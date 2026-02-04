РВК-Архангельск помогает жителям и УК справляться с последствиями холодов

Специалисты РВК-Архангельск за минувшую неделю помогли восстановить водоснабжение в 25 деревянных многоквартирных домах областного центра. Причина отсутствия водоснабжения — промерзание труб на вводе в здание, вызванное морозами и проблемами во внутридомовых коммуникациях.

В период низких температур в колл-центр компании регулярно поступают заявки от жителей деревянных домов. Выезжая на место, аварийные бригады в первую очередь обследуют колодцы и наружные сети. Однако в большинстве случаев выясняется, что вода перемерзла не на уличной трассе, а непосредственно в точке входа трубы в дом.

«Зона ответственности водоканала заканчивается на внешней стене здания. Внутренние сети и вводы в дом должна обслуживать и утеплять управляющая компания, — поясняет начальник цеха водопроводной сети РВК-Архангельск Виктория Литвиненко. — Но мы понимаем, что люди остаются без воды, и всегда идем навстречу. Наши специалисты совместно со слесарями УК проводят отогрев. Мы используем современное оборудование — парогенераторы, а также метод отогрева горячей водой. В сложных случаях, чтобы добраться до ледяной пробки, мы отсоединяем часть трубы и запускаем внутрь гибкий шланг для подачи пара».

По наблюдениям специалистов водоканала, чаще всего промерзание происходит по двум причинам: либо ввод в дом (подвал, цокольное помещение) изначально не утеплен и не оснащен греющим кабелем, либо в доме с печным отоплением часть квартир пустует, и из-за отсутствия протока воды трубы промерзают за считанные часы.

Чтобы не допустить ледяных блокад в будущем, специалисты РВК-Архангельск рекомендуют управляющим компаниям и жильцам заранее готовить коммуникации к зиме: