Группы Аквилон приобрела высокотехнологичное оборудование для социальных учреждений Поморья

Накануне Нового года Благотворительный фонд Группы Аквилон закупил очень нужное и важно оборудование для детских медицинских, образовательных и социальных учреждений. А также праздничные подарки для их воспитанников.

Для оснащения офтальмологического кабинета специализированного детского сада № 32 «Песенка», воспитанниками которого являются 95 детей с проблемами по зрению, приобретены современные приборы - синоптофоры. Это высокотехнологичное офтальмологическое устройство, предназначенное для проведения эффективного диагностирования и лечения органов зрения. Прибор помогает ликвидировать функциональную скотому и выработать систему упражнений по восстановлению бинокулярного зрения. Оборудование уже поступило и активно используется в лечении малышей.

- Замечательные приборы. Мы их сразу установили, настроили, и детски уже посещают лечебные процедуры. Эффективность лечения и коррекции зрения достаточно высокая, - рассказала медсестра Архангельской детской поликлиники Татьяна Онофренчук.

Также воспитанники детсада получили сладкие подарки. Детям из трех специализированных групп сюрпризы вручили у новогодней елочки.

- Огромное спасибо за вашу помощь! Это – настоящий новогодний сюрприз. Оборудование очень нужное, и действительно поможет нашим ребятам! Отдельная благодарность за подарки! – отметила заведующая детсада №32 «Песенка» Светлана Астанкова.

В Архангельском многопрофильном реабилитационном центре на ул. Урицкого, 51, ежедневно получают услуги по комплексной реабилитации 120 особенных детей. А в год лечебные процедуры здесь получают более 500 меленьких северян. Благотворительный фонд Группы Аквилон оплатил изготовление и доставку оборудования для сенсорной интеграции – всего порядка 30 позиций. Его смонтируют в Центре в январе. А накануне Нового года воспитанники получили сладкие подарки!

- Для детей и их родителей это – настоящий праздник. Подарки всем очень понравились. С нетерпением ждем новое оборудование. Для его размещения все готово. И приглашаем в гости наших добрых друзей из Группы Аквилон, - сказала директор Центра Ирина Тюрина.

Для Цигломенского Центра содействия семейному устройству, в котором постоянно проживают и учатся 36 ребятишек, приобретены новая мебель в групповые помещения и спальни, три ноутбука, принтер. Также закупается игровое оборудование и спортивный инвентарь. Кроме того фонд Группы Аквилон выделил средства сладкие новогодние подарки для детей.

- Наша главная задача – обеспечить условия пребывания детей близкие к домашним, семейным. Поэтому уют и комфорт – это очень важно. Мебель нам установили очень хорошую: новые кровати, диваны, шкафы. Компьютеры-ноутбуки для ребят – это тоже замечательный и нужный подарок. Спасибо огромное! – поблагодарила директор Центра Мария Горбачева.

А в филиале Архангельского медицинского центра для детей раннего возраста на ул. Тимме, 1 к. 1 благодаря поддержке фонда Группы Аквилон совсем скоро будет воплощен в жизнь проект «Песчаная комната». Отметим, что сейчас в Центре находится 72 ребенка. Дети получают комплексную медпомощь и психолого-педагогическую поддержку. В этом году реабилитацию здесь прошли уже 250 малышей, а 178 детей обрели семью. Новую игровую и развивающую зону для самых маленьких архангелогородцев оборудуют в январе.