть компания, которая не только строит дома, но и помогает построить мечты, - отметила автор.

 Презентации поэтического сборника Инги Рудаковой планируются в Северодвинске и в библиотеках региона.

 Напомним, что в 2025 году при поддержке Группы Аквилон вышли в свет книги известного архангельского художника Дмитрия Трубина (презентация пройдет в ближайшее время), и три издания проекта «Литературные памятники Архангельска», инициированного писателем Николаем Харитоновым.

 А накануне Нового года благотворительный фонд Группы Аквилон закупил большое количество оборудования для социальных учреждений Поморья.


