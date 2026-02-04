Жители Архангельска считают самыми недооцененными учителей, врачей и инженеров

Зарплаты педагогов и воспитателей считает недостаточными 26% жителей Архангельска, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер — 18%.



10% опрошенных уверены, что следует больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках. 6% горожан за то, чтобы повысить заработки уборщиков и дворников. Каждый двадцатый отметил невысокие оклады инженерных работников, еще 5% — продавцов и кассиров. 3% считают недооцененным труд бухгалтеров. Также 3% заявили, что на российском рынке труда недооценены вообще любые виды работ. 2% говорили о низких зарплатах занятых в бюджетной сфере.



Мужчины чаще критиковали зарплатную политику работодателей в отношении рабочих и ИТР. Женщины же чаще называли недооцененным труд учителей, медиков, продавцов и бухгалтеров.

(фото с https://www.zakon.kz)



