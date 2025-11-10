Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Почему в Архангельской области есть проблемы со звонкой монетой?

В последнее время жители Архангельска всё чаще ловят себя на мысли: куда подевалась мелочь? В магазинах всё реже соглашаются разменять тысячную купюру, а автоматы с водой или игрушками, принимающие только 5 и 10 рублей, так и манят наклейкой «без сдачи».

Корреспондент ИА «Регион 29» решил разобраться, действительно ли в области дефицит монет или проблема глубже — в наших кошельках и привычках. Ответ оказался неожиданным: мелочи в регионе достаточно. Просто она… не в обороте.

 Миллиарды, которые мы не замечаем

Руководитель операционно-кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России в Архангельске Ирина Бусыгина цифрами подтверждает: страна буквально завалена монетами.

— Количество монет в обращении в России увеличилось с 73,0 миллиарда на 1 января 2025 года до 73,8 миллиарда на 1 января 2026 года. В количественном отношении монет значительно больше, чем банкнот, доля монет составляет 89% от общего количества наличных денег.

За последние 10 лет монет стало на 18% больше: с начала 2016 года их число выросло с 62,5 миллиарда до почти 74 миллиардов. Архангельская область, по словам эксперта, обеспечена разменной монетой в полном объёме. 

Куда же всё уходит?

Парадокс в том, что монеты физически существуют, но в повседневной жизни мы их не видим. Всё дело — в нас самих.

— Основная причина нехватки монет — изменение потребительских привычек, — объясняет Ирина Бусыгина. — Рост безналичных расчетов делает монеты менее востребованными. Люди реже используют мелочь в повседневных расходах, а накопленные монеты часто просто хранятся дома. В копилках, коробках, старых кошельках — где угодно, только не в кассах магазинов.

При этом Банк России ежегодно тратит огромные средства на чеканку новых монет и их транспортировку по стране. Банки заказывают мелочь, выдают её торговым сетям, но она снова оседает в наших квартирах.

Вернуть монеты в дело

Чтобы разорвать этот круг, уже несколько лет по всей стране проходит акция «Монетная неделя». Весной и осенью банки и магазины принимают у населения мелочь без комиссии — её можно обменять на купюры или зачислить на счёт.

— Это простой и эффективный способ вернуть монеты в платежный оборот, — подчеркивает Ирина Бусыгина.

Результаты говорят сами за себя: осенью 2025 года по России в оборот вернулось более 56 миллионов монет почти на 245 миллионов рублей. Это рекорд с момента запуска акции в 2023 году.

Кстати, разменять монеты на банкноты можно и в любой обычный день. Но за это банки могут взять комиссию. А вот зачисление на счёт или вклад — всегда бесплатно. Мелочь в Архангельске есть. Просто она переехала из касс в наши копилки. И чтобы снова сделать её «ходячей», достаточно одного шага — донести до банка. А заодно помочь и себе, и продавцам, и тем, кто каждое утро стоит у автомата с водой с одной лишь тысячной купюрой в кармане.

 

06 март 13:31 | : Экономика

Главные новости


Еда, которую мы потеряли
Потерянный стыд. Гревцов рвется в Госдуму

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (64)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20