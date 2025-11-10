Почему в Архангельской области есть проблемы со звонкой монетой?

В последнее время жители Архангельска всё чаще ловят себя на мысли: куда подевалась мелочь? В магазинах всё реже соглашаются разменять тысячную купюру, а автоматы с водой или игрушками, принимающие только 5 и 10 рублей, так и манят наклейкой «без сдачи».

Корреспондент ИА «Регион 29» решил разобраться, действительно ли в области дефицит монет или проблема глубже — в наших кошельках и привычках. Ответ оказался неожиданным: мелочи в регионе достаточно. Просто она… не в обороте.



Миллиарды, которые мы не замечаем

Руководитель операционно-кассового центра Северо-Западного ГУ Банка России в Архангельске Ирина Бусыгина цифрами подтверждает: страна буквально завалена монетами.

— Количество монет в обращении в России увеличилось с 73,0 миллиарда на 1 января 2025 года до 73,8 миллиарда на 1 января 2026 года. В количественном отношении монет значительно больше, чем банкнот, доля монет составляет 89% от общего количества наличных денег.

За последние 10 лет монет стало на 18% больше: с начала 2016 года их число выросло с 62,5 миллиарда до почти 74 миллиардов. Архангельская область, по словам эксперта, обеспечена разменной монетой в полном объёме.

Куда же всё уходит?

Парадокс в том, что монеты физически существуют, но в повседневной жизни мы их не видим. Всё дело — в нас самих.

— Основная причина нехватки монет — изменение потребительских привычек, — объясняет Ирина Бусыгина. — Рост безналичных расчетов делает монеты менее востребованными. Люди реже используют мелочь в повседневных расходах, а накопленные монеты часто просто хранятся дома. В копилках, коробках, старых кошельках — где угодно, только не в кассах магазинов.

При этом Банк России ежегодно тратит огромные средства на чеканку новых монет и их транспортировку по стране. Банки заказывают мелочь, выдают её торговым сетям, но она снова оседает в наших квартирах.

Вернуть монеты в дело

Чтобы разорвать этот круг, уже несколько лет по всей стране проходит акция «Монетная неделя». Весной и осенью банки и магазины принимают у населения мелочь без комиссии — её можно обменять на купюры или зачислить на счёт.

— Это простой и эффективный способ вернуть монеты в платежный оборот, — подчеркивает Ирина Бусыгина.

Результаты говорят сами за себя: осенью 2025 года по России в оборот вернулось более 56 миллионов монет почти на 245 миллионов рублей. Это рекорд с момента запуска акции в 2023 году.

Кстати, разменять монеты на банкноты можно и в любой обычный день. Но за это банки могут взять комиссию. А вот зачисление на счёт или вклад — всегда бесплатно. Мелочь в Архангельске есть. Просто она переехала из касс в наши копилки. И чтобы снова сделать её «ходячей», достаточно одного шага — донести до банка. А заодно помочь и себе, и продавцам, и тем, кто каждое утро стоит у автомата с водой с одной лишь тысячной купюрой в кармане.