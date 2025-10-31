РВК-Архангельск призывает УК ответственно готовить деревянные дома к зиме

За январь 2026 года в Центральную диспетчерскую службу РВК-Архангельск поступили заявки от жителей 21 деревянного дома с жалобами на отсутствие водоснабжения из-за промерзания внутридомовых сетей. Совместные обследования с управляющими компаниями выявили типичные проблемы: течи, промерзание стояков на вводе или труб внутри зданий. Особенно часто такие случаи происходят в аварийных домах с малым числом жильцов.

Специалистам водоканала приходится тратить время и ресурсы на помощь в устранении последствий, хотя по закону внутридомовые системы и оборудование не входят в зону их эксплуатационной ответственности.

«Водопроводные сети проложены ниже глубины промерзания и сами по себе не замерзают. Проблема начинается с внутридомовых коммуникаций в неотапливаемых помещениях, а уже затем промерзание распространяется на вводы. Во многих деревянных домах вводы не утеплены — нет греющего кабеля или изоляции. При морозах ниже -25°C к нам поступал шквал звонков», — поясняет начальник ЦДС РВК-Архангельск Илья Попов.

Он подчеркивает, что отогрев вводов по закону является обязанностью управляющих компаний, так как внутридомовые сети относятся к общедомовому имуществу. Однако на практике водоканал вынужден помогать, чтобы люди не оставались без воды.

В Архангельске насчитывается более 3700 деревянных многоквартирных домов, больше половины из которых аварийные. В РВК-Архангельск настаивают, что подготовка к зиме должна включать не только проверку систем отопления, но и обязательное утепление водопроводных и канализационных труб. Это единственный способ гарантировать жителям бесперебойное водоснабжение в холодный период.