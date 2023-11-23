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РВК-Архангельск просит УК внимательнее относиться к деревянному жилфонду

В течение января, по данным Центральной диспетчерской службы РВК-Архангельск, жители 21-го деревянного дома обращались в водоканал с просьбой  помочь восстановить водоснабжение – промерзли  внутридомовые коммуникации. В некоторых домах – по улицам Жосу, Русанова, Кононова, Квартальной – вводы на дома приходится отогревать через день.  В большинстве зданий, согласно актам обследований, сделанных совместно с управляющими компаниями, обнаружены течи на внутридомовых сетях, промерзание стояков на вводе или труб внутри дома. Последнее чаще происходит в домах, признанных аварийными, где люди живут в двух – трех квартирах. Специалистам РВК-Архангельск приходится использовать технику и время, помогая управляющим компаниям в ущерб основной работы.

Например, в Северном округе большинство деревянного жилфонда строилось хозспособом и подключалось к водопроводу уже в 80-90-е годы 20-го века. Поэтому сети водоснабжения здесь иногда проложены не только к каждому подъезду, но и в отдельные квартиры – отдельно.  Есть даже несколько домов, в которых 6 вводов водопровода!

По закону инженерные системы и оборудование внутри многоквартирного дома и внутри квартиры не относятся к зоне эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающей организации. Но практика работы мастеров и слесарей водопроводного цеха РВК-Архангельск говорит о том, что из года в год проблема повторятся: если управляющие компании не качественно проводят подготовку внутридомовых систем водоснабжения к зиме, вводы на дома с большой долей вероятности замерзают. Если их в летний период утеплить и проверить на исправность – жители дома не будут страдать от отсутствия воды в морозы.

«Водопроводные сети прокладываются ниже глубины промерзания грунта, поэтому даже в сильный мороз они не замерзают просто так. Сети замерзают в случае, если происходит заморозка внутридомовых коммуникаций, которые находятся в помещениях с отрицательной температурой, а потом она влияет на трубопроводы дальше – приводит к промерзанию уличных труб. В деревянном жилфонде вводы на дома зачастую не утеплены – не проложен греющий кабель, трубы не имеют никакой обмотки – они голые. Пока стояли морозы ниже -25 градусов в наш кол-центр поступала масса звонков от жителей таких домов на отсутствие воды. При этом давление в магистрали нормативное. Бригада выезжает – ввод заморожен. Кто должен его отогревать? По действующему законодательству внутридомовые сети до границы балансовой ответственности являются общедомовым имуществом, отогревать их обязаны управляющие компании, - рассказывает директор по производству РВК-Архангельск Сергей Шваяков. - Конечно, мы вынуждены подключаться и отогревать  ввод на дом, чтобы люди были с водой. Ситуация эта – системная, и она требует решения на уровне города».

В Архангельске сегодня более 3,5 тысяч деревянных многоквартирных домов с разной степенью благоустройства, из которых 1,5 тысячи - аварийные.  Однако проблема требует решения: в РВК-Архангельск считают, что подготовка жилфонда к зиме – это не только приведение в порядок систем теплоснабжения, но и принятие управляющими компаниями мер по утеплению водопроводных и канализационных труб. Это даст гарантию, что зимой дома не останутся без бытовых удобств.

02 февраль 15:10 | : Экономика

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