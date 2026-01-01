Группа Аквилон выпустила книгу стихов архангельской поэтессы

Полный зал зрителей в музее Писахова собрала презентация сборника стихов корреспондента ГТРК «Поморье», лауреата премии «Золотое перо Севера» и «Золотое перо России» Инги Рудаковой. Сборник вышел в свет благодаря поддержке Группы Аквилон.

«Зима для того, чтоб согреться» - это 150 страниц поэтических образов, трогательных воспоминаний, философских размышлений и шутливых посвящений коллегам. А также два десятка текстов песен.

Семь разделов сборника объединяют стихи о любви и расставании, о верности и предательстве, о правде и лжи, а также о событиях, в которых журналист участвовала во время съемок телесюжетов.

Зрители встретили аплодисментами лирические стихи и авторские песни в исполнении Инги Рудаковой, Татьяны Серкиной и Алексея Карпова.

Автор поделилась и забавными историями о встречах с первыми звездами российской эстрады, о ярких героях и о том, что остается за кадром на съемках телесюжетов.

А также рассказала о своей маме - известном архангельском журналисте, корреспонденте газеты "Северный комсомолец" Людмиле Рудаковой - ей и посвящен первый сборник стихов. В завершении презентации журналист подписала книги читателям и поблагодарила Группу Аквилон за поддержку творчества:

- Хорошо, что в нашем городе есть компания, которая не только строит дома, но и помогает построить мечты, - отметила автор.

Презентации поэтического сборника Инги Рудаковой планируются в Северодвинске и в библиотеках региона.

Напомним, что в 2025 году при поддержке Группы Аквилон вышли в свет книги известного архангельского художника Дмитрия Трубина (презентация пройдет в ближайшее время), и три издания проекта «Литературные памятники Архангельска», инициированного писателем Николаем Харитоновым.

А накануне Нового года благотворительный фонд Группы Аквилон закупил большое количество оборудования для социальных учреждений Поморья.



