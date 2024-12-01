Особенности онлайн-собеседований в Архангельске

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob и МТС Линк участвовали представители экономически активного населения из Архангельска.

В течение последних 2 лет участвовать в онлайн-собеседованиях доводилось каждому второму архангелогородцу (56% мужчин и 43% женщин).

12% проходивших онлайн-интервью никогда не включают камеру на видео-созвонах с потенциальными работодателями: «Собеседующая сторона тоже не всегда готова включать камеру»; «У меня сломалась камера». Женщины поступают подобным образом чаще мужчин (15 и 10% соответственно). Каждый второй (51%) включает камеру только, если это обговорено с рекрутером. 37% соискателей — всегда со включенной камерой на онлайн-интервью.

Тот факт, что потенциальный наниматель просит включать камеру во время онлайн-собеседований, 52% соискателей-участников таких созвонов воспринимают спокойно, 27% — с пониманием. Не нравится подобная практика 11% (чаще женщинам, чем мужчинам).