Архангелогородцы голосуют за четырехдневку

Ведущая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди жителей Архангельской области и выяснила, что 94% соискателей региона готовы перейти на четырёхдневную рабочую неделю при тех или иных условиях, лишь 2% не допускают такой возможности.


Две трети опрошенных (67%) согласны на этот режим работы только при полном сохранении текущей заработной платы. Каждый восьмой респондент (12%) допускает увеличение рабочего дня ради дополнительного выходного. Ещё 9% выбирают стандартный график — четыре дня по восемь часов. Лишь 6% готовы перейти на формат с сокращением дохода. 


Предпочтительные форматы 


Самым удобным графиком жители Архангельской области чаще всего называют «сжатую неделю» — четыре рабочих дня по 10 часов при сохранении заработной платы. Такой формат выбрали больше половины опрошенных (51%). Формат с четырьмя днями по восемь часов и снижением дохода подходит 14%. При этом 26% не принимают ни один из вариантов, а для каждого десятого (10%) главное — три выходных подряд.


При фиксированном дополнительном выходном почти половина респондентов (49%) выбрали бы пятницу. Каждый пятый (20%) предпочёл бы понедельник, а 18% отмечают, что конкретный день не имеет значения — важны три выходных подряд. Ещё 14% считают оптимальным вариантом среду, которая позволяет равномернее распределить нагрузку в течение недели.


Ожидания и опасения соискателей 


Главным плюсом четырёхдневной рабочей недели 63% опрошенных в Архангельской области называют больше свободного времени для семьи и друзей. Половина респондентов (50%) рассчитывают лучше отдыхать и восстанавливаться. Ещё 41% считают, что дополнительный выходной позволит уделять больше времени хобби, обучению и личным делам, столько же ожидают улучшения самочувствия и снижения усталости. Более четверти (28%) отмечают, что смогут проще решать бытовые вопросы, а 17% видят в таком формате возможность для дополнительного заработка.


Чаще всего опасения респондентов при переходе на четырёхдневку связаны с возможным сокращением дохода и ростом рабочей нагрузки. Снижение заработной платы беспокоит 73% жителей региона. Почти половина опрошенных (48%) опасаются переработок, а 32% — роста стресса. Возможное сокращение отпуска волнует 28% респондентов, ещё 8% видят риск негативного влияния такого графика на карьеру. При этом 14% не отмечают для себя серьёзных минусов.


График работы как критерий выбора


За последний год 31% жителей Архангельской области учитывали график занятости как один из ключевых факторов при смене работы. Для 27% приоритетом оставались зарплата и задачи, а для 25% формат работы стал лишь дополнительным плюсом. 


«Рабочий график всё чаще становится значимым фактором при выборе работодателя, особенно в профессиональных сферах с высокой конкуренцией за кадры. Чаще всего этот критерий важен для специалистов в маркетинге и рекламе (51%), ИТ (48%), медиа и креативных индустриях (43%), а также в науке и образовании (42%) и сфере фитнеса и красоты (41%). Наибольшую роль он играет для молодых соискателей: в группе 25–34 лет его значимость отмечают 38%, среди респондентов 18–24 лет — 36%. В старших возрастных категориях влияние этого фактора заметно ниже», — поясняет Юлия Сахарова, директор hh.ru по СЗФО. 


Несмотря на высокий интерес к четырёхдневной неделе, длительный опыт работы в таком формате есть лишь у 20% респондентов, тогда как для 80% он остаётся теоретической возможностью.

 

13 февраль 09:57 | : Экономика

